'Vỉa hè chỉ cần ba mét để mở rộng lòng đường'

Giao thông Sài Gòn thường xuyên bị ùn tắc là do lượng lớn các xe từ tỉnh lẻ lên làm việc và học tập vượt quá thiết kế ban đầu.

Đồng tình với quan điểm "Những biện pháp mở rộng lòng đường Sài Gòn", độc giả Hoàng Phi Nguyễn Lê ủng hộ việc giảm vỉa hè để mở rộng lòng đường: "Vỉa hè dù có lớn đến mấy mà người dân sinh sống ở đó không có ý thức, vẫn lấn chiếm hết thì người đi bộ cũng phải xuống đường để đi. Ví dụ như một số đường khu vực quận Bình Tân, chợ chiếm hết vỉa hè của người đi bộ, tràn xuống cả lòng đường, có khi xe kéo bán rau củ trái cây chiếm cả một làn đường. Người đi bộ phải đi ra giữa đường và người tham gia giao thông phải đi làn xe hơi vì làn xe máy đã bị lấn chiếm buôn bán. Còn đoạn chợ Bình Trị Đông và tỉnh lộ 10, người ta bày bán từ lề đường xuống cả lòng đường, chỉ còn một lối nhỏ đủ cho hai xe máy chạy ngược chiều nha.

Do đó, nên mở lòng đường to hơn vì có nhiều lề đường to quá gây lãng phí. Chỉ nên để lề đường tầm ba mét là phù hợp, vừa có chỗ đậu xe, vừa có lối cho người đi bộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên làm cầu vượt, hầm vượt cho các nút ngã tư, ngã năm, ngã sáu, vừa đảm bảo lưu thông xuyên suốt, vừa tăng tính hiện đại cho thành phố. Ngoài ra, cũng cần tăng cường làm tàu điện ngầm để người dân có thêm sự lựa chọn khi tham gia giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân. Mặt khác, nên làm cống thoát nước cỡ lớn, để không gây ngập, làm cản trở giao thông".

Trong khi đó, không đồng với quan điểm trên, bạn đọc Nhoktihon94 cho rằng mở rộng lòng đường không phải giải pháp giảm kẹt xe duy nhất: "Với tình trạng tắc đường tại Việt Nam hiện nay, vấn đề mở rộng đường là một giải pháp cơ bản nhưng không phải là duy nhất. Có nên hạn chế lưu lượng xe trên đường hay không? Ví dụ như nghiêm cấm đậu đỗ xe tại các trục đường, khai thông hành lang đi bộ (không cho dừng đậu xe máy trên vỉa hè, các quán hàng lấn chiếm hành lang), hạn chế cấp phép đăng ký xe (có điều chỉnh hợp lý), giám sát chặt việc chấp hành giao thông (trừ điểm, xử phạt, tạm dừng lưu thông với những xe vi phạm...). Phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt mới giải quyết được vấn nạn này".

Nói về những giải pháp gỡ rối cho giao thông Sài Gòn, độc giả Rickychan đề xuất: "Giao thông Sài Gòn bị ùn tắc đa số là do các xe tỉnh lên làm việc và học tập, vượt quá mức mức thiết kế đường giao thông ban đầu của thành phố. Nếu thật sự muốn giảm ùn tắc giao thông Sài Gòn, theo cá nhân tôi, phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Vỉa hè cần làm hẹp lại, vừa đủ ba, bốn người đi bộ qua lại.

2. Hạn chế các xe máy hoặc ôtô tỉnh vào TP HCM. Trường hợp nếu cần lưu thông trong thành phố, chủ phương tiện cần đóng một khoản thuế bằng các phí ra biển số như người dân thành phố và có thể cấp biển số ký hiệu đặc biệt để CSGT dễ nhận diện.

3. Tăng giá thuế xe hai bánh như với ôtô, và sử dụng số tiền đó vào việc khuyến khích giảm giá đi xe buýt công cộng.

4. Tất cả các đường cho phép đỗ ôtô trong thành phố cần được giới hạn thời gian như ở sân bay và có camera khắp khu vực để phạt nguội những xe đậu quá thời gian.

5. Tăng giá xăng đối với các xe hai bánh khi đi vào đổ.

6. Tuyên truyền và khuyến khích người dân đi xe đạp để tốt cho sức khỏe và đi xe buýt để tiết kiệm chi phí.

7. Triệt để tịch thu các xe hai bánh không đạt tiêu chuẩn khí thải hoặc quá niên hạn mà không đi gia hạn".

Lê Phạm tổng hợp

