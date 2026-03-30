Vị khách đặc biệt đến thăm tuyển Malaysia

HLV Kewell (giữa) bất ngờ có mặt trong buổi tập thử sân Thiên Trường của Malaysia. Ông đứng ở khu vực khán đài B, vừa theo dõi vừa nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Tan Cheng Hoe (phải) và Trưởng bộ phận hiệu suất cao và y học thể thao Craig Duncan (trái).
Kewell, sinh năm 1978, là huyền thoại bóng đá của Australia, với 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, cựu tiền đạo này là ngôi sao tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United rồi Liverpool. Kewell là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005 và đoạt Cup FA mùa 2005-2006.
Từ tháng 10/2025, Kewell dẫn dắt Hà Nội FC. Ông trở thành một trong những nhân vật thể thao lớn nhất từng đến Việt Nam làm việc.
Kewell là bạn thân với HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski. Cả hai cùng sinh năm 1978, có sự nghiệp cầu thủ trái ngược nhưng cùng chịu ảnh hưởng từ Ange Postecoglou - HLV từng giúp Australia vô địch Asian Cup 2015, rồi dẫn dắt các CLB nổi tiếng như Celtic (Scotland), Tottenham Hotspur (Anh).
Cklamovski làm trợ lý cho Postecoglou từ năm 2012 ở CLB Melbourne Victory, rồi đến đội tuyển Australia và CLB Nhật Bản Yokohama F.Marinos. Trong khi đó, Kewell làm trợ lý cho Postecoglou ở Celtic từ năm 2021 đến 2023.
Ở V-League, Kewell giúp Hà Nội FC thắng năm và hòa một sau 9 trận, để cạnh tranh vị trí trong top 3. Trong khi đó, bạn thân Cklamovski cũng giúp Malaysia chơi kỷ luật và bài bản hơn kể từ khi dẫn dắt vào tháng 12/2024.
Vào ngày 10/6/2025, Cklamovski cùng Malaysia hạ Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Tuy nhiên, sai lầm từ LĐBĐ Malaysia khiến Malaysia bị xử thua 0-3, vì sử dụng 7 cầu thủ gốc nước ngoài có hồ sơ nhập tịch giả mạo. Từ chỗ đặt một chân dự vòng chung kết Asian Cup 2027, Malaysia mất suất cho Việt Nam.
Cklamovski thừa nhận cùng đội tuyển trải qua quãng thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đội vẫn đang đi đúng hướng và sẽ cố gắng đánh bại Việt Nam trong cuộc tái đấu vào ngày mai.
Malaysia đến Việt Nam với lực lượng gồm 28 cầu thủ, trong đó có 10 cầu thủ lai. Nổi bật nhất là đội trưởng Dion Cools (phải), mang dòng máu Malaysia và Bỉ, đang chơi cho Cerezo Osaka ở J-League 1.
Cools lần đầu gặp Việt Nam là ở vòng loại hai World Cup 2022, khi thua 1-2 tại UAE vào năm 2021. Cầu thủ sinh năm 1996 có thể đá tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Anh cũng góp 1 bàn trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi.
Malaysia có ba cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài hoàn toàn, là Paulo Josue, Endrick (gốc Brazil) và Sergio Aguero (Argentina). Endrick (ảnh) có hiểu biết về Việt Nam, khi đang chơi mùa giải thứ hai tại V-League cho Công an TP HCM.
Aguero cũng là tiền vệ được đánh giá cao khi đang chơi cho Kanchaburi Power ở Thái Lan. Tiền vệ sinh năm 1994 nằm trong đội hình ASEAN All-stars, được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik, đánh bại Man Utd 1-0 vào tháng 6/2025.
Tiền vệ trung tâm Nooa Laine mang dòng máu lai Phần Lan. Cầu thủ sinh năm 2002 cũng tuyên bố Malaysia đủ sức mạnh để đánh bại Việt Nam, dù vắng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.
Ở mặt trận tấn công, Malaysia dựa vào Faisal Halim. Tiền đạo sinh năm 1998 được ví như "Ronaldo Malaysia" với kỹ thuật và tốc độ tốt. Anh cũng trải qua biến cố vào năm 2024 khi bị tạt axit, nhưng đã trở lại thi đấu một cách mạnh mẽ.
Vào ngày 28/1, Halim tỏa sáng với cú đúp giúp Selangor đánh bại Công an Hà Nội, có 7 tuyển thủ Việt Nam đợt này, với tỷ số 2-0 ở vòng bảng Cup CLB Đông Nam Á.
Faisal Halim sẽ cùng tuyển Malaysia làm khách trước Việt Nam trên sân Thiên Trường, vào lúc 19h ngày 31/3.
Hiếu Lương