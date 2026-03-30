Vị khách đặc biệt đến thăm tuyển Malaysia

HLV Kewell (giữa) bất ngờ có mặt trong buổi tập thử sân Thiên Trường của Malaysia. Ông đứng ở khu vực khán đài B, vừa theo dõi vừa nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Tan Cheng Hoe (phải) và Trưởng bộ phận hiệu suất cao và y học thể thao Craig Duncan (trái).

Kewell, sinh năm 1978, là huyền thoại bóng đá của Australia, với 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, cựu tiền đạo này là ngôi sao tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United rồi Liverpool. Kewell là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005 và đoạt Cup FA mùa 2005-2006.

Từ tháng 10/2025, Kewell dẫn dắt Hà Nội FC. Ông trở thành một trong những nhân vật thể thao lớn nhất từng đến Việt Nam làm việc.