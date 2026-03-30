Đoàn Văn Hậu muốn cùng tuyển Việt Nam 'phục thù' Malaysia

Ninh BìnhTrở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng mặt, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khao khát đánh bại Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

"Trận đấu này, dù mang tính chất giao hữu hay thủ tục, chúng tôi cũng quyết tâm giành chiến thắng vì màu cờ sắc áo, để dành tặng người hâm mộ", Văn Hậu nói tại họp báo trước trận đấu ở Ninh Bình. "Hy vọng, khán giả đến sân đông đủ, tạo nên bầu không khí tuyệt vời. Đó là động lực tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi phục thù Malaysia".

Việt Nam đã chắc chắn dự vòng chung kết Asian Cup 2027, do nhiều hơn Malaysia đến 5 điểm. Về lý thuyết, đây chỉ là trận đấu thủ tục. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với cách đây khoảng chín tháng. Khi đó, trong trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, chủ nhà Malaysia thi đấu áp đảo và thắng Việt Nam 4-0. Tuy nhiên, Malaysia sau đó bị phát hiện sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ, nên bị xử thua 0-3 trong các trận thắng Việt Nam và Nepal.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và HLV Kim Sang-sik trong họp báo trưa 30/3 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình. Ảnh: Hiếu Lương

Vụ việc kể trên kéo dài nửa năm gây chấn động làng túc cầu, đồng thời kéo theo nhiều thay đổi. Việt Nam tưởng như hy vọng đã bất ngờ hồi sinh và giành vé trực tiếp, trong khi Malaysia bị đẩy xuống thứ hai và bị loại. Dù vậy, theo giới chuyên môn, trận đấu ngày mai trên sân Thiên Trường vẫn đáng chú ý. Đó là cơ hội để Việt Nam chứng tỏ sức mạnh và sự xứng đáng với tấm vé đi tiếp, còn Malaysia cũng muốn chiến thắng để gỡ gạc thể diện sau bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch.

Đây cũng là cơ hội để Đoàn Văn Hậu tìm lại chính mình. Hậu vệ 26 tuổi từng là trụ cột của U23 Việt Nam Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Với chiều cao 1,86 m, tinh thần thi đấu lăn xả và bền bỉ, Văn Hậu từng là hậu vệ hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nhiều vì chấn thương.

Sau 1.010 ngày, Văn Hậu mới ra sân trở lại cùng đội tuyển trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 27/3 trên sân Hàng Đẫy. Anh cho biết rất hồi hộp và hạnh phúc khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, và bản thân đang dần tìm lại thể trạng và cảm giác tốt nhất. "Ở lượt đi, tôi phải ngồi xem qua truyền hình và tiếc khi đội tuyển thua đậm. Vì vậy, ở lượt về lần này, tôi mong được HLV trao cơ hội đấu Malaysia. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất, để hoàn thành nhiệm vụ", anh nói.

Do vắng mặt lâu năm, Văn Hậu cho biết không có nhiều kinh nghiệm đối đầu các cầu thủ Malaysia. Nhưng anh tin với sự chuẩn bị kỹ càng cùng quyết tâm cao, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội. "Mỗi trận đấu Malaysia đều là những trận lớn. Hai đội đều mong chiến thắng. Trận đấu ngày mai sẽ rất chặt chẽ, đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng", Văn Hậu nhận định.

Đức Đồng