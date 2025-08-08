'Có 3 tỷ vẫn chịu thua giá nhà Sài Gòn'

'Với 3 tỷ trong tay, từ đầu năm đến giờ tôi vẫn không kiếm nổi căn nhà trong hẻm, trong khi chung cư bình dân cũng 3,5 đến 5 tỷ'.

"Tôi năm nay 27 tuổi, thu nhập 60 triệu đồng một tháng. Tôi đi làm và tích góp từ khi học xong đại học. Sau 5 năm, tôi để ra được 3 tỷ đồng, dự định vay thêm 2 tỷ nữa để tìm mua nhà. Thế nhưng, tìm kiếm suốt từ đầu năm đến giờ, nhà 50 m2, hẻm ôtô (không phải chung cư) ở khu vực TP HCM hầu như không có vì giá quá cao. Giá chung cư hai phòng ngủ bình dân cũng 3,5 đến 5 tỷ.

Hiện, tôi đang thuê một chung cư để ở nên nhận thấy rõ sự bất tiện của loại hình nhà ở này. Đó là lý do tôi cũng sẽ không chọn mua chung cư. Trong khi đó, nếu mua nhà ở vùng ven thì lại cách khá xa chỗ làm, đi lại khó khăn, và mua cũng không thể ở. Cuối cùng, vừa rồi, sau khi cân nhắc, tôi quyết định về Bình Dương mua nhà và xác định cho thuê dài hạn. 10 năm nữa ổn định, đường sá thông thương, có lẽ tôi sẽ về đó ở".

Đó là chia sẻ của độc giả Kkhhlong xung quanh câu chuyện "Người trẻ thu nhập cao không dám mua nhà". Theo cục thống kê, nửa đầu năm 2025 thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt mức 8,3 triệu đồng tức là những người trẻ có thu nhập gấp ít nhất 6 lần trung bình nhưng dù vậy họ vẫn rơi vào bế tắc trước giá nhà. Theo báo cáo mới đây của Viện Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng tại Hà Nội hơn 55% căn hộ thứ cấp có giá bán trên 5 tỷ đồng. Tỷ lệ này ở TP HCM là hơn 47%. Đây là những mức giá được đánh giá là vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân bao gồm cả nhóm thu nhập trung bình cao.

Đồng cảm với những trăn trở của người trẻ khi tìm mua nhà thành phố, bạn đọc Hố Đen thừa nhận: "Tôi ở rìa Hà Nội. Năm 2017, tôi mua miếng đất 35 m2, giá chỉ có 30 triệu đồng một m2. Vậy mà giờ đất của tôi đã lên thành 150 triệu. Muốn rẻ hơn thì phải đi xa thêm tầm 10 km nữa, nhưng giá cũng loanh quanh mức 100 triệu đồng một m2. Hơn nữa, giờ người ta không còn chia thửa dưới 50 m2 nên để mua một miếng đất nhẹ cũng phải 5 đến 7 tỷ đồng.

Giờ mỗi tháng mà tiết kiệm được 100 triệu đồng và để mua đất 5 tỷ ít nhất trong tay cũng phải có tầm 3 tỷ (còn lại là vay). Như thế, cần ít nhất 2,5 năm để tích tiền. Nhưng trớ trêu là sau 2,5 năm đó, miếng đất có thể lên thành 7 tỷ rồi. Và cái vòng lặp tích lũy không kịp với đà tăng giá nhà vẫn sẽ tiếp tục".

Nói về cuộc đua mua nhà thành phố, độc giả Dzd8nz8xfv cho rằng: "Tôi cho rằng cái nhà ở thành phố đang không tương xứng với số tiền phải bỏ ra để mua. Nhà đất ngõ ngách không lối thoát hiểm, xấu, bẩn, lộn xộn, vừa nguy hiểm vừa bất tiện nhưng cũng được hét giá chục tỷ. Nhà chung cư thì thời hạn sử dụng ngắn, mua cũ thì chất lượng xuống cấp, mua cao thì không tới. Mua nhà xa cho rẻ thì đường sá thế nào ai cũng biết. Tóm lại, mua nhà giờ thành cuộc đua chịu đựng, ai chịu đựng tốt với từng đồng cày cuốc của mình để đổi lại một cái không gian chui ra chui vào, sống mòn qua ngày thì cứ xuống tiền. Ai thừa tiền cũng có thể đầu cơ. Còn tôi định sẵn về quê cho khỏe".

Trong khi đó, chia sẻ về hành trình mua nhà của bản thân, bạn đọc Binhnq bình luận: "Gia đình tôi có tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 65 triệu một tháng, hiện có một con nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Năm nay tôi 32 tuổi, sau hai năm đi ở thuê, vừa rồi gia đình tôi quyết định mua một căn hộ, giá 4,3 tỷ cho 70 m2 (hai phòng ngủ). Hai vợ chồng tôi có vốn tự có tích góp được trong gần 10 năm đi làm khoảng 30% (1,3 tỷ) giá trị căn nhà và vay 70%.

Tổng cả gốc lẫn lãi chúng tôi phải trả trong hai năm đầu khoảng gần 30 triệu một tháng, do được hưởng lãi suất ưu đãi 7% một năm. Tuy nhiên, sau hai năm lãi suất thả nổi khoảng 10-11%, tiền gốc và lãi hàng tháng phải trả sẽ tăng thành 35-36 triệu đồng một tháng. Với mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, đúng là khá áp lực cho gia đình tôi".

Lựa chọn không mua nhà để sống thảnh thơi, độc giả Onion nhận định: "Tôi từ quê lên thành phố, lương khoảng 100 triệu đồng, nhưng không thích mua nhà thành phố. Tôi cho rằng việc dành một khoản tiền mặt quá lớn để mua nhà vừa áp lực, vừa bất tiện. Thay vào đó, tôi mua một mảnh vườn 2 ha ở quê, có sẵn cây ăn trái để tạo thu nhập hàng năm.

Tiền thuê nhà ở thành phố của tôi mỗi tháng hết khoảng 10 triệu đồng, chi tiêu cá nhân và gia đình thêm 20 triệu nữa. Còn lại tôi gửi tiết kiệm 20 triệu và dành 20 triệu để đầu tư, 30 triệu để mua vàng tích trữ. Tôi cũng không mua xe hơi. Tôi thấy cuộc sống của mình như vậy khá ổn và có thể chủ động thay đổi công việc và phát triển sự nghiệp. Việc có tiền mặt cũng khiến tôi yên tâm về tương lai và tuổi già thay vì đánh cược tương lai vào căn nhà đắt đỏ".

Lê Phạm tổng hợp