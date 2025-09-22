Thủ tướng: 'Nhà trên 100 triệu đồng mỗi m2, người dân sao có tiền mua'

Trước tình trạng giá nhà vượt tầm với của người dân, Thủ tướng yêu cầu có phải câu trả lời vì sao "giá liên tục tăng và cao mãi".

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chiều 22/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chiều 22/9. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết thị trường bất động sản là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, nhiều khó khăn liên quan lĩnh vực đất đai, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tái định cư... vẫn tồn tại.

Ông nêu rõ phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn. Ông đề nghị làm rõ "thị trường bất động sản có bị thao túng hay không" để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá, gây méo mó thị trường. Ông nhấn mạnh việc phải có câu trả lời cho tình trạng "giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi".

"Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng một m2, ai có tiền mà mua", Thủ tướng nói tại phiên họp.

Ông cho biết việc tạo nguồn cung, đảm bảo cơ cấu bất động sản, nhất là nhà xã hội cho người có thu nhập thấp - trung bình rất quan trọng. Đây là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Nhà nước, nên "không thể không làm".

Người đứng đầu Chính phủ nói: "Không hy sinh công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Phân khúc cho người có thu nhập thấp nếu làm được sẽ kéo hệ sinh thái khác cùng phát triển".

Tình trạng giá nhà, nhất là phân khúc chung cư ở Hà Nội và TP HCM, liên tục tăng cao cũng được Bộ Xây dựng ghi nhận. Tại phiên họp, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, tại Thủ đô, phân khúc chung cư đạt trung bình 80 triệu đồng một m2, tăng 5,6% so với đầu năm, trong khi phân khúc liền kề, biệt thự đã lên ngưỡng 100-200 triệu một m2. Tương tự ở TP HCM, giá chung cư đạt trung bình 89 triệu đồng một m2, còn nhà thấp tầng dao động 230-300 triệu đồng mỗi m2.

Trong quý II, cả nước có hơn 26.500 căn nhà ở xã hội hoàn thành từ 32 dự án. Lũy kế từ năm 2021 đến hết quý II/2025, tổng số dự án đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư đạt gần 60% chỉ tiêu tại đề án xây một triệu căn nhà xã hội.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng nguồn cung góp phần giảm giá thị trường bất động sản, cân đối cung cầu theo cơ chế thị trường. Ông yêu cầu xác định rõ vướng mắc về thể chế, luật pháp, chính sách đất đai để có giải pháp kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số ở những năm tiếp theo.

Ngọc Diễm