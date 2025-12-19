Uống nước chanh giúp giảm cân thế nào

Nước chanh pha loãng bổ sung nước, ít calo, tăng cường trao đổi chất, giúp no lâu, nhờ đó kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Ít calo

Một cốc nước chanh (476 g) chỉ có khoảng 5 calo. Do đó, thay thế các loại đồ uống nhiều calo hơn như nước cam và soda bằng nước chanh là cách tốt để giảm lượng calo và giảm cân.

Giữ đủ nước

Nước vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào, loại bỏ chất thải, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ chức năng thận và đường tiêu hóa. Duy trì đủ nước là điều cần thiết cho nhiều chức năng khác nhau và cũng có thể giảm cân. Vì nước chanh chủ yếu là nước nên giúp duy trì đủ lượng nước trong cơ thể.

Tăng cường trao đổi chất

Uống nước làm tăng cường trao đổi chất bằng cách tăng lượng năng lượng tiêu hao hàng ngày và thúc đẩy quá trình sinh nhiệt. Đây là quá trình trao đổi chất trong đó cơ thể đốt cháy calo để tạo ra nhiệt.

Tăng cảm giác no lâu

Uống nước, bao gồm cả nước chanh, vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no lâu hơn và tiêu thụ ít calo hơn. Theo thời gian, thói quen này hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

Một số lưu ý

Nước chanh giúp duy trì hydrat hóa và tăng cảm giác no, phần lớn nhờ nước - thành phần chính. Nó cũng cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa, nhưng ít ảnh hưởng đến cân nặng. Axit citric trong chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách giảm hình thành canxi trong nước tiểu. Người lớn nên dùng 1/2-1 quả chanh (25-50 ml) pha với 250-500 ml nước, pha loãng và tránh thêm đường. Tham khảo bác sĩ nếu có bệnh nền để hạn chế tác dụng phụ.

Một số thành phần thêm vào nước chanh giúp thưởng thức nước uống này cách lành mạnh:

Giấm táo: Loại chất lỏng có vị chua có thể tăng cường hiệu quả giảm cân hơn nữa nhờ tác dụng làm giảm lượng đường trong máu và lipid.

Nghệ: Thêm bột nghệ vào nước chanh là cách lành mạnh để bổ sung gấp đôi lượng chất chống oxy hóa, có thể tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

Hạt chia: Chất xơ, axit béo omega-3, protein, khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa trong hạt chia tăng cường tiêu hóa, huyết áp và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Dưa chuột: Nhờ hàm lượng nước cao, kết hợp dưa chuột và chanh giúp bổ sung nước cho cơ thể. Dưa chuột còn giàu vitamin K, tốt cho xương.

Gừng: Thêm gia vị này vào nước chanh có thể giảm buồn nôn, cải thiện tiêu hóa, có khả năng hỗ trợ lượng đường trong máu và huyết áp ở mức khỏe mạnh.

Mật ong: Pha thêm một thìa cà phê mật ong nguyên chất cung cấp thêm chất chống oxy hóa và hỗ trợ chống viêm.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)