Uống cà phê như thế nào hỗ trợ cơ thể thải độc

Uống cà phê hữu cơ, nguyên chất, tránh thêm đường, chất tạo ngọt và ưu tiên vào giữa buổi sáng có thể hỗ trợ quá trình thải độc, thanh lọc cơ thể tối đa.

Nhiều người uống cà phê vào buổi sáng để tăng năng lượng và xua tan cảm giác mệt mỏi vào đầu ngày. Không chỉ giúp tỉnh táo, việc thưởng thức một tách cà phê mỗi ngày còn mang lại nhiều lợi ích khác cho cơ thể.

Cà phê không chỉ là thức uống được ưa chuộng mà còn hỗ trợ quá trình thải độc (detox) nếu dùng đúng cách. Hiệu quả phụ thuộc vào nguyên liệu, cách pha và thời điểm uống. Dùng cà phê ở mức vừa phải và hạn chế đường, chất phụ gia giúp cà phê trở thành một phần có lợi của chế độ detox.

Cơ chế thải độc tự nhiên của cà phê

Cung cấp hàm lượng chất chống oxy hóa cao: Cà phê chứa nhiều hợp chất có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm viêm toàn thân, hỗ trợ quá trình thải độc, góp phần đẩy lùi stress oxy hóa.

Hỗ trợ gan: Uống cà phê có liên quan đến sức khỏe gan tốt hơn - cơ quan chính chịu trách nhiệm giải độc của cơ thể. Khi cơ thể chuyển hóa caffeine sẽ tạo ra paraxanthine - một chất giúp làm chậm sự hình thành mô sẹo trong xơ hóa. Nhờ đó, cà phê có thể góp phần phòng ung thư gan, xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan C. Ngoài caffeine, cà phê còn chứa hơn 1.000 hợp chất hóa học. Hai hợp chất trong cà phê là kahweol và cafestol cùng các acid có thể giảm viêm trong gan.

Kích thích tiêu hóa: Các acid và hợp chất trong cà phê, bao gồm caffeine, kích thích sản xuất hormone như gastrin, từ đó làm tăng nhu động ruột, thúc đẩy cơ thể loại bỏ chất thải.

Bảo vệ thần kinh: Một số hợp chất đặc hiệu trong cà phê, chẳng hạn phenylindanes, có khả năng giúp bảo vệ não bộ khỏi các protein độc hại liên quan đến bệnh thoái hóa thần kinh.

Cách uống cà phê có lợi

Ưu tiên chọn cà phê hữu cơ (không thuốc trừ sâu) để tránh đưa thêm chất độc vào cơ thể. Uống loại đen nguyên chất hoặc thêm gia vị tự nhiên (quế, cacao nguyên chất), tránh đường, chất tạo ngọt nhân tạo và siro hương liệu vì có thể làm giảm lợi ích detox.

Các loại chất béo lành mạnh (dầu dừa, MCT, bơ từ sữa bò ăn cỏ) cũng hỗ trợ cải thiện chuyển hóa và chức năng gan, cung cấp năng lượng bền vững, không gây tăng insulin đột ngột. Kết hợp cà phê với chế độ ăn chống viêm (thực phẩm nguyên chất, nhiều rau xanh, protein nạc), hạn chế đồ chế biến sẵn và đường để giảm gánh nặng cho gan.

Caffeine là một chất kích thích, có tác dụng lợi tiểu, làm tăng lưu lượng máu đến thận, kích thích thận giải phóng nhiều natri và nước tiểu hơn. Do đó, nên uống một ly nước trước và sau khi uống cà phê để hỗ trợ thận.

Thời điểm uống

Nên thưởng thức cà phê vào giữa buổi sáng (9h30-11h30) vì lúc này cortisol ổn định, tránh uống ngay khi thức dậy hoặc muộn ban đêm. Thưởng thức một tách cà phê đen trước tập luyện cũng thúc đẩy tăng chuyển hóa và oxy hóa mỡ, hỗ trợ thải độc nhờ tăng tuần hoàn.

Uống quá nhiều cà phê có thể gây quá tải tuyến thượng thận, rối loạn tiêu hóa, tăng stress. Mỗi người nên duy trì ở mức 1-2 tách mỗi ngày hoặc hơn, không quá 4 tách để tối ưu lợi ích detox.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)