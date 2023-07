'Trường chuyên không lấy mất cơ hội của ai'

Không phải ai học chuyên cũng thành nhân tài, nhưng cũng chẳng có ai tự nhiên mà thành tài nếu không được đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu.

Cả 6 học sinh của đoàn Việt Nam đều vừa giành huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2023 (tỷ lệ 100%), trong đó có hai huy chương vàng, hai bạc, hai đồng. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng các học sinh, gia đình, cùng thầy cô, bạn bè, mà còn là niềm tự hào của cả Việt Nam. Chúng ta tuy nghèo khó hơn nhiều nước khác nhưng không thiếu nhân tài, thậm chí khi so kè với quốc tế chúng ta còn vượt qua nhiều nước giàu có khác.

Năm nay đội tuyển Olympic Toán quốc tế của chúng ta xếp hạng 6/110 quốc gia tham dự. Điều này càng củng cố cho sự thật là chúng ta luôn có nhân tài. Nhìn vào quá trình học tập của các thí sinh, có thể thấy rằng hầu hết các bạn tham dự các kỳ thi quốc tế đều là học sinh trường chuyên, trường năng khiếu. Hầu hết các bạn đều được rèn luyện chuyên sâu vào môn học mà mình có năng khiếu - điều mà chương trình học phổ thông đại trà không thể cung cấp được. Đây là lý do tôi từng nói trường chuyên rất cần thiết.

Chương trình học phổ thông đại trà chỉ có thể cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất của tri thức, vì giáo trình, thời gian và điều kiện giảng dạy không cho phép đào sâu riêng một mảng kiến thức nào. Do đó, cần phải có trường chuyên để đi sâu vào các ngóc ngách của tri thức. Ngoài giảng dạy các kiến thức cơ bản bậc phổ thông như trường thường, trường chuyên sẽ cung cấp cho học sinh có năng khiếu nhiều cơ hội học tập chuyên sâu hơn.

Chỉ trong trường chuyên, các thầy cô giáo giỏi mới có cơ hội kèm cặp, rèn luyện và truyền hết kiến thức, cũng như khả năng mình có cho học trò. Chỉ trong trường chuyên các bạn học sinh có tố chất mới đủ điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu môn học yêu thích của mình.

>> Tôi đỗ ĐH nhẹ tênh, không học khổ sở như bạn bè trường chuyên

Có vài ý kiến cho rằng trường chuyên làm mất cơ hội của nhiều bạn học giỏi (không đậu được trường chuyên do cạnh tranh gắt gao). Thực tế, nếu bạn đậu vào trường chuyên, bạn như bước vào một chiến trường kiến khốc liệt, nhưng đầy vinh quang. Còn nếu bạn học giỏi nhưng không đậu vào trường chuyên (có thể do kém may mắn một chút), bạn vẫn là một học sinh hàng top ở trường thường. Vậy nên, bạn vẫn có danh tiếng và nhiều cơ hội thành tài.

Nói cách khác, trường chuyên không tước bỏ cơ hội của ai, mà chỉ tạo thêm cơ hội cho những học sinh có năng khiếu và thông minh vượt trội. Vì những chương trình đào tạo chuyên sâu khác biệt đó, những đội tuyển của chúng ta mới có khả năng giành những chiếc huy chương danh giá, mang về vinh quang cho tổ quốc.

Bất cứ việc gì cũng đều phải rèn luyện mới có thành tựu. Kỹ sư IT không tự nhiên thành thạo lập trình và quản lý máy tính nếu như không trải qua hàng vạn giờ học tập và mày mò trên máy tính. Bác sĩ không tự nhiên chữa được bệnh mà phải được đào tạo 6-8 năm mới có thể làm nghề. Họa sĩ cũng phải xé bỏ hàng trăm bản phác thảo mới ra được những bức tranh tuyệt tác. Học sinh cũng vậy, muốn giỏi thì chắc chắn phải được đào tạo chuyên sâu môn học đó. Và đó là lý do vì sao cần có trường chuyên.

Trường chuyên là dành cho những học sinh có năng khiếu, để đào tạo ra những nhân tài. Tất nhiên, không phải ai học chuyên cũng thành nhân tài, nhưng nhân tài học thuật hầu hết đều đến từ trường chuyên.

Thanh

