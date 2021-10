Trung Quốc yêu cầu Mỹ công bố sự cố tàu ngầm ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ lo ngại vụ tàu ngầm USS Connecticut va chạm vật thể lạ ở Biển Đông, yêu cầu Mỹ sớm công bố thông tin.

"Chúng tôi nhận thấy quân đội Mỹ đang cố tình trì hoãn và che giấu thông tin về sự cố. Những hành động vô trách nhiệm, thiếu minh bạch như vậy có thể dễ dàng dẫn tới hiểu lầm và tính toán sai. Là bên chịu trách nhiệm, Mỹ có nghĩa vụ làm rõ tình huống dẫn tới sự cố", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi nói hôm qua, đề cập vụ tàu ngầm Mỹ va chạm vật thể lạ khi hoạt động ở Biển Đông hôm 2/10.

Quan chức Trung Quốc cho rằng sự cố là hậu quả từ chính sách của Mỹ với khu vực, trong đó Washington liên tục triển khai tàu hải quân và máy bay để "phô trương sức mạnh, gây rối loạn dưới danh nghĩa thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không".

USS Connecticut di chuyển trên Thái Bình Dương hồi năm 2009. Ảnh: US Navy.

Ông Đàm cho rằng hoạt động quân sự của Mỹ đe dọa an ninh và an toàn di chuyển trong khu vực, cũng như gây leo thang căng thẳng, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng hoạt động do thám gần biên giới Trung Quốc và công bố thông tin về sự cố tàu ngầm "càng sớm càng tốt".

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Connecticut va phải một vật thể dưới mặt nước vào chiều 2/10, khi hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Hải quân Mỹ cho biết tàu ngầm đã tự về căn cứ Guam hôm 9/10 và bị hư hỏng phần mũi, nhưng chưa công bố hình ảnh cũng như nguyên nhân khiến tàu ngầm gặp tai nạn.

Một quan chức hải quân Mỹ cho biết không có dấu hiệu sự cố bắt nguồn từ hành động thù địch hay va chạm với một phương tiện khác. Hình ảnh do cảm biến trên tàu Connecticut ghi nhận về địa hình lòng biển nơi xảy ra sự cố không thể hiện khối đá ngầm nào trước mũi tàu vào thời điểm xảy ra va chạm.

Hải quân Mỹ đang mở hai cuộc điều tra liên quan vụ va chạm của Connecticut. Giới chuyên gia quân sự cho rằng vụ va chạm ngày 7/10 có thể gây thiệt hại kinh tế rất lớn do Connecticut là một trong ba chiếc thuộc lớp tàu ngầm tấn công nhanh Seawolf, với chi phí ước tính tới 8,5 tỷ USD/chiếc.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm 12/10 khẳng định Mỹ không che đậy thông tin về sự cố.

Vũ Anh (Theo Sputnik)