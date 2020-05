Trung Quốc chỉ trích các nước 'can thiệp nội bộ'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu nước khác ngừng can thiệp vấn đề nội bộ khi một số quốc gia bày tỏ quan ngại về này dự luật an ninh Hong Kong.

"Mức độ tự chủ cao của thành phố sẽ không thay đổi và lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài ở thành phố sẽ tiếp tục được bảo vệ căn cứ theo pháp luật", người phát ngôn của Văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cho biết trong tuyên bố hôm nay.

Văn phòng nói rằng "một số quốc gia liên tục cản trở những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh", gọi đây là hành vi "tiêu chuẩn kép" và "dùng logic côn đồ".

"Cho dù các bạn có bôi nhọ, kích động, ép buộc hay hăm dọa chúng tôi tàn độc như thế nào, người dân Trung Quốc sẽ vẫn vững vàng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia", tuyên bố có đoạn.

Chủ tịch Tập Cận Bình (hàng đầu tiên) tại phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc diễn ra ở Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 21/5. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên kêu gọi các nước liên quan "tôn trọng chủ quyền Trung Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế cùng các quy tắc cơ bản về quan hệ quốc tế và ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong, vốn hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc".

"Âm mưu của những kẻ muốn phá hoại chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc bằng cách lợi dụng những kẻ gây rối ở Hong Kong như những con tốt, biến thành phố thành thành địa bàn cho hoạt động ly khai, lật đổ, xâm nhập, phá hoại Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại", phát ngôn viên nói.

Bắc Kinh hôm qua đệ trình dự luật an ninh mới cho Hong Kong vào ngày khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên ở Trung Quốc. Luật này sẽ cấm các hoạt động ly khai và lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố.

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ ở Hong Kong chỉ trích mạnh mẽ dự luật, nói rằng nó đi ngược lại mô hình "một quốc gia, hai chế độ", theo đó Bắc Kinh cam kết duy trì các quyền tự do cho thành phố. Các nhà ngoại giao nước ngoài lo ngại dự luật có thể mở rộng sự hiện diện của các cơ quan tình báo và an ninh của đại lục tại Hong Kong, "gây nguy hiểm cho quyền và tự do" tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng cứng rắn nếu Trung Quốc ban hành luật an ninh, trong khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nói kinh tế Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại vì luật này và cảnh báo Washington có thể hành động đáp trả. EU và văn phòng Thủ tướng Anh kêu gọi duy trì quyền tự trị cao cho Hong Kong.

Cùng ngày, ngoại trưởng các nước Canada, Anh và Australia ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại tương tự. Các bộ trưởng nói rằng Thỏa thuận chung năm 1984 xác lập các điều kiện trở về của Hong Kong để Trung Quốc đảm bảo khu vực được duy trì quyền tự trị cao cùng các biện pháp bảo vệ quyền con người như tự do ngôn luận.

Đề xuất về dự luật an ninh cho Hong Kong được Bắc Kinh đưa ra sau khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019 khiến đặc khu này rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi được trao trả về Trung Quốc năm 1997.

Bắc Kinh trước đó khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật. Carrie Lam nói dự luật an ninh sẽ không ảnh hưởng đến quyền, tự do và tính độc lập về tư pháp của đặc khu.

Mai Lâm (Theo Reuters)