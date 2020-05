Lãnh đạo Hong Kong ủng hộ luật an ninh

Trưởng đặc khu Carrie Lam khẳng định dự luật an ninh riêng Bắc Kinh đưa ra với Hong Kong sẽ không ảnh hưởng tới tính độc lập pháp lý của thành phố.

"Mục tiêu của Bắc Kinh là đối phó các hành động phạm pháp và đe dọa an ninh quốc gia. Kế hoạch áp dụng luật an ninh riêng cho Hong Kong sẽ không ảnh hưởng tới tính độc lập pháp lý và các cơ quan lập pháp tại đặc khu", Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam hôm nay phát biểu trong phiên họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc.

Trưởng đặc khu Lam trong phiên họp quốc hội Trung Quốc sáng 22/5. Ảnh: Reuters.

Dự thảo luật an ninh Hong Kong cấm toàn bộ hoạt động ly khai, lật đổ, hành vi can thiệp của nước ngoài trong các vấn đề Hong Kong và hoạt động khủng bố ở thành phố này. Trung Quốc tuyên bố muốn thông qua luật an ninh sau khi Hong Kong rung chuyển bởi 7 tháng biểu tình liên tục vào năm ngoái, có lúc còn bùng phát thành bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

DAB, đảng chính trị thân Bắc Kinh lớn nhất Hong Kong, trước đó cũng lên tiếng ủng hộ dự luật, gọi đây là "động thái có trách nhiệm", trong khi các nhà lập pháp và hoạt động dân chủ tại Hong Kong phản đối, cho rằng đó là "dấu chấm hết cho Hong Kong" vì lo ngại nó sẽ gây bất ổn và thắt chặt kiểm soát của Bắc Kinh tại đặc khu.

Phát ngôn viên quốc hội Trung Quốc Trương Nghiệp Toại cho biết dự luật sẽ tăng cường "cơ chế chấp pháp" tại trung tâm tài chính Hong Kong. "Quốc hội cho rằng cần cải thiện và duy trì chính sách 'Một quốc gia, hai chế độ'", ông Trương nói.

Nếu được thông qua, động thái mới của Trung Quốc đại lục sẽ đi ngược lại Điều 23 Luật Cơ bản năm 2003 của Hong Kong, trong đó yêu cầu chính quyền thành phố ban hành luật an ninh riêng để cấm hành vi làm phản, ly khai, xúi giục nổi loạn hoặc lật đổ.

Tuy nhiên, điều khoản này chưa bao giờ được thực thi do người dân lo ngại nó sẽ hạn chế các quyền công dân vốn được đề cao lâu nay ở Hong Kong. Đặc khu được hưởng những quyền tự do theo cam kết mà Bắc Kinh đưa ra với Anh khi Hong Kong được trao trả năm 1997.

Nỗ lực ban hành Điều 23 bị hoãn sau khi nửa triệu người Hong Kong xuống đường biểu tình năm ngoái. Dự luật gây tranh cãi mới được thảo luận trở lại trong những năm gần đây để đối phó các phong trào đòi dân chủ tại Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn nếu luật an ninh Hong Kong được thông qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cảnh báo áp đặt luật an ninh lên Hong Kong sẽ "gây bất ổn lớn, cũng như vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ và cộng đồng quốc tế".

Vũ Anh (Theo Reuters)