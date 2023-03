09h05 Êkíp Đức thắng tiếp hai giải

All Quiet on the Western Front tiếp tục thành công với giải Thiết kế mỹ thuật và Nhạc phim gốc. Nhà sản xuất nói đây là vinh dự lớn lao với tập thể làm phim và muốn tặng giải thưởng cho hai con trai của mình. Nhạc sĩ Volker Bertelmann nói lấy cảm hứng từ mẹ mình khi sáng tác các ca khúc. Anh cho biết cảm thấy tuyệt vời khi được là một phần trong dự án giàu tính nhân văn này.

Trước đó, ban tổ chức trao Phim hoạt hình ngắn xuất sắc cho The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse và giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc cho The Elephant (Whisperer) in the Room.

Đạo diễn Edward Berger nhận giải. Ảnh: Reuters