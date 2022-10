Rihanna tái xuất làng nhạc

Rihanna phát hành đĩa đơn "Lift Me Up" nhằm tri ân Chadwich Boseman, sau sáu năm vắng bóng trong làng nhạc.

MV Visualizer "Lift Me Up" - Rihanna Ca khúc "Lift Me Up" - Rihanna phát ngày 28/10. Video: Youtube Rihanna Bản ballad nằm trong nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever (khởi chiếu ngày 11/11), do Rihanna, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tems, nhà soạn nhạc Ludwig Goransson và Ryan Coogler - đạo diễn hai phần Black Panther - viết. Bài hát tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời cũng như di sản của Chadwick Boseman - diễn viên đóng Black Panther phần đầu, mất vì ung thư ruột kết năm 2020 ở tuổi 43. Tems cho biết: "Rihanna là nguồn cảm hứng cho tôi. Được nghe cô ấy hát và truyền tải ý nghĩa của bài hát là niềm vinh dự lớn". Sau khi nói chuyện với đạo diễn Coogler về hướng đi của bộ phim và Lift Me Up, Tems nói rằng ca khúc miêu tả cái ôm ấm áp từ những người đã mất và bày tỏ nỗi nhớ da diết tới họ. Trên tài khoản Instagram cá nhân của Rihanna, nhiều nghệ sĩ bình luận chúc mừng cô. Người hâm mộ vui mừng với sự trở lại của Rihanna. Nhiều người nói xúc động khi lắng nghe bài hát. Khán giả viết trên Youtube: "17 năm trong ngành âm nhạc, Rihanna vẫn tỏa sáng như một viên kim cương. Cô ấy là một huyền thoại","Bạn có thể cảm nhận sự trưởng thành trong giọng hát của cô ấy cùng lòng gan dạ, tràn đầy cảm xúc và sức mạnh nội tâm". Rihanna tại sự kiện ra mắt phim "Black Panther 2: Wakanda Forever" ngày 26/10. Ảnh: FilmMagic Lift Me Up đánh dấu màn tái xuất âm nhạc của Rihanna kể từ album Anti năm 2016. Những năm gần đây, Rihanna tập trung cho lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Giọng ca hiện sở hữu ba công ty Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Ngày 25/9, Rihanna thông báo về đêm diễn tại Super Bowl 2023 - chung kết cúp bóng bầu dục Mỹ. Buổi diễn là lần đầu cô quay lại sân khấu âm nhạc kể từ lễ trao giải Grammy năm 2018.

Rihanna sinh năm 1988, thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit đình đám của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money... Tháng 5, Rihanna có con trai đầu lòng cùng ASAP Rocky. Hồi tháng 7, tạp chí Forbes công bố ngôi sao gốc Barbados là tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ.

Thanh Giang