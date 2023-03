Dương Tử Quỳnh lập kỷ lục ở Oscar 2023

MỹDương Tử Quỳnh - 61 tuổi, người Malaysia gốc Hoa - là diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc Oscar 2023, ở phim "Everything Everywhere All at Once".

Oscar 2023 diễn ra sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Nhà hát Dolby, Los Angeles, do MC người Mỹ Jimmy Kimmel dẫn chương trình.

Sau gần 30 năm nỗ lực ở Hollywood, lần đầu tiên minh tinh Dương Tử Quỳnh đoạt tượng vàng Oscar ở hạng mục quan trọng, đưa cô là người phụ nữ châu Á đầu tiên nhận vinh dự này. Giơ cao tượng vàng trên sân khấu, Dương Tử Quỳnh phát biểu với giọng nhiều lúc ngắt quãng vì xúc động:

"Cảm ơn, cảm ơn. Đối với các bé trai và bé gái giống tôi đang xem chương trình tối nay, chiến thắng này như một ngọn hải đăng của hy vọng và năng lực. Đây là bằng chứng cho thấy nếu dám nghĩ dám làm, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Và phụ nữ ơi, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không đứng tại vị trí này tối nay nếu không có Daniels (Daniel Kwan, Daniel Scheinert), hãng phim A24, dàn diễn viên và đoàn làm phim 'Everything Everywhere All at Once' tuyệt vời của tôi. Tôi dành giải thưởng này cho mẹ tôi, cho những bà mẹ trên thế giới, bởi vì họ thực sự là những siêu anh hùng. Nếu không có họ, không ai trong chúng ta có thể ở đây đêm nay. Năm nay mẹ tôi đã 84 tuổi và tôi sẽ mang chiếc cup này về nhà cho mẹ. Mẹ tôi đang ở Kuala Lumpur (Malaysia) theo dõi chương trình cùng gia đình và bạn bè của tôi. Tôi yêu các bạn, tôi sẽ mang chiếc cup về nhà cho các bạn.

Và cả đại gia đình của tôi ở Hong Kong, nơi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình. Cảm ơn mọi người đã cho tôi đứng trên đôi vai của các bạn, dìu dắt để tôi có được ngày hôm nay. Những người con đỡ đầu, các chị em gái, những người anh em, gia đình của tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Viện hàn lâm. Đây là lịch sử. Cảm ơn!".

Giới chuyên môn nhận định vai Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ - của Tử Quỳnh trong Everything Everywhere All at Once (viết tắt: EEAAO) chứng tỏ tài năng diễn xuất đa dạng của diễn viên, người quen thuộc với hình tượng "đả nữ" ở nhiều dự án. Steve Rose của Guardian viết: "Trong EEAAO, Dương Tử Quỳnh có vai diễn để đời. Cô ấy chắc chắn là nữ minh tinh hành động vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh".

Trước lễ trao giải, Dương Tử Quỳnh chia sẻ cơ hội chiến thắng với ứng viên nặng ký - minh tinh Australia Cate Blanchett, người gần như thống trị mùa giải thưởng tiền Oscar năm nay ở hạng mục nữ chính. Hạng mục này còn có các tên tuổi như Michelle Williams của phim The Fabelmans, Andrea Riseborough phim To Leslie và Ana de Armas phim Blonde.

Trong lịch sử Oscar, một số minh tinh gốc Á từng thắng giải Nữ chính, như: Vivien Leigh (có mẹ là người Ấn Độ) với vai Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió (1939), Cher (bố là gốc Armenia) thắng với vai Loretta Castorini trong phim Moonstruck (1987)...

Ngoài hạng mục Nữ chính, dự án của bộ đôi đạo diễn Daniels còn nhận bảy tượng vàng Oscar, trong đó có giải Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho Quan Kế Huy và hạng mục quan trọng là Phim hay nhất.

Êkíp "Everything Everywhere All at Once" nhận giải Phim hay nhất. Ảnh: Reuters

Với êkíp chủ yếu là những nghệ sĩ gốc Á, phim là câu chuyện về một gia đình người Hoa tại Mỹ. Tác phẩm nhận nhiều lời khen vì câu chuyện mâu thuẫn gia đình, thế hệ được lồng ghép khéo léo trong đề tài khoa học - viễn tưởng về thuyết đa vũ trụ. Trước Oscar, phim chiến thắng nhiều giải thưởng tại hàng loạt sự kiện quan trọng như Quả Cầu Vàng, Critics Choice Awards, SAG.

Trích đoạn Dương Tử Quỳnh trong "Everything Everywhere All at Once" Trích đoạn Dương Tử Quỳnh trong "Everything Everywhere All at Once". Video: A24

Giới chuyên môn nhận xét giải thưởng năm nay tôn vinh yếu tố đa sắc tộc. Các dự án có yếu tố quốc tế vượt trội so với phim Mỹ. Ba tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất là Everything Everywhere All at Once, All Quiet on the Western Front và The Banshees of Inisherin lần lượt khai thác các câu chuyện về Trung Quốc, Đức và Ireland.

'Phía Tây không có gì lạ': Góc nhìn thứ ba về cuộc chiến tranh phi nghĩa Trailer phim "Phía Tây không có gì lạ". Video: Netflix

All Quiet on the Western Front có một mùa Oscar thành công với năm chiến thắng, gồm cả Phim quốc tế hay nhất và Quay phim xuất sắc. Trước lễ trao giải, phim được đánh giá là ứng viên duy nhất đủ sức cạnh tranh giải quan trọng nhất với Everything Everywhere All at Once. Trả lời truyền thông, đạo diễn Edward Berger cho biết sẽ tiệc tùng suốt đêm để ăn mừng.

Oscar 2023 cũng là giải thưởng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Janet Yang - người gốc Á duy nhất giữ chức chủ tịch Viện Hàn lâm, được bầu hồi tháng 8/2022. Sự kiện năm nay vinh danh người nhập cư đến Mỹ. Nhiều khách mời đeo ruy băng màu xanh da trời để ủng hộ chiến dịch #WithRefugees do Liên Hợp Quốc phát động.

Đạo diễn Guillermo del Toro đeo ruy băng xanh khi nhận giải Phim hoạt hình hay nhất. Ảnh: ABC

Buổi trao giải được nhận xét diễn ra yên bình, trái ngược sự ồn ào của sự kiện với "cú tát của Will Smith" năm ngoái. Một thất bại khiến nhiều người ngỡ ngàng là Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) để tuột giải Nữ phụ vào tay Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once). The Banshees of Inisherin - bộ phim nhận nhiều đề cử thứ hai (chín hạng mục) - cũng gây thất vọng khi trắng tay. Nam chính Colin Farrell ra về ngay sau khi kết thúc đêm trao giải với lý do ngày mai phải đưa các con đến trường.

Những phân cảnh của Jamie Lee Curtis trong "Everything Everywhere All at Once" Những phân cảnh của Jamie Lee Curtis trong "Everything Everywhere All at Once". Video: YouTube Theodore

Tạp chí Vanity Fair nhận xét Oscar trở lại "kiểu cũ" sau một năm "điên loạn" vì Will Smith. Các giải thưởng được công bố một cách nhanh gọn, đi kèm những câu đùa vừa đủ của Jimmy Kimmel và các màn phát biểu nghiêm túc, giàu cảm xúc của những người chiến thắng.

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Những năm gần đây, thương hiệu bị ảnh hưởng vì Covid-19 và các ồn ào bên lề. Trước lễ trao giải lần 95, ban tổ chức thành lập một đội ngũ truyền thông để đối phó các sự cố có thể xảy ra trong chương trình.

Đạt Phan