'Avatar 2': Hình ảnh choáng ngợp, lay động cảm xúc

Bom tấn "Avatar: The Way of Water" của James Cameron có kỹ xảo vượt trội phần một, thông điệp lay động cảm xúc.

9.5

* Bài tiết lộ một phần nội dung Phát hành sau phần một 13 năm, Avatar 2 là bom tấn được trông đợi dịp cuối năm. Phim tiếp tục lấy bối cảnh chính ở hành tinh Pandora, mở đầu với lời tự thuật của Jake Suly (Sam Worthington) - người lính Trái đất kết hôn Neytiri (Zoe Saldana) - công chúa bộ tộc Navi. Sau nhiều năm, họ hạnh phúc với bốn con, trong đó cô bé Kiri (Sigourney Weaver) được vợ chồng Jake nhận nuôi. Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer "Avatar 2" - ra rạp Việt từ ngày 16/12. Video: 20th Century Tuy nhiên, "Người Trời" (cách dân Navi gọi người Trái đất) trở lại Pandora với tham vọng thôn tính hành tinh này làm thuộc địa. Bị truy đuổi, gia đình Jake bỏ quê nhà, tìm đến vùng đất của thủy tộc Metkayina để nương nhờ. Avatar 2 là bữa tiệc về kỹ xảo hình ảnh. Đầu phim, James Cameron gợi ký ức người xem khi tái hiện hành tinh Pandora. Những sinh vật kỳ bí tiếp tục được khắc họa, như cảnh loài rồng núi Banshee bay lượn giữa dãy Hallelujah hùng vĩ, báo Thanator rình rập trong rừng sâu... Người Navi - các sinh vật với làn da xanh biếc, đôi mắt màu hổ phách - có tạo hình sắc nét, lối biểu cảm, trò chuyện sinh động hơn phần một. Jake Suly (Sam Worthington) trở lại trong "Avatar 2". Ảnh: 20th Century Hệ sinh thái đa dạng của Pandora được mở rộng khi qua hồi hai, gia đình Jake khám phá đáy đại dương là một thế giới kỳ vĩ gấp nhiều lần rừng rậm. Phân cảnh Jake và các con học cách thuần phục loài rồng nước, bơi lượn... gây ấn tượng nhờ hiệu ứng của định dạng 3D. Tulkun - loài sinh vật vĩ đại nhất ở đại dương, là tri kỷ của thủy tộc Metkayina - kích thước đồ sộ, được phác họa kỹ từng chi tiết. Các phân cảnh hành động của Avatar 2 được dàn dựng quy mô, kịch tính hơn, không khí tác phẩm vì thế liên tục có cao trào. Camera theo sát những pha cưỡi rồng bay lượn của người Navi, giương cung tên bắn vỡ mặt kính, xuyên qua người đối thủ. Các pha cháy nổ diễn ra dồn dập trong trận quyết chiến giữa nhóm quân đội Trái đất và người Navi. Phân đoạn săn lùng Tulkun được mô tả chi tiết về phương thức, từ đó làm bật lên sự hung hãn, tham lam của phe phản diện. Tác phẩm cũng phần nào gợi nhớ đến Titanic - phim huyền thoại của James Cameron - trong cảnh các nhân vật nỗ lực tìm đường sống khi chiến hạm dần chìm xuống đại dương. Thông điệp về tình cảm gia đình chạm cảm xúc người xem. Câu chuyện của Jake không còn là bản hùng ca về người hùng chiến đấu vì lẽ phải như phần một. Là người đàn ông của gia đình, Jake phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ vợ và các con, như cách anh nhiều lần nhấn mạnh. Không còn là Jake hào khí như thời trẻ, anh nhún nhường trước đối phương, bắt đầu từ số 0 ở môi trường xa lạ. "Avatar 2" dành thời lượng lớn kể câu chuyện gia đình Jake. Ảnh: 20th Century Jake không chỉ đối phó với "Người Trời" mà còn chật vật với cuộc chiến tâm lý từ các con đang tuổi dậy thì. Anh học cách lớn lên cùng con, chấp nhận những đau thương, mất mát. Dù thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, Avatar 2 gần gũi khán giả bởi nhiều tình huống dễ bắt gặp, như cảnh các con của Jake nắm chặt tay, đồng thanh nói theo lời cha "Gia đình Sully phải luôn đoàn kết". "Những kẻ lạc loài" (outcast) là đối tượng James Cameron hướng tới trong phim. Các nhân vật chính của Avatar 2 theo một cách nào đó đều là những người bị số đông chối bỏ. Gia đình Jake nhận ra sự lạc loài của họ ngay lần đầu đến Metkayina, bị trêu chọc vì ngoại hình khác biệt. Lo'ak (Britain Dalton) - con trai út của Jake - lạc lõng trong chính gia đình vì có cha và anh trai tài giỏi. Kiri - con gái nuôi của Jake - nhiều lần bật khóc tự hỏi về gốc gác khi bị người khác gọi là kẻ lập dị. Lo'ak (Britain Dalton) kết thân với chú cá Tulkun như hai kẻ lạc loài. Ảnh: 20th Century Thời lượng 192 phút, phim không tạo cảm giác nhàm chán nhờ chọn đúng điểm rơi cảm xúc. Ở hồi cuối, James Cameron kết hợp hình ảnh, âm nhạc và diễn xuất để làm bật lên thông điệp về sức mạnh của thiên nhiên: "Nước kết nối mọi thứ, trước sự sống và sau cái chết". Trong buổi công chiếu sớm tại TP HCM tối 14/12, nhiều nhà làm phim đánh giá chất lượng Avatar 2 vượt trội so với phần một. Đạo diễn Lý Hải cho biết "bị choáng ngợp" trong hơn ba giờ xem phim, tâm đắc phần hiệu ứng hình ảnh về đại dương, tán thưởng trí tưởng tượng bậc thầy của James Cameron. Trước đó, trên Twitter cá nhân, nhà phê bình Mỹ Sean Fennessey cho rằng điểm khác biệt của Avatar 2 so với các bom tấn chính là việc khó tiết lộ (spoil) nội dung, bởi khán giả phải thực sự xem những gì diễn ra trên màn ảnh rộng. Avatar 2 được ví như canh bạc tỷ USD của James Cameron. Ông từng nói dự án cần vào top ba hoặc bốn phim ăn khách mọi thời mới hòa vốn, tức phải vượt mốc doanh thu khoảng hai tỷ USD để bắt đầu sinh lời. Phim hiện tạo cơn sốt nhiều nơi trên thế giới. Tại Trung Quốc, doanh thu vé đặt trước vượt 100 triệu nhân dân tệ (14,3 triệu USD sau ba ngày mở bán), trở thành phim cán mốc 100 triệu tệ (qua vé đặt trước) nhanh nhất năm. Tại Việt Nam, sau 48 giờ mở bán sớm, phim có tỷ lệ lấp đầy gần 70% ở các rạp trọng điểm, áp đảo nhiều bom tấn trước đó. Mai Nhật

