'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' vì bán nhà mặt đất 4 tỷ, chuyển lên chung cư

Chạy khỏi nhà mặt đất sau 10 năm chịu đựng chất thải chó mèo, hàng xóm ồn ào, tôi chuyển lên chung cư với niềm tin 'sống chất hơn'.

Tôi rời khỏi căn nhà mặt đất cách đây hơn một năm, sau gần 10 năm sống trong một con hẻm nhỏ ở quận nội thành. Quyết định ấy của tôi xuất phát từ cảm giác quá mệt mỏi với những phiền toái lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sáng nào mở cửa nhà tôi cũng phải nhìn xuống đất xem hôm nay có thêm bao nhiêu bãi chất thải chó, mèo. Rác sinh hoạt bị người dân vứt ra đầu hẻm, tới trưa nắng nóng là bốc mùi khó chịu. Tối đến, chỉ cần một nhà mở loa là cả xóm cùng "nghe chung", bất kể giờ giấc.

Có những tuần, tôi phải tự dọn phân chó mèo trước cửa nhà 7–8 lần. Karaoke thì gần như đều đặn mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi kéo dài 4–5 tiếng. Tôi đã góp ý, đã nhờ tổ dân phố, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Sau gần 10 năm sống trong cảm giác căng thẳng thường trực, tôi quyết định bán nhà được 4 tỷ đồng, mua một căn chung cư hơn 70 m2, giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Trong đầu tôi khi ấy, chung cư đồng nghĩa với một cuộc sống chất hơn: sạch sẽ, trật tự và yên tĩnh.

Những tháng đầu dọn vào, cảm giác ấy là có thật. Hành lang sáng sủa, thang máy êm, có bảo vệ trực 24/7, không còn cảnh rác trước cửa, không còn mùi hôi từ đầu hẻm... tôi từng nghĩ: "Cuối cùng mình cũng thoát".

Nhưng rồi tôi càng ở lâu, những phiền toái mới dần lộ diện. Nhà tầng trên có trẻ nhỏ, chuyện chạy nhảy là bình thường, tôi hiểu. Nhưng khi tiếng "thình thịch" bắt đầu đều đặn sau 22 giờ, kèm theo tiếng kéo bàn ghế nghe rõ mồn một, sự mệt mỏi trong tôi quay trở lại. Có hôm tôi thử để ý, chỉ trong khoảng một tiếng đã nghe gần 15–20 tiếng động mạnh từ trần nhà.

Chưa hết, nhà trên tưới cây làm nước chảy thẳng xuống tầng của tôi, ướt cả chỗ quần áo đang phơi ngoài ban công. Tàn thuốc lá từ đâu đó trên cao cũng thường xuyên rơi xuống nhà tôi.

>> Sếp bỏ biệt thự trong 'khu nhà giàu' để dọn lên ở chung cư

Tất nhiên, không phải chung cư nào cũng thế. Bạn tôi cũng sống ở chung cư mấy năm nay, cách chỗ tôi khoảng 4 km. Chung cư của bạn không phải loại cao cấp, căn hộ chỉ khoảng 65 m2, giá tầm 1,8 tỷ đồng, nhưng trải nghiệm sống thì hoàn toàn khác.

Ở đó, sau 22 giờ, hành lang gần như im lặng. Trẻ con chơi ở khu sinh hoạt chung tầng trệt, không chạy nhảy trong căn hộ. Nhà nào sửa chữa đều thông báo trước trên nhóm cư dân. Việc tưới cây, phơi đồ tuân thủ quy định, không làm ảnh hưởng nhà khác. Ban công sạch, không tàn thuốc, không rác từ trên cao rơi xuống. Bạn tôi nói đã sống ở đó 7 năm, chưa từng phải gõ cửa nhà hàng xóm vì tiếng ồn, cũng chưa từng căng thẳng vì những chuyện rất nhỏ.

So sánh hai trải nghiệm, tôi mới nhận ra: không phải chung cư là vấn đề. Chung cư, nếu có cộng đồng cư dân ý thức và cách quản lý hợp lý, hoàn toàn có thể mang lại sự riêng tư, an toàn và dễ chịu – điều mà nhà mặt đất trong đô thị đông đúc rất khó có được. Không phải chung cư nào cũng tệ, và nhà mặt đất lúc nào cũng khổ. Vấn đề không nằm ở loại hình nhà ở, mà nằm ý thức, sự tôn trọng lẫn nhau của những người sống trong đó.

Sau tất cả, tôi hiểu rằng không có nơi ở nào tự thân nó bảo đảm cho một cuộc sống dễ chịu. Nhà mặt đất hay chung cư chỉ là lớp vỏ. Điều quyết định vẫn là ý thức và cách con người đối xử với nhau trong cùng một không gian sống. Bạn có thể bỏ ra vài tỷ đồng để mua một căn nhà, nhưng không thể mua được sự tôn trọng từ hàng xóm. Bạn có thể ở tầng trệt hay tầng 20, nhưng nếu xung quanh là những người biết tôn trọng nhau, thì nơi đó mới thực sự đáng sống.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước có hơn 4.000 nhà chung cư. Mật độ dân cư cao kéo theo xung đột. Tại TP HCM, năm 2024, Cổng thông tin 1022 nhận hơn 11.000 tin phản ánh tiếng ồn - phần lớn vào "khung giờ vàng" nghỉ ngơi (18h-22h). 4 nhóm mâu thuẫn kinh điển tại chung cư là: tiếng ồn, mùi khói, xâm lấn không gian và thú cưng.

Duy Leo