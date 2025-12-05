'2 năm dọn lên chung cư đáng giá hơn 10 năm ở nhà mặt đất'

Thay vì sống chật vật trong một căn nhà mặt đất xa xôi, tôi chọn một căn chung cư vừa túi tiền nhưng mang lại cuộc sống tiện nghi hơn.

Tôi từng có gần 10 năm sống trong những căn nhà mặt đất nhỏ hẹp tại Sài Gòn. Sau khi lập gia đình, tôi cũng tiếp tục thuê trọ rồi sống trong một căn nhà hẻm cụt rộng khoảng 3 mét. Ban ngày thì chật chội, tối đến xe cộ khó xoay trở, hàng xóm hát hò, ngoài đường xe cộ ra vào liên tục... Tất cả khiến tôi luôn cảm thấy mình đang vật lộn để tồn tại, chứ chưa bao giờ thực sự tận hưởng cuộc sống. Nhưng với điều kiện kinh tế khiêm tốn của vợ chồng trẻ, tôi vẫn buộc phải chấp nhận.

Chỉ đến khi tích góp được chút vốn và vay mượn thêm, tôi mới dám trải nghiệm một hướng đi khác: mua căn chung cư bình dân mới xây ở vùng ngoại thành, diện tích khoảng 90 m2, giá khi đó vào khoảng 1,9 tỷ đồng. Hai năm sống trong căn hộ đó khiến tôi nhận ra, đôi khi giá trị cuộc sống không nằm ở chuyện sở hữu nhà đất hay không, mà ở những gì ta nhận được mỗi ngày.

Điều tôi thích nhất ở nơi mình đang ở là sự yên tĩnh và thoáng đãng. Dù thỉnh thoảng vẫn nghe vọng lên tiếng karaoke từ những căn nhà phía dưới, nhưng mức độ ồn chỉ bằng một phần nhỏ so với lúc ở nhà mặt đất. Chung cư nằm cạnh hồ và nhiều mảng xanh, buổi chiều đứng ngoài ban công gió lồng lộng, nhìn xuống mặt nước rất nhẹ nhàng khiến căn hộ của tôi dù bình dân nhưng luôn dễ chịu.

Nếu với số tiền ấy mà mua nhà đất, chúng tôi có lẽ chỉ đủ mua một căn ở khu rất xa hoặc trong con hẻm nhỏ, cũ và bí. Tôi hiểu rằng về dài hạn, nhà đất có thể tăng giá tốt hơn, nhưng vợ chồng tôi chọn ưu tiên chất lượng sống trước. Sau một ngày làm việc, điều quan trọng nhất vẫn là về nhà trong tâm trạng thoải mái.

>> Tôi tháo chạy vì vỡ mộng chung cư 7 tỷ

Cuộc sống tại chung cư cũng mang đến nhiều trải nghiệm tích cực mà trước đây tôi không hình dung được. Buổi chiều đi làm về, vợ nấu ăn, tôi dẫn con xuống công viên nội khu hoặc khu hồ bơi. Không gian sạch sẽ, an toàn, lại không phải lo xe cộ. Siêu thị ngay dưới tòa nhà nên gia đình tôi không cần tích trữ đồ ăn. Nửa đêm thèm gì tôi cũng chỉ cần xuống thang máy vài phút là có.

Có những tiện ích rất nhỏ nhưng làm cuộc sống dễ dàng hơn, chẳng hạn dịch vụ lau dọn đến tận cửa nhà. Câu chuyện duy nhất khiến tôi còn băn khoăn là buổi sáng chờ thang máy khá lâu, có hôm mất gần 15 phút. Nhưng so với những lợi ích nhận được, điều này với tôi vẫn có thể chấp nhận được.

Hai năm sống tại chung cư giúp tôi thay đổi nhiều quan điểm. Tôi không còn đặt nặng chuyện "nhà đất mới là tài sản thật". Mỗi người có điều kiện và ưu tiên khác nhau. Với tôi, quyết định mua căn hộ bình dân vùng ven là một lựa chọn đúng: vừa đủ với túi tiền, vừa mang lại cảm giác dễ thở trong cuộc sống thường ngày. Nó không phải giải pháp hoàn hảo cho tất cả, nhưng lại phù hợp nhất với hoàn cảnh của gia đình tôi.

Tôi cho rằng, suy cho cùng, tất cả đôi khi chỉ là lựa chọn - giữa việc sống chật vật trong một căn nhà mặt đất xa xôi, hay chọn một căn chung cư vừa túi tiền nhưng mang lại cuộc sống tiện nghi, gọn gàng và bình yên hơn? Mỗi người sẽ có một đáp án của riêng mình.

Và tôi đã chọn điều thứ hai, không phải vì nó "đúng" theo chuẩn mực nào, mà vì nó khiến gia đình tôi thực sự hạnh phúc.

Băng Băng