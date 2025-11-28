Chung cư 6 tỷ khiến tôi 'quay xe' vì không muốn vay tiền mua tiêu sản

Thay vì vay 4 tỷ mua chung cư, tôi thà đợi khi đủ năng lực tài chính rồi mua nhà đất – thứ thực sự là tài sản dài hạn.

Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình được ba năm, công việc ổn định, thu nhập hai vợ chồng cũng không phải quá thấp. Nếu theo kỳ vọng xã hội, đây lẽ ra là giai đoạn chúng tôi nên mua một căn hộ để "an cư lạc nghiệp". Thế nhưng sau nhiều năm quan sát thị trường bất động sản, đặc biệt là chung cư, tôi quyết định dừng hẳn ý định mua nhà. Tôi không muốn đánh đổi 20–30 năm nợ ngân hàng chỉ để sở hữu một tài sản mà theo quan điểm của tôi, bản chất là... tiêu sản.

Tôi từng rất nghiêm túc xem xét việc mua chung cư. Hồi đầu năm ngoái, tôi cùng vợ đi xem một dự án ở khu Mỹ Đình, Hà Nội. Căn hai phòng ngủ giá khoảng 6 tỷ, mà diện tích chỉ hơn 70 m2. Môi giới nhiệt tình tư vấn: "Anh chị chỉ cần trả trước 30%, còn lại vay ngân hàng, lãi suất 12 tháng đầu ưu đãi".

Tôi nhớ như in cảm giác bước ra khỏi sảnh tòa nhà mẫu mà thấy nặng nề. 70% giá trị căn hộ phải vay, tức là trong ít nhất 20 năm tới, tháng nào cũng phải dành một khoản lớn để trả lãi và gốc. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu mình đang mua tài sản, hay đang tự mua một nghĩa vụ tài chính khổng lồ? Vậy nên, tôi quyết định "quay xe", từ bỏ ý định mua nhà. Những tháng gần đây, thị trường chung cư mà tôi theo dõi lại càng củng cố quyết định của mình.

Nhiều dự án ở Hà Nội neo giá rất cao nhưng giao dịch chững lại, môi giới thừa nhận "khó bán căn to". Từ cuối tháng 10, nhiều nơi gần như không có giao dịch mới, chênh lệch giảm mạnh, thậm chí nhà đầu tư đang phải bán hòa vốn.

Thị trường đi ngang trong khi ngân hàng lại tăng lãi suất thêm 0,3–0,5%. Gói vay hỗ trợ cho người dưới 35 tuổi bị dừng khiến nhiều người trẻ chùn tay. Tôi nghĩ nếu mình đã lỡ vay 3-4 tỷ để mua căn hộ, thì ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ mất ngủ. Giá căn hộ không giảm nhưng thanh khoản quá kém. Lãi thì tăng, còn khả năng bán ra lại rất thấp. Tài sản đúng nghĩa phải là thứ có thể bán được khi cần. Còn chung cư, khi thị trường chậm lại, muốn bán cũng khó.

Hơn nữa, tôi từng thuê và sống trong chung cư nhiều năm nên hiểu rõ vòng đời của nó. Năm đầu rất đẹp, sạch sẽ, tiện nghi. Nhưng chỉ 5–7 năm, thang máy bắt đầu có tiếng kêu, tường bắt đầu cũ, phí dịch vụ tăng dần... Giá trị thực của căn hộ giảm theo thời gian, trong khi khoản vay thì vẫn giữ nguyên. Với tôi, đó chính là đặc điểm của một tiêu sản: không tạo ra dòng tiền, mất giá theo năm tháng và còn "ngốn tiền" mỗi tháng dưới nhiều hình thức.

Nhiều người bảo tôi quá thận trọng, rằng sở hữu nhà riêng mới yên tâm. Nhưng tôi nghĩ sự yên tâm không đến từ việc ôm một khoản nợ dài hạn để giữ một thứ xuống giá theo thời gian. Yên tâm là khi tài chính linh hoạt, không bị áp lực lãi vay bào mòn thu nhập, không phải lo mỗi lần ngân hàng điều chỉnh lãi suất.

Tôi vẫn ở chung cư, nhưng là chung cư thuê. Chi phí cố định, không áp lực, muốn chuyển nơi khác cũng dễ. Số tiền đáng lẽ để trả lãi, tôi đầu tư cho công việc, tích lũy tài chính, nâng cao kỹ năng. Tôi tin rằng khi đủ năng lực tài chính, tôi sẽ mua nhà đất – thứ mà với tôi mới thực sự là tài sản dài hạn.

Duy Do