Tôi tháo chạy vì vỡ mộng chung cư 7 tỷ

Nghĩ rằng chung cư văn minh, sạch sẽ và tiện nghi hơn, tôi quyết định bán nhà mặt đất để chuyển lên căn hộ 70 m2 nhưng sớm vỡ mộng.

Tôi từng sống nhiều năm trong một căn nhà mặt đất nằm trong ngõ nhỏ, diện tích không quá lớn nhưng thoáng đãng, đi lại dễ dàng, mỗi ngày bước ra cửa là tiếp xúc với không khí tự nhiên. Vì muốn thay đổi môi trường và nghĩ rằng chung cư sẽ văn minh, sạch sẽ và tiện nghi hơn, tôi quyết định bán nhà để chuyển lên một căn hộ 70 m2.

Khi mới dọn lên chung cư, tôi thực sự kỳ vọng nhiều. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ thuận tiện hơn: có thang máy, có khu để xe riêng, an ninh tốt, không lo mưa nắng, bụi bặm. Những ngày đầu, tôi thấy mọi thứ khá ổn: hành lang sáng sủa, khuôn viên sạch sẽ, mọi người lịch sự. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra mọi thứ không giống như tưởng tượng.

Điều khiến tôi thất vọng đầu tiên là cảm giác thiếu thoáng khí. Cửa sổ nhỏ, ban công hẹp khiến căn hộ của tôi lúc nào cũng ngột ngạt như thiếu oxy. Dù diện tích không phải nhỏ, tôi vẫn cảm thấy bức bối như sống trong một chiếc "chuồng chim". Từ lúc nhà có thêm thành viên, tôi lại càng thấy khó chịu hơn.

Tiếp theo là vấn đề tiếng ồn. Chung cư tôi ở không phải loại rẻ tiền, nhưng cách âm lại rất kém. Tầng trên đóng cửa nhà tắm, tôi cũng nghe rõ. Trẻ con chạy nhảy, đá bóng hay đuổi nhau ngoài hành lang gần như ngày nào cũng diễn ra. Tầng tôi có 18 căn nhưng hơn 20 đứa trẻ từ lớp 1 trở xuống. Sau giờ làm về, tôi chỉ muốn có chút yên tĩnh, nhưng tiếng ồn cứ dội liên hồi, đôi khi cảm giác như bị "tra tấn".

Sự bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày cũng khiến tôi mệt mỏi. Mỗi lần quên mua món đồ gì đó, tôi lại phải chờ thang máy, xuống hầm lấy xe rồi di chuyển một vòng. Những việc đáng lẽ chỉ mất vài phút ở nhà mặt đất lại trở thành cả một quá trình rườm rà khi sống ở chung cư.

Điều tôi thấy khó hiểu là căn hộ tôi từng mua với giá 2,5 tỷ vào cuối 2020, nay đã được rao bán gần 7 tỷ dù chất lượng sống hoàn toàn không tương xứng. Chung cư xuống cấp thì cư dân buộc phải phụ thuộc vào ban quản lý, không thể tự sửa chữa hay cải tạo như nhà riêng. Mọi thứ đều chung, mà đã chung thì chẳng có gì là vĩnh viễn.

Cuối cùng, tôi quyết định bán chung cư để quay về sống ở nhà mặt đất. Đó chỉ là căn nhà trong ngõ rộng hơn 2 m, nhưng mỗi ngày tôi được mở cửa đón gió trời, bước vài phút ra đường lớn, cần gì thì đi bộ hoặc lấy xe ngay trước cửa. Ngoài ra, tôi còn không phải chịu tiếng ồn hành lang, không còn cảnh chờ thang máy hay cảm giác bí bách trong bốn bức tường cao tầng... Chỉ từng ấy thôi cũng giúp chất lượng cuộc sống của tôi cải thiện hơn rất nhiều.

Trải qua cả hai lần chuyển nhà, tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải là ở chung cư hay nhà mặt đất, mà là ở đâu phù hợp với nhịp sống và nhu cầu của mỗi người. Với tôi, trở về nhà mặt đất là quyết định đúng đắn. Đó không chỉ là nơi ở, mà là không gian giúp tôi thư giãn và cảm thấy thật sự thuộc về.

Hằng PT