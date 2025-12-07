Tôi tỉnh mộng khi chuyển từ nhà cấp bốn lên chung cư

Từ khi lên chung cư, chúng tôi mới cảm nhận rõ những bất tiện mà trước đây ở nhà đất chưa từng gặp.

Gia đình tôi từng sống trong một căn nhà cấp bốn diện tích khoảng 74 m2 trước khi quyết định chuyển lên căn hộ chung cư góc 70 m2. Hai không gian tương đương về diện tích, nhưng trải nghiệm sống lại khác nhau hoàn toàn. Chỉ khi đã ở cả hai loại hình, tôi mới thật sự hiểu rõ đâu là ưu – nhược điểm của mỗi lựa chọn, thay vì những tranh luận theo cảm tính như thường thấy trên mạng.

Về chi phí, căn nhà mặt đất của chúng tôi đắt hơn chung cư mua cuối năm 2023 – đầu 2024 khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, phần lớn chi phí quản lý, bảo trì, an ninh, gửi xe... mà hiện nay gia đình tôi đang phải trả hàng tháng khi ở chung cư thì nhà mặt đất hầu như không có. Sự tiện lợi của chung cư vì vậy đi kèm không ít khoản chi ngoài dự kiến.

Tuy vậy, điểm cộng lớn khi chuyển lên chung cư là vị trí gần nơi làm việc của vợ tôi. Trước đây ở nhà đất, vợ tôi phải đi 12 km để đến cơ quan, giờ chỉ còn 5 km. Cuộc sống của chúng tôi cũng tiện nghi hơn khi siêu thị, chợ, trường học đều trong phạm vi vài phút di chuyển.

Nhưng cũng từ khi lên chung cư, chúng tôi mới cảm nhận rõ những bất tiện mà trước đây ở nhà đất chưa từng gặp. Căn hộ của chúng tôi có hai phòng ngủ, hai vệ sinh, nhưng trần thấp, khá bí do thiết kế tòa nhà. Xung quanh khu chung cư có nhiều nhà hàng, quán ăn nên không khí luôn tấp nập, đôi lúc ngột ngạt. Chiều tối là khoảng thời gian ồn ào nhất: tiếng trẻ con chơi đùa, chạy nhảy ngoài hành lang vang lên liên tục.

Một vấn đề khiến gia đình tôi khó chịu nhất là hố rác tầng. Nhà tôi ở xa khu vực đó nhưng mỗi lần mở cửa vẫn bị mùi nồng xộc vào. Những rắc rối từ tầng trên cũng khó tránh: bụi, nước, thậm chí đồ vật rơi xuống ban công. Hệ thống chống thấm nếu có vấn đề thì tầng dưới phải chịu trước.

>> '2 năm dọn lên chung cư đáng giá hơn 10 năm ở nhà mặt đất'

Ngoài ra, sự phụ thuộc vào thang máy cũng là điều chúng tôi chưa từng gặp khi còn ở nhà đất. Giờ cao điểm, việc chờ thang là chuyện "như cơm bữa", vào được thì cũng phải chen chúc chật chội. Xe hơi cũng không phải lúc nào vào tận sảnh để đưa đón hoặc chở đồ, nhất là khi trời mưa gió.

Một số ý kiến so sánh chung cư với nhà đi thuê trong hẻm nhỏ, nhưng theo tôi, đó không phải cách nhìn chính xác. Người thuê nhà thường không có cảm giác thuộc về hay ổn định, còn sống trong nhà mình – dù là nhà cấp bốn – lại là trải nghiệm khác hoàn toàn.

Tất nhiên, nhà đất cũng có những nhược điểm riêng: cùng mức tiền thì phải đi xa hơn trung tâm hoặc diện tích nhỏ hơn; an ninh cũng không thể bằng chung cư; các dịch vụ như chợ, siêu thị, trường học thường cách xa; và cuộc sống khá "buồn" vì ít tiếp xúc với hàng xóm.

Sau khi trải nghiệm thực tế cả hai loại hình nhà ở, tôi nhận ra không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối. Nhà đất cho tôi cảm giác tự do, riêng tư; nhưng chung cư mang lại sự tiện nghi và an toàn. Mỗi gia đình sẽ tìm thấy một giá trị khác nhau trong từng loại hình.

Với riêng gia đình tôi, việc chuyển từ nhà cấp bốn lên chung cư giúp tôi hiểu rõ điều mình ưu tiên hàng đầu: không gian sống thoải mái hay sự tiện lợi hàng ngày? Tất nhiên, câu trả lời không cố định cho mọi người – nó chỉ đúng khi được nhìn từ trải nghiệm thật của chính mình.

HL