Tránh nút thắt cổ chai khi mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương

'Mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương lên 8 làn xe nhưng hai điểm đầu và cuối vẫn bị thắt cổ chai thì tắc lại hoàn tắc'.

Sở Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi UBND TP HCM kiến nghị sớm mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương từ 4 làn xe lên 8 làn, xe có thể chạy với vận tốc 120 km/h, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đồng bộ các dự án liên vùng. Tuyến cao tốc dài 62 km nối TP HCM với Long An, Tiền Giang hiện có 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, tốc độ 100 km/h. Sau hơn 10 năm hoạt động, tuyến đường này thường xuyên bị quá tải do lưu lượng xe tăng cao, thường ùn tắc các dịp cuối tuần, lễ Tết.

Đánh giá về tính khả thi của đề xuất này, độc giả Anh Đức nhận định: "Tình trạng kẹt xe liên tục do đầu ở TP HCM có quá nhiều đèn xanh, đèn đỏ, lượng xe bị dồn lại. Tôi cho rằng, cần làm gấp các hầm chui qua các giao lộ này. Còn đầu bên Tiền Giang thì phải làm gấp hầm chui ở ngã ba An Hữu để các xe từ cao tốc chạy lên thẳng cầu Mỹ Thuận và ngược lại. Hiện, điểm này cũng thường xuyên bị kẹt xe. Đồng thời, cũng cần cho thu phí lại sẽ hạn chế các xe tải, xe container, xe 45 chỗ vào cao tốc do ngại tốn phí".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nks cho rằng: "Sẽ càng kẹt hơn vì lưu lượng xe tăng lên nhưng nút thắt cổ chai tại cầu Phú Mỹ và trạm thu phí đầu cầu vẫn còn. Các xe tải lên cầu vốn đã rất khó khăn vì vị trí của trạm thu phí ngay sát đầu cầu. Các xe tải không thể leo cầu nổi vì không có đoạn đường để gia tốc, thế là cứ ì ạch 'bò' lên cầu với vận tốc 10 km/h, dàn hàng ngang, chiếm hết đường các phương tiện tham gia giao thông khác. Nếu không dời vị trí trạm thu phí, e rằng tăng làn đường sẽ càng tệ hơn".

>> 'Phạt lỗi chạy ngược chiều trên cao tốc chẳng thấm vào đâu'

Trong khi đó, dù ủng hộ việc mở rộng đường cao tốc, tuy nhiên độc giả Trần Thạnh nhấn mạnh phải có nhiều giải pháp đồng bộ hơn: "Mở rộng đường là tốt nhưng lại gây thắt cổ chai đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo tôi, phải mở đồng bộ thì mới giải quyết được vấn đề này. Cũng giống như đoạn từ Quận 11 qua Cái Bè, Cai Lậy chỉ còn 1-2 cây cầu chưa mở rộng thì vẫn kẹt xe như thường. Nên làm một lần cho đỡ tốn kém".

"Mở rộng lên 8 làn xe được thì quá tốt, nhưng xin mở rộng thêm cả đoạn đầu và cuối cao tốc luôn. Chứ như hiện nay, đầu cao tốc đã kẹt xe, cuối cao tốc cũng kẹt xe. Đường càng rộng thì tai nạn ôtô sẽ giảm, kéo theo sẽ giảm nhiều vấn đề tiêu cực khác", bạn đọc Trungnghe nói thêm.

Việt Thành tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.