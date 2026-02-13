Trái đắng shipper giao đồ ăn 7 km kiếm được 20 nghìn đồng

'Một đơn tôi đi giao 3 km cũng chỉ nhận về 13.500 đồng, nếu ghép thêm đơn nữa thì tổng được 20.000 đồng'.

"Tôi làm shipper giao đồ ăn cho một hãng xe công nghệ có tiếng. Nói thật, chẳng biết hãng tăng giá ship của khách hàng ra sao, chứ tiền công đến tay tài xế như chúng tôi rất ít. Một đơn tôi đi 3 km cũng chỉ nhận về 13.500 đồng, nếu ghép thêm đơn nữa thì tổng được 20.000 đồng. Vậy là shipper phải đi quãng đường từ 5-7 km chỉ để lấy về 20 K. Trong khi đó, phí ship trên app hãng thu đủ của khách không thiếu đồng nào.

Dĩ nhiên hãng xe phải bỏ ra nhiều chi phí để vận hành hệ thống. Tuy nhiên, lợi nhuận cũng cần phải chia đều cho tài xế - đối tác chính. Chứ trả hoa hồng bèo bọt như bây giờ thì ai chịu cho nổi? Đó là lý do nhiều tài xế tắt app về quê sớm cho lành. Cận Tết đường xá đông đúc, nhu cầu tăng cao, mà ship một đơn 30 phút chưa xong, kiếm được mấy đồng bạc lẻ, thử hỏi vậy có công bằng cho tài xế không?".

Đó là chia sẻ của độc giả Doingangtrai xung quanh câu chuyện mưu sinh của tài xế công nghệ. Những ngày sát Tết Nguyên đán 2026, tại Hà Nội, nhiều người dùng cho biết rất khó gọi xe, giao hàng, ship đồ ăn qua các ứng dụng, dù giá tăng cao gần gấp đôi so với ngày thường. Nhiều tài xế về quê sớm hoặc tắt app để chạy ship riêng cho các cơ sở kinh doanh, thu nhập tốt hơn.

Đồng cảm với những khó khăn của tài xế công nghệ, bạn đọc Bao Công nhận định: "Áp lực từ khách và chính sách thưởng, chịu sự kiểm soát tuyệt đối của app gọi xe, kiểm soát nổ đơn khó, hoặc bị khóa tài khoản không cho chạy, lại chịu sự cạnh tranh gay gắt, khiến tài xế công nghệ muốn lo cơm gạo phải ngồi mài đũng quần chạy ngoài đường mười mấy tiếng mỗi ngày mới có ăn.

Trong khi đó, họ lại không có chế độ phúc lợi, bảo hiểm tai nạn, vi phạm giao thông tự chịu. Điều tích cực duy nhất là họ làm ngày này ăn ngày đó, tự do về thời gian. Nhưng bù lại, chỉ cần nghỉ một ngày là bị rớt đơn liền. Nghe qua thì có vẻ dễ làm, dễ kiếm, nhưng cái giá phải trả là bệnh tật nhiều như thoát vị đĩa đệm, trĩ, đau bao tử...".

Không chọn đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền từ việc chạy xe công nghệ, độc giả Khoa chia sẻ: "Tôi chạy xe công nghệ, nhưng cứ đủng đỉnh ăn sáng, uống cà phê xong mới chạy vài cuốc. Đến trưa tôi lại về ăn cơm, nằm nghỉ ngơi một lúc mới chạy vài cuốc. Đến 18h tôi lại về ăn cơm xong mới lại chạy tiếp đến 23h là về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ để lấy lại năng lượng. Chạy xe công nghệ là phải biết cân bằng giữa sức khỏe và công việc, không nên bán sức kẻo sau này hối cũng không kịp".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Thần Linh bình luận: "Tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề đua đơn. Chẳng hiều sao nhiều tài xế chạy xe bán mạng như vậy? Một ngày tôi cố định chạy xe kiếm 350 K là được. Ở nhà, tôi không mua sắm nhiều đồ đạc, quần áo mua xài 5 năm chưa thay mới nữa, cũng chẳng có nhu cầu ăn uống linh tinh, đua đòi hàng quán. Thế nên, tôi làm vừa sức và tiêu vừa đủ".

Trong khi đó, mong đợi những thay đổi về chế độ đãi ngộ của các hãng xe công nghệ với cánh tài xế, độc giả Nguyentrv nhấn mạnh: "Việc chạy xe quá sức không chỉ hủy hoại sức khỏe tài xế, mà còn có thể gây mất an toàn giao thông cho người khác do tài xế lái xe khi không tỉnh táo. Nhưng vấn đề là phần mềm lại ép cuốc cho tài xế liên tục khiến họ không thể nghỉ ngơi, vì nếu hủy hoặc chậm trễ nhận cuốc sẽ bị chấm điểm thấp và hôm sau bị ép nhận cuốc khó.

Theo tôi cần luật hóa việc các hãng xe công nghệ, dịch vụ giao hàng phải giới hạn tổng thời gian làm việc mỗi ngày và quy định thời gian chạy xe liên tục của tài xế. Điều đó không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe cho tài xế, mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng cho mọi người".

Thị trường xe công nghệ Việt Nam hiện có khoảng 700.000 tài xế, tăng vọt từ con số 200.000 người trước đại dịch. Be đang có khoảng 400.000 tài xế, Grab khoảng 300.000 và Xanh SM khoảng 90.000. Con số này tương đương một nửa tổng số công nhân ngành da giày, ngành nhiều công nhân thứ hai ở Việt Nam. Trong số đó, 95% tài xế Be xem "chạy xe" là công việc chính, còn 54% tài xế làm việc ở tốc độ cao và 60% làm việc với các app liên tục.

Thành Lê tổng hợp