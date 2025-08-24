Tôi để con tự đi học như một cách rèn kỹ năng sinh tồn

Để hai con tự đạp xe đến trường, vợ chồng tôi lo lắng nhưng tin rằng phải dũng cảm 'buông tay' để con tự lập, làm hành trang vào đời.

Đọc bài viết "Nhiều phụ huynh Việt lãng phí thời gian đưa rước con đi học", tôi thấy có vài điều muốn chia sẻ thêm, dựa trên kinh nghiệm thực tế của gia đình mình. Đây chỉ là một góc nhìn cá nhân, có thể phù hợp hoặc không với từng hoàn cảnh, nên mọi người có thể tham khảo.

Có nên đưa đón con đi học?

Theo tôi, việc này phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ. Khi con còn học mầm non, tiểu học, cha mẹ nên trực tiếp đưa đón. Ở lứa tuổi này, các em còn nhỏ bé về thể chất, non nớt về kỹ năng sống, khó xử lý tình huống nguy hiểm trên đường. Nhất là trong điều kiện giao thông phức tạp, xe cộ dày đặc ở Việt Nam, việc để con tự đi học là không an toàn.

Ngoài yếu tố an toàn, tôi còn cảm nhận rõ niềm vui và sự gắn kết trong những buổi sáng, buổi chiều đèo con đến trường. Đó là khoảnh khắc cha mẹ và con có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ cùng nhau – một hạnh phúc giản dị mà nếu bỏ lỡ cũng đáng tiếc.

Tuy nhiên, khi các con bước vào tuổi thiếu niên, thường từ lớp 8, đã đủ cứng cáp để tự đạp xe, tôi nghĩ cha mẹ nên tập cho con tự đi học. Dĩ nhiên, điều này không thể thực hiện ngay, mà cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chuẩn bị cho con tự đi học thế nào?

Trước hết là kỹ năng đi xe đạp. Theo tôi, đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản, quan trọng chẳng kém gì biết đi bộ hay biết bơi. Trẻ nên được tập từ sớm: bắt đầu bằng xe thăng bằng, rồi đến xe đạp trong công viên, khu dân cư an toàn, cho đến khi thành thạo.

>> Tôi mua xe máy cho con đi học vì xe buýt quá phiền

Khi con vào cấp hai, thể chất đã đủ để chở cha mẹ, tôi thường ngồi sau xe để con tập di chuyển trên các cung đường khác nhau: từ vắng vẻ đến đông đúc, từ đường nhỏ đến nơi nhiều xe tải, xe container. Tôi trực tiếp chỉ cho con cách xử lý tình huống: quan sát điểm mù, đi qua giao lộ, sang đường an toàn... Mỗi cuối tuần, gia đình đều dành thời gian cho những buổi "thực chiến" như vậy.

Nhờ đó, đến lớp 8, cả hai con tôi đều có thể tự đạp xe đến trường. Tất nhiên, vợ chồng tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nhưng chúng tôi chấp nhận điều này, vì tin rằng sự độc lập phải được rèn luyện từ chính trải nghiệm.

Lợi ích khi để con tự đi học

Điều đầu tiên, các con sẽ rèn được tính tự lập: biết tự sắp xếp thời gian, tự xử lý tình huống, không ỷ lại vào cha mẹ. Đây là hành trang vô giá cho bước đường trưởng thành.

Thứ hai, việc con đôi khi đi học về muộn, gặp sự cố... cũng là cơ hội để cả gia đình cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm và thống nhất quy tắc. Đó cũng là một cách học kỹ năng sống.

Thứ ba, cha mẹ cũng cần biết "thương mình" đúng lúc. Ở tuổi trung niên, chúng ta không thể ôm đồm tất cả. Khi con đã lớn, hãy để con gánh vác một phần trách nhiệm, không chỉ trong việc tự đến trường mà cả trong công việc nhà. Đó cũng là cách rèn ý thức cho con và giúp cha mẹ có thời gian chăm sóc bản thân.

Với tôi, mỗi giai đoạn của con đều cần cách đồng hành khác nhau. Khi con còn nhỏ, cha mẹ hãy là người bảo vệ. Nhưng khi con đã đủ lớn, hãy dũng cảm "buông tay" để con tự lập – vì đó mới chính là hành trang vững chắc cho tương lai.

Nguyễn Vương