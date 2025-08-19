Nhiều phụ huynh Việt 'lãng phí' thời gian đưa rước con đi học

Sự không yên tâm khi có quá nhiều rủi ro trên đường, nếu con tự đi học, đã làm nhiều phụ huynh tốn thời gian đưa rước con.

Trong hầm xe công ty, cứ tầm bốn giờ chiều là anh bạn đồng nghiệp tôi lại vội vàng rời bàn làm việc, phóng xe qua trường để rước con. Đưa con về lại hầm xe, gửi xe, rồi dẫn con lên văn phòng ngồi chờ đến sáu giờ tan ca. Hai cha con lại cùng nhau về nhà.

Vợ chồng anh chia việc: vợ lo đứa nhỏ, anh lo đưa rước đứa lớn. Nhìn thì thương con, nhưng cũng thấy hao phí sức lực và thời gian. Mấy tháng hè, công việc này tạm gác lại, và nó lại sắp diễn ra khi bọn trẻ chuẩn bị vào năm học mới.

Một đồng nghiệp khác thì ban đầu cứng rắn hơn, khi con lên lớp 6, anh quyết định để con tự đi xe buýt, cho con rèn tính tự lập. Nhưng rồi không yên tâm, anh lại trở thành tài xế đưa rước con đi học hàng ngày. Đến nay, đứa bé đã sắp vào lớp 9 mà vẫn ngồi sau lưng bố mẹ mỗi ngày.

Sự không yên tâm khi có quá nhiều rủi ro trên đường, khi con tự mình đi học, đã làm nhiều phụ huynh tốn thời gian đưa rước con.

Việc nhiều trường ở TP HCM quyết định lùi giờ học gần đây được nhiều phụ huynh ủng hộ. Trẻ có thêm thời gian nghỉ ngơi, bữa sáng không vội vã. Nhưng sẽ không thể nào giải quyết được sự lệch nhau giữa giờ học của con và giờ làm của cha mẹ.

Câu hỏi đặt ra là, liệu có giải pháp nào để cha mẹ không phải mãi quanh quẩn với chuyện đưa rước?

Thứ nhất, nhiều gia đình chọn cách nhờ cậy ông bà hoặc người thân. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện ấy. Thứ hai, để con tự đi học, bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng. Đây là hướng đi đáng khuyến khích, bởi ở nhiều nước, việc trẻ tự lập trong chuyện đến trường là điều bình thường. Nhưng như tôi đã nói, giao thông ở ta có quá nhiều rủi ro khiến phụ huynh không an tâm.

Thứ ba, dịch vụ xe đưa rước của nhà trường. Nếu tổ chức tốt, đây sẽ là cách vừa an toàn, vừa tiết kiệm thời gian cho phụ huynh.

Tôi từng bắt gặp hai đứa trẻ, là anh em tự tin bước lên chuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, mang theo balô đi học. Hình ảnh ấy giản dị nhưng gợi nhiều suy nghĩ: khi hạ tầng giao thông tốt, khi xã hội chấp nhận để con trẻ tự lập, thì cha mẹ cũng bớt đi gánh nặng. Thay vì ôm hết mọi việc, người lớn cần tin tưởng hơn vào khả năng tự lo của con, đồng thời dịch vụ công cộng, phát triển mạng lưới xe đưa rước cần được phát triển hơn.

Nhật Minh