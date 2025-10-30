Toyota và Mitsubishi tranh ngôi bán chạy nhất phân khúc MPV

Sau ba quý đầu 2025, thị phần Mitsubishi ở phân khúc MPV nói chung đạt 30%, Toyota kèn cựa với 29%.

Tính đến tháng 9, tiêu thụ xe đa dụng (MPV) của người Việt đạt 41.108 xe, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mitsubishi và Toyota là hai thương hiệu ăn khách nhất phân khúc.

Mitsubishi chỉ bán một mẫu là Xpander (bao gồm cả Xpander Cross) và dẫn đầu về thị phần toàn phân khúc nói chung sau ba quý. Mitsubishi Xpander cũng đồng thời là sản phẩm ăn khách nhất của hãng khi đóng góp gần một nửa tổng lượng bán ra. Ở nhóm MPV cỡ B 2025, mẫu xe này gần như chắc suất bán chạy năm thứ 7 liên tiếp.

Xpander, mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc tính đến tháng 9/2025, tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: MMV

Cạnh tranh sát sao nhất với Mitsubishi là đối thủ đồng hương Toyota. Xét về số lượng sản phẩm, Toyota là hãng phong phú nhất khi có 5 cái tên, gồm Avanza, Veloz, Innova, Innova Cross và Alphard. Thương hiệu này bán mẫu xe giá thấp nhất là Avanza từ 558 triệu đồng đến mẫu đắt nhất là Alphard từ 4,51 tỷ đồng.

Mẫu MPV chủ lực doanh số của Toyota không phải dòng có giá dễ tiếp cận nhất như Avanza hay Veloz. Thay vào đó là Innova Cross, mẫu MPV có giá lăn bánh hơn một tỷ đồng.

Tương tự Toyota, đóng góp thị phần lớn nhất cho Kia ở nhóm MPV không phải Carens với tầm giá phổ thông hơn, mà là Carnival định vị cỡ trung. Giá bán của Carnival khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng và cao nhất 1,879 tỷ đồng.

Doanh số của Carnival đạt gần 3.500 xe sau 9 tháng, con số thậm chí lớn hơn nhiều mẫu xe cỡ nhỏ, giá bán ngưỡng 500-600 triệu đồng như Hyundai Stargazer, Suzuki XL7.

Hyundai tham chiến phân khúc với Stargazer và Custin nhưng sức cạnh tranh của cả hai đều yếu ớt so với các đối thủ. Thị phần hãng Hàn có được ở phân khúc MPV nói chung khoảng 8,3%, chỉnh hơn đôi chút các đối thủ như Honda (6,9%), Suzuki (5,3%).

Tháng 9 đánh dấu lần đầu tiên VinFast góp mặt ở phân khúc MPV với mẫu Limo Green hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ. Doanh số 2.120 xe của VinFast Limo Green là cao nhất toàn phân khúc nói chung trong tháng 9.

Với lợi thế giá lăn bánh thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc nhờ ưu đãi 0% lệ phí trước bạ của chính phủ, chính sách miễn phí sạc từ VinFast, chi phí vận hành rẻ nhờ chạy điện, Limo Green hứa hẹn là ngựa ô doanh số ở nhóm xe đa dụng tại Việt Nam thời gian tới.

Phân khúc MPV nói chung còn có các sản phẩm thuộc các thương hiệu Trung Quốc, Đức như Haima 7X, GAC M6 Pro ,GAC M8, BYD M6, MG G50, Volkswagen Viloran nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

