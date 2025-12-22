Tốn 12 triệu đăng ký học liên kết vì không muốn con bị 'cho ra rìa'

Tôi không hiểu sao trường không xếp lịch học các môn liên kết vào tiết cuối để học sinh nào không đăng ký có thể về sớm, đỡ vạ vật.

Tôi là phụ huynh của một học sinh lớp 2 ở một trường tiểu học. Con tôi đang được hưởng chính sách miễn học phí, nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải đóng thêm một khoản không nhỏ cho các môn học liên kết. Điều khiến tôi băn khoăn không chỉ là số tiền, mà là cách các môn này được tổ chức và chất lượng giảng dạy thực tế.

Tôi không hiểu vì sao các trường không sắp xếp lịch học các môn liên kết vào tiết cuối buổi học? Nếu làm vậy, những em nào không đăng ký học có thể về sớm, không phải lang thang ở sân trường hay ngồi chờ ở hành lang lớp học. Thế nhưng, thực tế ở trường con tôi và nhiều trường khác, các môn bổ sung này lại được xếp vào tiết 2, tiết 3 – ngay giữa buổi học chính khóa.

Cách xếp lịch này đẩy phụ huynh vào thế rất khó xử. Không đăng ký cho con học thì con bị mời ra khỏi lớp giữa buổi, không có chỗ học, không có người quản lý. Một đứa trẻ mới lớp 2, bị cho ra ngoài ngồi chờ khi các bạn vẫn ở trong lớp, là điều không phụ huynh nào yên tâm. Cuối cùng, đa số đều chọn đăng ký, dù trong lòng không thực sự thoải mái.

Con tôi hiện phải đăng ký 4 môn liên kết, gồm ngoại ngữ nước ngoài, tin học quốc tế, kỹ năng sống và một môn vận động. Tổng chi phí khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tháng, tính ra 12 triệu đồng một năm học. Với nhiều gia đình, đây không phải khoản tiền nhỏ, nhất là khi đã có chủ trương miễn học phí.

>> Tôi không dám từ chối cho con học STEM, Kỹ năng sống

Điều khiến tôi bức xúc hơn là chất lượng giảng dạy các môn liên kết này rất khó kiểm soát. Ví dụ, với môn Ngoại ngữ nước ngoài, con tôi kể rằng cứ đến tiết học, một giáo viên nước ngoài vào lớp, bật máy chiếu và cho cả lớp chơi game bằng tiếng Anh. Các con hào hứng thật, nhưng sau vài tháng, tôi không thấy con tiến bộ rõ rệt về từ vựng hay khả năng giao tiếp.

Môn Tin học quốc tế cũng tương tự. Con về nhà nói chủ yếu là được đọc lý thuyết trên màn hình, sau đó các bạn thi nhau chơi game. Tôi không phủ nhận việc học qua trò chơi có thể tạo hứng thú, nhưng nếu cả tiết học chỉ xoay quanh chơi game, thì giá trị giáo dục ở đâu, nhất là khi phụ huynh phải đóng tiền khá cao?

Thực tế hiện nay, không ít trường học liên kết với các công ty giáo dục, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền từ phụ huynh. Cách làm này, theo tôi, không đúng với bản chất của giáo dục công lập, vốn phải đảm bảo công bằng và minh bạch.

Tôi mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm siết chặt quản lý việc dạy học liên kết trong trường học: từ khâu sắp xếp thời khóa biểu, nội dung chương trình cho đến chất lượng giảng dạy và mức thu. Đừng để học sinh học theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", còn phụ huynh thì vừa tốn kém tiền bạc, vừa mang tâm lý bị ép buộc trong chính môi trường giáo dục vốn được kỳ vọng là nhân văn và vì học sinh.

Minh Trang Lê