Tôi làm IT lương 100 triệu như thế nào

'Để đạt được thu nhập 100 triệu, tôi có lúc phải cầm về năm bộ máy tính, trừ vào tiền lương vì công ty cho nợ'.

Chia sẻ với câu chuyện "Đằng sau lương 100 triệu của kỹ sư IT", độc giả Eric dẫn chứng từ chính công việc hiện tại của mình: "Tôi là lập trình viên, lương tháng có thời điểm hơn 100 triệu đồng, nhưng thực sự cực vô cùng. Khóa đại học của tôi tuyển hơn 100 người, bao gồm sáu lớp. Đến năm cuối, chỉ còn duy nhất một lớp vì tất cả hầu như bỏ cuộc hết. Khi ra trường, cũng chỉ được chưa đầy 15 người theo đúng nghề.

Quá trình làm việc, công ty của tôi phá sản liên tục. Bản thân tôi cũng phải cầm về năm bộ máy tính để trừ vào lương, trong khi công ty cũng nợ lương đến vài tháng. Làm ngày, làm đêm cho kịp tiến độ, tôi thường xuyên bị dựng dậy giữa đêm, đến mức ám ảnh tiếng chuông điện thoại.

Đã 14 năm làm lập trình, nhưng tôi chưa bao giờ được ngừng học, bởi công nghệ mới ra từng ngày, chúng tôi ngừng học là sẽ bị đào thải ngay. Các bạn ngành khác đi làm về có thể nhậu nhẹt, còn chúng tôi lại phải học. Nên tôi nghĩ lương 100 triệu đồng vẫn còn là thấp so với một số nghề khác vì họ nhàn hơn chúng tôi nhiều".

Đồng quan điểm, bạn đọc Blackpantherluv2code chia sẻ nỗi vất vả của kỹ sư IT: "Mức thu nhập tại Nhật Bản hiện tại của tôi là 80 triệu mỗi tháng (có thể dao động tùy theo tỷ giá). Sau khi trừ tiền nhà cửa, thuế thu nhập cá nhân, tôi còn khoảng 60 triệu. Tuy nhiên, mức thu nhập như vậy tại Nhật cũng chỉ là trung bình. Nếu về Việt Nam, tôi ước tính thu nhập của mình chỉ ở mức 40 triệu.

Thú thực, để kiếm được 100 triệu trở lên, bạn phải lên cỡ quản lý một đơn vị 50-60 người, ăn hoa hồng theo dự án, hoặc phải làm sales, pre-sales. Một saler giỏi sau hai, ba năm làm việc có thể mua được căn hộ triệu đô là bình thường. Làm công ăn lương, coder mà lương 100 triệu thì kinh nghiệm phải cỡ năm, sáu năm (làm cứng), ngoại ngữ cũng phải cực kỳ thành thạo và làm việc rất cực. Hầu hết, mọi người đều không muốn làm coder sau 35 tuổi vì ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe".

Không có được mức lương cao như vậy, nhưng độc giả Cường Nguyễn cũng không tránh khỏi những áp lực khủng khiếp của nghề này: "Tôi làm nghề được hơn 5 năm, lương hiện tại khoảng 50-60 triệu đồng, nhưng có khi rất áp lực, phải suy nghĩ nhiều và tập trung cao. Tôi có thể phải làm việc liên tục từ sáng đến 14h cho xong một vấn đề. Có khi lại phải thức đến 1-2h sáng để tìm ra giải pháp. Quan trọng là tôi luôn phải tập trung cao độ, suy nghĩ, tìm ý tưởng và làm việc bền bỉ đến cùng.

Làm lâu, tôi chỉ cần sinh hoạt hằng ngày đơn giản và dành hầu thời gian cho công việc. Rất may, tôi quen vợ từ lúc còn sinh viên, ra trường một năm là cưới luôn, nên hiện mới có một con trai ba tuổi. Nghề này, các bạn nhìn vào tưởng nhẹ nhàng, lương cao, nhưng thực ra để nhận được đồng lương đó, bạn phải bỏ ra sức lao động tương ứng hoặc cao hơn rất nhiều. Nhiều người đã bỏ nghề vì không chịu được áp lực và sự kiên trì bền bỉ dài lâu".

Có chồng làm kỹ sư IT, bạn đọc Sự Thật thậm chí còn phải trải qua cảm giác như mẹ đơn thân: "Chồng tôi làm việc ở Nhật Bản, 33 tuổi, làm kỹ sư IT với lương tháng sau khi trừ thuế và bảo hiểm (20 triệu) còn lại khoảng 90 triệu đồng. Đó là một mức thu nhập chưa cao nhưng so với nhiều người Việt ở Nhật Bản thì cũng đáng mơ ước. Tuy nhiên, anh cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, đó là sức khỏe và gia đình. Anh bận rộn cả tuần và phải ngồi nhiều bên máy tính. Bản thân tôi nhiều khi cũng có cảm giác mình là bà mẹ đơn thân ở trong nhà vậy".

Nhấn mạnh những kỹ năng cần có để đạt mức thu nhập 100 triệu đồng đối với một kỹ sư IT, độc giả Anh khẳng định: "Để kiếm được 100 triệu, người lập trình viên cần có những kỹ năng, kiến thức sau:

- Công nghệ: vô cùng nhiều các công nghệ, ngôn ngữ lập trình cần phải học và thành thạo.

- Toán: giỏi về các thuật toán, đặc biệt các kỹ sư thuộc lĩnh vực AI hay Machine Learning.

- Ngoại ngữ: ít nhất phải đọc, viết tốt tiếng Anh.

- Nghiệp vụ chuyên môn của phần mềm mà mình phát triển: ví dụ lập trình viên cho hệ thống ngân hàng phải am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, lập trình viên cho phần mềm bảo hiểm phải am hiểu nghiệp vụ bảo hiểm...

- Học liên tục: Với đa số các ngành nghề khác, cơ bản thì những kiến thức bạn học từ thời sinh viên là đủ để làm việc cả đời, nhưng với lập trình viên thì không phải như thế. Công nghệ thông tin là lĩnh vực rộng lớn và thay đổi rất nhanh, nếu người lập trình viên ngừng học thì chỉ sau một thời gian ngắn, họ sẽ trở thành lạc hậu và thậm chí vô dụng. Không chỉ trong lĩnh lực công nghệ, khi một lập trình viên chuyển sang phát triển một hệ thống mới cho khách hàng mới (ví dụ: giao dịch chứng khoán), họ cũng phải lập tức học nghiệp vụ của ngành đó.

Có thể thấy, lập trình viên là một nghề rất khắc nghiệt, giống như khi đi xe đạp, bạn ngừng đạp là xe sẽ đổ. Và những kiến thức ở trên mới chỉ giúp bạn đạt được mức khá, chứ chưa phải giỏi. Khi đã có thể làm việc sòng phẳng ở mọi quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật... tức là bạn đã là công dân toàn cầu. Như vậy, mức lương 100 triệu đồng là hoàn toàn xứng đáng.

Thành Lê tổng hợp

