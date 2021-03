Đằng sau lương 100 triệu của kỹ sư IT

Nhiều người chỉ nhìn bề nổi, mức lương xấp xỉ 100 triệu mỗi tháng của kỹ sư IT và cho rằng nghề này rất dễ kiếm tiền.

Do nhu cầu cao nhưng nguồn cung khan hiếm, kỹ sư IT một số ngành đang được săn đón với lương xấp xỉ 100 triệu mỗi tháng. Nhưng thực tế, vòng đời của một kỹ sư IT tương đối ngắn. Với ngành này, khi bạn bước qua tuổi 40, nếu vẫn theo con đường kỹ thuật thì không mấy người đủ sức bền để tiếp tục. Thông thường, người ta sẽ cố leo lên các vị trí thiên về quản lý con người, chứ không liên quan đến kỹ thuật mấy.

Khi lớn hơn 35 tuổi, nhiều coder đã bắt đầu mất dần khả năng nhanh nhẹn trong giải quyết vấn đề. Khả năng nắm bắt công nghệ mới cũng sẽ kém dần đều theo thời gian. Trong khi đó, đặc thù của ngành này lại đặc biệt quan trọng ở khâu nắm bắt công nghệ. Mỗi dự án khác nhau đều có thể dùng đến công nghệ khác nhau. Ở tuổi này, sức khỏe của bạn sẽ bắt đầu có vấn đề, nhất là nếu các bạn không chơi thể thao hay tập luyện các môn thể dục dẻo dai thì dôi khi tiền kiếm được trước đó cũng trở thành tiền chữa bệnh.

Đến 40 tuổi, chỉ còn một số ít coder có thể tiếp tục làm về kỹ thuật, hoặc thậm chí chuyển hẳn sang nghề khác. Nếu vẫn theo đuổi kỹ thuật ở tuổi này, bạn buộc phải đánh mất rất nhiều thứ, từ sức khỏe, thời gian, đến sinh hoạt, tình cảm dành cho gia đình, bạn bè...

>> Tôi bỏ bằng kỹ sư, đi làm bồi bàn

Nếu chẳng may công ty phá sản hoặc dừng hoạt động tại nước sở tại, việc bạn thất nghiệp có thể xảy ra với xác suất rất cao. Bởi khi làm cho các công ty công nghệ lớn, hầu như mảng kỹ thuật hay công nghệ cũng đều là sử dụng nhân sự nội bộ, sang công ty khác không thể dùng được.

Hơn nữa, để đạt được mức lương 100 triệu trong ngành này tại Việt Nam rất khó, chủ yếu cấp bậc quản lý như project manager, leader trở lên mới có thể vươn tới được. Và số năm kinh nghiệm "chinh chiến" của học cũng phải đủ lớn, không phải quản lý nào cũng có được mức lương này. Trừ khi bạn giỏi ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung, Nhật... mới có thể phỏng vấn để qua làm ở các nước có thu nhập cao (nếu được chọn thì mức lương còn cao hơn nữa).

Hoặc nếu bạn đủ trình độ để chuyên outside cho các công ty nước ngoài, nay làm ở Singapore nửa năm, mốt lại làm ở Trung Quốc nửa năm, rồi lại qua Nhật Bản nửa năm nữa... Cứ đâu có công ty cần outside và bạn nhận được đơn hàng sẽ lập tức nhảy qua. Nhưng tóm lại, trong nước ta, tỷ lệ kỹ sư IT đủ trình độ đạt được mức lương 100 triệu trở lên là rất thấp.

