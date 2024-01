Tôi không dám nghĩ chuyện vay mua nhà trước tuổi 30

Là con út trong gia đình có bảy anh chị em, phải tự bươn chải từ năm 16 tuổi, nuôi cha mẹ già, tôi sao dám vay mua nhà sớm?

Nói về câu chuyện mua nhà từ sớm, tôi cho rằng cần tùy theo từng trường hợp của mỗi người chứ không nên áp đặt theo kiểu phải vay mua nhà từ trước 30 tuổi. Tuổi trẻ mà đạt được thành tựu sớm là tốt, nhưng đừng nghĩ ai cũng có cuộc sống êm ả, thuận lợi giống nhau.

Ví dụ, các bạn trẻ nhà có điều kiện, được cho học trường tốt nhất, ra trường được gia đình bỏ tiền ra lo cho công việc tốt nhất, lương cao ngất ngưởng, thì mua được nhà sớm là điều đương nhiên (trừ khi bạn quá kém, tiêu xài phung phí). Còn trường hợp xuất thân bình thường rồi cố gắng ăn học, lo xin việc đi làm kiếm tiền nhưng không vướng víu cha mẹ, làm bao nhiêu giữ bấy nhiêu, thì sắp xếp tài chính cũng vẫn còn dễ thở.

Còn như trường hợp của tôi thì khó muôn trùng mây. Khi tôi học hết lớp 9 thì ba bắt nghỉ dù tôi học rất giỏi, điểm thi rất cao. Ba muốn tôi về vừa lo việc nhà vườn, vừa học nghề vì ba mẹ tôi lúc đó ai cũng ốm bệnh, nhà lại nghèo. Ba tôi cũng là mẫu người không biết tính toán gì hết.

Đến năm 16 tuổi tôi đã mở tiệm cơ khí. 18 tuổi, tôi phải xa nhà đi mua vườn làm một mình. Hầu như ba mẹ không phải lo nghĩ điều gì mà một mình tôi tự tính toán làm hết mọi việc. Khi các bạn tôi ung dung mới bước chân vào ghế giảng đường đại học thì tôi đã phải lo lắng trước cả năm cho cuộc sống của cha mẹ. Mỗi dịp lễ, ngày giỗ, tôi cũng phải sắp xếp, tính trước xem thu xếp công việc như thế nào.

Dù gia đình tôi có bảy anh chị em, nhưng các anh chị ai lập gia đình cũng được ba mẹ cho đất luôn, nên chẳng ai đoái hoài gì đến phụng dưỡng ba mẹ nữa. Những anh, chị đầu có lợi hơn vì được chia trước và thời điểm ấy ba mẹ tôi còn khỏe mạnh. Đến lúc tôi là út cũng chỉ được cho một phần như mười mấy năm trước anh trai đầu nhận được, nhưng tôi lại phải thêm nghĩa vụ lo cho cha mẹ lúc đó đã già yếu, giống như người xưa ví von "khó con út" vậy.

Thế là bao nhiêu gánh nặng và lo lắng cho hai người già đều chỉ mình tôi chịu. Ở vào trường hợp của tôi như thế, liệu bạn có dám nghĩ đến việc tính toán tài chính để vay ngân hàng mua nhà một cách thong dong như nhiều người vẫn nói không? Hay bạn còn không có thời gian mà suy nghĩ, hành động được gì vì phải mang trách nhiệm nặng nề từ khi mới 16 tuổi.

Cũng may trời không phụ lòng người, giờ tôi cũng được sở hữu riêng một số bất động sản. Âu cũng là hoa trái của gần nửa đời đau thương. Sau những năm tháng gian khổ đó, giờ tôi cảm thấy so với chúng bạn thì mình cũng ổn. Có thể do tự lập sớm nên tôi được hoàn thiện kỹ năng sống và chịu được áp lực, cũng như biết cách xoay sở cuộc sống, dù vạch xuất phát của tôi kém hơn họ rất nhiều.

Hong Bao

