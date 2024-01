Đã hết thời 'cứ mua đất là lời'

Giá đất cao quá giá trị sinh lời, tỷ lệ sinh thấp, nhu cầu nhà ở giảm, chính sách kìm lạm phát... người đổ tiền vào đất sẽ lâm nguy.

Nói về chuyện đầu tư đất cát, tôi luôn có một suy nghĩ rằng "người chết chứ đất không chết" và càng ngày con người ta chỉ càng phân lô đất ra nhiều hơn.

Tại sao trước đây đất tăng giá nhanh? Theo tôi có hai nguyên nhân chính:

Thứ nhất là tăng để bù vào giá. Nghĩa là thời điểm ban đầu, đất đã bị định giá quá thấp so với giá trị sinh lời của nó nên theo thời gian và sự phát triển của xã hội, đất phải tăng giá để bù lại giá trị vốn có của nó.

Thứ hai là bối cảnh nhà nào cũng đẻ 3-4 đứa con, thậm chí có gia đình sinh đến cả chục đứa con, nên nhu cầu nhà ở mới bùng nổ. Hệ quả tất yếu là dẫn đến con người cần nhiều nhà và các lô đất mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một tăng cao.

Tuy nhiên, giờ đây, giá nhà đất đã không thể tăng phi mã như thời gian trước. Theo tôi, có ba nguyên nhân dẫn tới thực trạng này:

Một là giá đất sau một thời gian leo thang đã tăng cao vượt qua giá trị sinh lời của nó. Khi đó, sức mua giảm, nên đầu tư đất không có chuyện "ăn đậm" như trước kia. Có chăng, một số người đầu cơ tìm cách "đẩy sóng", tạo sốt đất ảo để lừa các nhà đầu tư non tay hơn.

Hai là các cha mẹ bây giờ cũng đẻ ít hơn, nhiều nhà chỉ sinh một con. 20 năm sau, khi các đứa trẻ này lớn lên, áp lực về việc phải có nhà đất cũng giảm đi rất nhiều. Thậm chí, nhiều người trẻ còn phải phân vân không biết nên ở cái nhà do bên ngoại hay bên nội để lại. Nếu thế hệ tiếp theo nữa cũng là con một thì thậm chí một đứa cho sẽ sở hữu bốn căn nhà do ông bà, cha mẹ hai bên để lại. Đó cũng là lý do hiện nay tỷ lệ sở hữu nhà của người Việt thuộc hàng cao nhất thế giới. Do tâm lý để lại nhà đất cho thế hệ sau công thêm tỷ lệ sinh giảm sẽ làm nhu cầu nhà ở trong tương lai ngày một giảm.

>> Tiền 'chôn' vào đất với ảo vọng đổi đời

Ba là chính phủ ta đã, đang và sẽ luôn tìm mọi cách để kìm hãm lạm phát, không để giá đất tăng mất kiểm soát, tập trung luân chuyển dòng tiền đầu tư từ bất động sản qua thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cũng như khuyến khích người dân sinh đẻ nhằm ổn định xã hội.

Với viễn cảnh như vậy, thất khó để hy vọng đầu tư đất sẽ còn mang lại lợi nhuận khủng như trước kia. Tuy nhiên, đầu tư gì vẫn là câu chuyện của mỗi cá nhân. Tiền của ai thì người đấy có quyền quyết định, không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao? Nên dù có nói gì thì tôi tin nhiều người vẫn sẽ đầu tư đất cho đến khi thành đại gia hoặc mất tất cả mới thôi. Thế nên, chuyện giá đất và đầu tư bất động sản hãy cứ để thị trường quyết định. Nhà đầu tư chỉ cần nhớ rằng "có chơi có chịu" và thị trường vốn rất lạnh lùng và tàn khốc.

Còn nếu hỏi về việc có nên mua nhà đất ngay lúc này không thì quan điểm của tôi vẫn là không, vì giá bất động sản sẽ vẫn xuống đều. Đáy bất động sản có lẽ chỉ đến vào thời điểm cuối 2025, đầu 2026 khi mà thị trường trái phiếu có biến động lớn. Nên nhớ thị trường ta thường đi sau Trung Quốc một năm nhưng đến giờ họ vẫn đang chật vật lắm mà chưa dò được đáy.

GTT

