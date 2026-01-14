Tôi chỉ tiêu Tết 10 triệu đồng dù lương tăng từ 15 lên 35 triệu

5 năm trước, lương 15 triệu, tôi chỉ mang 10 triệu về quê ăn Tết. Giờ lương tăng lên 35 triệu, tôi vẫn nhất quyết không tiêu nhiều hơn.

Mấy ngày nay, nhóm đồng nghiệp của tôi rôm rả chuyện mua sắm quà cáp, mang bao nhiêu tiền về quê? Nghe những con số dự chi vài chục triệu cho vài ngày Tết của họ, tôi chỉ biết cười trừ. 5 năm qua, dù thu nhập đã thay đổi đáng kể, tôi vẫn giữ nguyên một nguyên tắc: Chỉ mang đúng 10 triệu đồng về quê ăn Tết.

5 năm trước, lương của tôi là 15 triệu đồng. Sau khi trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí tại thành phố, tôi tích góp được một khoản nhỏ. Năm đó, tôi cầm 10 triệu đồng về quê biếu bố mẹ và mua sắm ít bánh trái cho ngày Tết. Đến nay, sau nhiều nỗ lực, vị trí công việc cao hơn giúp thu nhập của tôi chạm mốc 35 triệu đồng một tháng. Nếu tính cả thưởng cuối năm, tôi hoàn toàn có khả năng vung tay mua sắm những món đồ xa xỉ hay biếu tặng những khoản tiền lớn hơn để "làm màu" với họ hàng. Nhưng tôi không làm vậy.

Nhiều người sẽ bảo tôi "kẹt xỉ" hoặc "bất hiếu", nhưng tôi có tính toán của riêng mình. Trong 10 triệu đồng đó, tôi phân bổ rõ ràng: 5 triệu biếu bố mẹ sắm Tết, 3 triệu tiền lì xì cho các cháu và người già trong họ, 2 triệu còn lại là chi phí đi lại và đóng góp bữa cơm tất niên.

Thực tế, nhiều người đang rơi vào cái bẫy "vung tay quá trán" chỉ để đổi lấy vài lời khen xã giao trong ba ngày Tết. Họ sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho những bộ quần áo hàng hiệu, chiếc túi xách đắt tiền để trưng diện, hay tiền mừng tuổi vượt quá khả năng chỉ để trông "có vẻ thành đạt" khi về làng. Và rồi sau mùng 5 Tết, họ quay lại thành phố với chiếc ví rỗng tuếch và nỗi lo nợ nần bám đuổi suốt quý I.

>> Tôi mang đúng 15 triệu về quê ăn Tết dù thu nhập 50 triệu

Tôi chọn cách sống khác. Thay vì dồn hết tiền vào "vỏ bọc" mấy ngày Tết, tôi dùng số tiền dư ra từ thu nhập để: đầu tư vào sức khỏe của bố mẹ (tôi mua các gói khám sức khỏe định kỳ và thuốc thang gửi về hàng tháng, thay vì dồn một cục tiền vào ngày Tết để bố mẹ không nỡ tiêu); xây dựng quỹ dự phòng (khoản lương tăng được tôi đẩy thẳng vào tài khoản tiết kiệm và đầu tư). Với tôi, Tết chỉ là một "điểm dừng chân", không phải là "đích đến" để tiêu sạch vốn liếng cả năm.

Ăn Tết gọn nhẹ với 10 triệu đồng giúp tôi thong dong hơn nhiều đồng nghiệp. Tôi không phải gồng mình lên để đóng vai một người thành đạt. Tôi dành thời gian để phụ mẹ gói bánh chưng, cùng bố tỉa cành mai thay vì mải mê trên bàn tiệc khoe khoang thu nhập. Tôi tin, sự hiếu thảo và thành công của một người con không nằm ở xấp tiền polyme dày hay mỏng trên tay ngày Tết, mà là ở chỗ bạn có đủ vững vàng về tài chính để lo cho gia đình trong suốt 365 ngày còn lại hay không?

Năm nay, tôi vẫn sẽ tự tin cầm 10 triệu đồng để bước lên xe về quê. Bởi tôi biết, mình đang có một nền tảng tài chính ổn định và một tâm thế đón Tết bình an, không chút áp lực.

Doan Nhan