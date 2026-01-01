Tôi 'bỏ của chạy lấy người' sau hai buổi tập gym bị PT đeo bám

'Bị PT tìm cách chèo kéo, gạ mua gói tập, tôi sợ hãi, phải tìm cách chặn liên lạc của anh ta và nghỉ tập ngang'.

"Tôi có đăng ký tập gym sau khi tham khảo một phòng tập tìm trên mạng. Xem qua thấy cũng hiện đại nên tôi đến thử. Sau đó, tôi được nhân viên tư vấn mời chào đăng ký gói tập ba tháng với giá 1,1 triệu đồng. Theo lời cam kết, trong 1-2 buổi đầu tôi sẽ được PT kèm trực tiếp để làm quen.

Thực tế, sau buổi tập đầu, PT cho tôi đo lường các chỉ số để đưa ra hướng giúp giảm cân, tăng cơ hiệu quả. Nhưng càng ngày, PT càng tìm cách chèo kéo, gạ tôi mua gói PT để được thiết kế kế hoạch tập luyện. Quá sợ hãi, tôi đành phải tìm cách chặn liên lạc của anh ta.

Từ đó trở đi, cứ gặp tôi ở phòng tập là PT lại lườm, tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt. Tập xong buổi đấy, tôi cũng nghỉ ngang luôn vì cảm xúc không còn vui vẻ, thoải mái nữa. Sau đó, tôi tự tập tại nhà được hai tháng cũng giảm được cả chục kg".

Đó là chia sẻ của độc giả Tuankietvuong về những trải nghiệm của bản thân khi tập gym với PT sau bài viết "PT dọa tôi phải vào bệnh viện nếu không mua gói tập gym 18 tháng". Trong vài năm trở lại đây, phòng gym ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo đó là sự xuất hiện dày đặc của đội ngũ huấn luyện viên cá nhân (PT). Tuy nhiên, bên cạnh những PT làm việc chuyên nghiệp và tận tâm, không ít người lại khiến khách hàng cảm thấy khó chịu bởi cách tiếp cận mang tính chèo kéo, gây áp lực và đôi khi vượt quá giới hạn. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm tập luyện mà còn đặt ra câu hỏi về văn hóa dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Nói về câu chuyện này, bạn đọc Nguyenhuuhieuhs bình luận: "Nói chúng là mỗi người cần phải xác định mục tiêu mình muốn đạt được, sau đó là xây dựng kế hoạch và tuân thủ nó một cách kỷ luật. Nếu bạn chịu bỏ thời gian tìm hiểu thì chẳng cần PT. Họ cũng chỉ là người bán hàng mà thôi, không tìm cách doạ thì cũng là vẽ ước mơ tương lai cho khách hàng. Mục tiêu lớn nhất của họ là kiếm được tối đa tiền từ học viên. Giờ đến phòng gym mà không thuê PT thì cũng khó mà yên thân với họ.

Trong khi đó, đa số PT không phải chuyên gia dinh dưỡng hay sức khoẻ gì cả. Thậm chí, rất nhiều người tan nát gia đình vì những tin nhắn trao đổi, tập tành, dinh dưỡng, hỏi han, quan tâm, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng, rồi phát sinh cảm mến nhau và đi quá giới hạn".

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái nhìn tiêu cực về PT phòng gym. Độc giả Ntuh lấy dẫn chứng từ trải nghiệm của bản thân: "Tôi cũng tập thể dục, thể thao đều đặn (cầu lông, đi bộ), ăn ít lại, nhưng sau nhiều năm cũng chỉ giảm được 1 kg. Cuối cùng, tôi tìm đến phòng gym, thuê PT, kết quả tôi giảm được 3 kg trong khoảng 6 tháng. Nguyên tắc để giảm cân hiệu quả là phải kỷ luật, kiên trì và đều đặn.

Thế nên, tôi nghĩ PT rất quan trọng. PT chuyên nghiệp là người được đào tạo bài bản và có chuyên môn như các ngành khác. Việc học qua mạng và tự tập luyện sẽ khó có hiệu quả vì còn tùy thuộc vào thể trạng và mục đích của mỗi người. Đó là khi PT thiết kế bài tập phù hợp cho bạn. Ngoài ra, tập không đúng kỹ thuật còn có thể dẫn tới chấn thương. Ngay cả đi bộ hay chạy bộ nhiều cũng có thể gây tổn thương khớp gối. Bạn không cần đến các phòng gym vì sợ bị chèo kéo mua dịch vụ, nhưng có thể tham khảo tập theo PT freelance".

Đồng quan điểm, bạn đọc Duytung nói thêm: "Tôi mới đi tập gym được gần hai năm. Một năm đầu, tôi tập cùng PT. Dù chi phí ban đầu mua gói khá đắt( tôi mua hai lần, tổng hơn 100 triệu đồng) nhưng tôi thấy xứng đáng. Tôi nhớ tháng đầu tiên tuần tập 3 buổi để cơ thể làm quen, tiếp đó tăng lên 4 buổi. Đến tháng thứ ba tôi tập 6 buổi một tuần. Theo tôi, nếu là người mới hoàn toàn thì nên mua một gói tập với PT (có thể không cần nhiều buổi) cho đúng kỹ thuật và quan trọng là hạn chế chấn thương và tối ưu nhất các chuyển động cơ".

Việt Thành tổng hợp