Khách bỏ phòng gym của tôi vì không được tập theo ý thích

Nhiều người tập gym thích những tư thế đơn giản, đẹp mắt để chụp ảnh, quay video 'sống ảo' để đăng lên Facebook, trong khi tôi chú trọng hiệu quả.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình, có hai con nhỏ và hiện là huấn luyện viên thể hình (PT fitness). Tôi gắn bó với nghề này đã được hơn 6 năm. Đó không chỉ là công việc, mà còn là đam mê lớn nhất của cuộc đời của tôi.

Ngay từ nhỏ, tôi vốn yêu thích vận động, tham gia hầu hết các hoạt động thể thao ở trường. Thế nhưng mẹ tôi lại không ủng hộ đam mê này. Bà luôn muốn tôi chú tâm vào việc học, thậm chí kiểm soát chặt mọi quyết định. Ngay cả những lần tôi đạt giải, số tiền thưởng cũng đều bị mẹ giữ lại. Lớn lên trong sự kiểm soát ấy, tôi dần hình thành thói quen kìm nén bản thân, dễ lo âu và tiêu cực khi gặp thất bại.

Sau khi lập gia đình, nhờ sự hỗ trợ từ nhà chồng và sự cố gắng của bản thân, tôi mở được phòng tập gym riêng. Những năm đầu, khách rất đông, lớp học kín chỗ, tôi bận rộn tới mức chẳng có thời gian ăn uống tử tế. Dù kỹ năng lúc ấy chưa thật sự xuất sắc, nhưng nhờ phong trào tập luyện đang "nở rộ", công việc vẫn mang lại cho tôi niềm tin và niềm vui. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được con đường vững chắc cho tương lai.

Nhưng từ sau dịch Covid-19, việc kinh doanh bắt đầu đi xuống. Phòng tập phải đóng cửa, khách hàng giảm dần. Khi mở lại, tôi nhận thấy thói quen tập luyện của nhiều người đã thay đổi: một phần chuyển sang tập online, một phần tìm đến những phòng tập mới mở ra với nhiều chiêu trò quảng bá hấp dẫn.

Điều khiến tôi buồn hơn cả là xu hướng "sống ảo" trong tập gym ngày càng rõ rệt. Nhiều người thích những tư thế đơn giản nhưng đẹp mắt để chụp ảnh, quay video, chia sẻ lên mạng xã hội. Trong khi đó, tôi luôn kiên trì dạy theo hướng bền sức, chú trọng kỹ thuật và an toàn sức khỏe, hạn chế để học viên tập theo ý thích vì dễ chấn thương.

Lập trường này giúp tôi giữ được một nhóm học viên trung thành, nhưng lại khiến lượng khách mới ngày một ít. Có khi vừa gắn bó vài tháng, học viên đã bỏ giữa chừng vì "không hợp", hoặc vì tìm thấy nơi khác vui hơn. Nhưng thú thật, tôi không muốn vì chiều lòng khách nhất thời mà bỏ qua trách nhiệm của một người thầy.

Dù vậy, mỗi khi có học viên nghỉ tập, tôi lại thấy hụt hẫng. Tôi vốn nhạy cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực. Tôi tự trách mình, rồi buồn bã, thậm chí im lặng cả ngày không muốn giao tiếp. May mắn là bên cạnh tôi luôn có chồng động viên, an ủi. Anh sống rất thoải mái, không đặt nặng chuyện tiền bạc, quan niệm "có bao nhiêu ăn bấy nhiêu", khác hẳn với tôi – người luôn muốn cố gắng hơn để phát triển nghề. Anh thường động viên, an ủi, giúp tôi bớt áp lực. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy mình bất lực vì bao nỗ lực không đem lại kết quả như mong đợi.

Tôi trân trọng nghề mình đang làm, trân trọng cuộc sống gia đình nhỏ, nhưng nhiều khi thấy bất lực. Đến giờ, tôi vẫn tự hỏi: Phải chăng mình không hợp với kinh doanh? Có nên chuyển hướng sang dạy ở môi trường khác ổn định hơn? Hay tôi nên tìm đến bác sĩ, điều trị tâm lý để thoát khỏi những chuỗi suy nghĩ tiêu cực?

Tôi chia sẻ câu chuyện này mong tìm được sự đồng cảm, lời khuyên từ những ai từng trải qua hoàn cảnh đối diện với tương lai bất định tương tự. Tôi tin có nhiều huấn luyện viên, giáo viên hay người làm nghề tự do khác cũng từng nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả không như mong đợi. Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó, vì những suy nghĩ tiêu cực mà tôi đánh mất chính đam mê lớn nhất cuộc đời mình. Tôi không muốn để những công sức mấy năm qua dần tàn lụi như thế.

