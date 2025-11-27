Tôi chi 78 triệu thuê PT tập gym xứng đáng từng đồng

Tốn 540.000 đồng cho mỗi buổi tập với HLV gym, nhưng tôi không tiếc vì một lần chấn thương nặng có khi còn tốn gấp nhiều lần tiền thuê PT.

Đọc bài "Mua gói tập gym 30 triệu nhưng vẫn bị PT lải nhải chào hàng", tôi thật sự chia buồn với tác giả khi gặp phải một hệ thống phòng tập thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trải nghiệm của tôi lại hoàn toàn khác. Có lẽ vì may mắn, tôi gặp được PT có tâm và phòng gym làm việc rõ ràng, minh bạch.

Tôi bắt đầu tập gym từ tháng 7 năm ngoái, khi gần như chưa biết gì về tạ, kỹ thuật hay dinh dưỡng. Ngay buổi đầu, tôi đã mạnh tay chi 78 triệu cho gói tập 150 buổi với PT, sau đó mua thêm một gói bổ sung nhỏ hơn. Nhiều người ngạc nhiên vì chi phí lớn, nhưng đến nay, khi đã bước sang tháng thứ 8 tập 1:1 với PT, tôi thấy quyết định đó rất đáng.

Hiện mỗi tuần tôi tập 6 buổi, chỉ nghỉ chủ nhật. Việc tập cùng huấn luyện viên giúp hiệu quả tăng rõ rệt, đặc biệt là giảm nguy cơ chấn thương khi phải thực hiện những động tác khó như squat, deadlift hay các bài tạ đơn nặng. PT luôn chỉnh cho tôi từng góc tay, từng nhịp thở, quan sát form liên tục. Những rep cuối vốn là phần quan trọng nhất, nếu tập một mình tôi chỉ dám cố gắng khoảng 70–80%, còn khi có PT tôi lại có thể đẩy thêm 2–3 rep nữa.

Nhưng cũng phải nói thật, chi phí thuê PT không hề rẻ. Tính ra, tôi phải bỏ ra 540.000 đồng cho mỗi buổi tập, chưa kể tiền mua whey, vitamin, EAA, creatine... Và ai tập gym nghiêm túc đều biết, muốn tăng cơ thì chế độ ăn cũng phải giàu đạm, ngày nào cũng thịt gà, thịt bò, trứng, sữa... Do đó, chi phí ăn uống cũng đội lên khá nhiều.

Chuyện tập luyện với PT cũng không dễ dàng. Có những buổi tập chân mệt rã rời, tôi nhìn PT hy vọng sẽ được "tha", nhưng huấn luyện viên vẫn kiên quyết bắt tôi hoàn thành đủ giáo án. Có lúc bước xuống cầu thang còn run chân, nhưng chính những buổi như thế mới giúp cơ thể tôi tiến bộ. Sau vài tháng, tôi cảm nhận được sức khỏe, vóc dáng và mức tạ đều cải thiện rõ rệt - điều mà nếu tập một mình chắc tôi khó đạt được.

Tôi hiểu vì sao nhiều người cảm thấy thuê PT tốn kém bởi tổng chi phí hàng tháng thực sự cao. Nhưng đắt hay rẻ còn tùy vào hiệu quả và sự an toàn mà ta nhận lại được. Một lần chấn thương nặng có khi còn tốn gấp nhiều lần tiền thuê PT. Tôi cũng nhận ra, không nhất thiết phải tập với PT mãi. Theo tôi, nên tập nghiêm túc với PT khoảng một năm đầu để nắm form chuẩn, xây nền sức mạnh và hình thành thói quen tập luyện. Sau đó, chúng ta có thể giảm xuống tập với PT 2–3 buổi một tuần, còn lại tự tập để tiết kiệm chi phí mà vẫn duy trì kỹ thuật.

Tóm lại, tập gym là hành trình dài. PT tốt sẽ không chỉ là người hướng dẫn mà còn là người đồng hành, người nhắc nhở kỷ luật và người bảo vệ bạn khỏi những rủi ro khi tự thử sức. Nhưng chọn PT ở đâu, chọn thế nào, và có đáng tiền hay không, đó là vấn đề quan trọng mà mỗi người tập phải cân nhắc kỹ. Hy vọng những ai đang cân nhắc việc thuê PT sẽ có thêm góc nhìn thực tế để đưa ra lựa chọn phù hợp, tránh rơi vào cảnh bức xúc vì dịch vụ kém, nhưng cũng tránh bỏ lỡ cơ hội đầu tư đúng vào sức khỏe của chính mình.

Duy Tung