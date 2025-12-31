PT dọa tôi phải vào bệnh viện nếu không mua gói tập gym 18 tháng

Tôi đến phòng gym vì muốn giảm vài kg, nhưng PT khẳng định: '6 tháng đầu làm quen, 6 tháng sau tập cardio, 6 tháng cuối mới giảm được mỡ'.

Tôi đến phòng gym với một mục tiêu đơn giản: giảm mỡ bụng. Công việc văn phòng ngồi nhiều, ăn uống không kiểm soát khiến vòng hai ngày càng phình ra, nhìn vào gương mà tự ti. Tôi nghĩ phòng gym sẽ là nơi giúp tôi cải thiện, nào ngờ đó lại là nơi tôi suýt bị "móc túi" một cách tinh vi.

Ngay từ lúc bước vào, nam nhân viên sale đón tiếp niềm nở, hỏi han mục tiêu của tôi. Tôi thật thà kể về tình trạng bụng mỡ, về nỗi lo lắng mỗi khi mặc áo bó. Sau khi nghe xong, người này đưa ra một lộ trình tập 18 tháng cùng với PT với những con số nghe rất "khoa học": 6 tháng đầu đạt 60% để làm quen và tập đúng tư thế, 6 tháng sau đạt 80% tập cardio cho tim mạch, 6 tháng cuối mới đạt 100% bước vào giai đoạn giảm mỡ thật sự.

Tôi hỏi: "Tại sao phải mất 12 tháng mới bắt đầu học các bài tập giảm mỡ, sao không bắt đầu ngay từ tháng đầu tiên?". Anh ta chỉ cười và nói: "Quy trình là vậy, phải đi từng bước một". Nếu theo lộ trình này, cho dù tôi có đăng ký các gói PT ngắn hạn hơn như 3 tháng, 6 tháng, hay thậm chí 12 tháng đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ được dạy các bài tập giảm mỡ. Vì theo họ, phải đến tháng thứ 13 tôi mới "đủ điều kiện" để bắt đầu. Vậy thì những gói ngắn hạn hơn có ý nghĩa gì? Hay đây chỉ là cách để ép khách phải mua gói dài nhất?

Anh ta còn hứa hẹn thêm nếu đăng ký gói PT, họ sẽ thiết kế chương trình tập luyện cụ thể mỗi tuần 3 buổi cho tôi. Nghe thì hay đấy, nhưng tôi tự hỏi: "Nếu 12 tháng đầu chỉ làm quen và tập cardio, thì cái 'chương trình cụ thể' đó có ý nghĩa gì? Hay chỉ là một lời hứa để tôi cảm thấy mình đang nhận được dịch vụ cao cấp?".

Cuối cùng, tôi từ chối vì thấy vô lý. Vậy là nhân viên phòng gym lập tức đổi giọng: "Anh biết không, nhiều học viên ở đây đăng ký tới 100 buổi, còn anh chỉ đang được free một vài buổi PT thôi đó". Khi thấy tôi vẫn không lay chuyển, anh ta bắt đầu dọa: "Nếu anh tự tập mà không có PT hướng dẫn, anh sẽ bị chấn thương, phải vào bệnh viện gặp bác sĩ". Tôi nghe mà sững sờ. Những bài tập cơ bản như chạy bộ, đạp xe, squat, plank... đều là bài an toàn, làm sao mà chấn thương đến mức vào bệnh viện được?

Không dừng lại ở đó, anh ta còn giới thiệu thêm dịch vụ "trọn gói": thiết kế meal plan, mỗi bữa ăn phải chụp hình gửi cho PT để họ đánh giá. Tôi đến đây tập gym, với mục tiêu của mình, tôi chỉ cần hiểu cơ bản về calo, protein, carb, các thực phẩm cần tránh là đủ. Tôi không cần ai giám sát từng miếng cơm bữa ăn của mình.

Một vài buổi PT miễn phí mà họ tặng thực ra không hề miễn phí. Đó là thời gian để họ xây dựng mối quan hệ, tìm hiểu điểm yếu, nỗi lo của tôi, rồi dùng chính những điều đó để thuyết phục tôi mua gói dài hạn. Sale thất bại ở vòng đầu thì PT sẽ là "lớp phòng thủ cuối cùng" khiến khách hàng gục ngã.

Thậm chí, PT còn có khả năng "phóng đại" kinh khủng hơn cả sale lần đầu mà tôi gặp. Nếu sale chỉ nói chung chung về lợi ích của việc tập gym cùng PT, thì PT lại biết chính xác điểm yếu của tôi là gì? Họ có thể biến một vấn đề nhỏ thành "nghiêm trọng", một mục tiêu đơn giản thành "phức tạp cần thời gian dài". Tôi đến vì muốn giảm vài kg, họ sẽ khiến tôi tin rằng nếu không có hướng dẫn 18 tháng, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.

Tôi hiểu ai cũng cần tiền để trang trải cuộc sống, áp lực doanh số ở các phòng gym thương mại rất lớn. Nhưng kiếm tiền bằng cách phóng đại vấn đề, bịa ra lộ trình vô nghĩa, dọa dẫm khách hàng thì không thể chấp nhận được. Nếu bạn đang có ý định đến phòng gym, hãy cảnh giác với những dấu hiệu sau: lộ trình dài bất thường mà không giải thích được mục tiêu cụ thể từng giai đoạn, những con số phần trăm nghe có vẻ khoa học nhưng không dựa trên cơ sở nào, so sánh bạn với người khác để tạo áp lực, dọa chấn thương hay hậu quả nghiêm trọng nếu không mua gói, và tạo cảm giác bạn đang nợ họ vì được "free" vài buổi.

Sự thật là các bài tập cơ bản hoàn toàn có thể tự học qua mạng, sách vở. Giảm mỡ bụng không cần đợi 12 tháng "làm quen", bạn có thể bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên khi đến. Đừng để nỗi lo lắng chính đáng của mình bị lợi dụng. Đừng như tôi, suýt nữa đã ký vào bản hợp đồng 18 tháng chỉ vì quá tin vào những lời nói nghe có vẻ chuyên nghiệp. Mong câu chuyện của tôi giúp được ai đó đang phân vân. Hãy tỉnh táo và tin vào bản năng của mình.

Trần Minh Tâm