'Tôi quên ngay căn nhà mặt đất bốn tầng sau khi dọn lên chung cư'

"Bảy năm trước, tôi ở trong căn nhà bốn tầng, diện tích 50 m2 trong một con hẻm rộng gần 5 m. Khi ấy, tôi tin rằng 'sống ở nhà mặt đất mới là ổn định', giống như suy nghĩ của nhiều người Việt. Nhưng sau nhiều lần mệt mỏi vì chuột, gián, muỗi, ô nhiễm tiếng ồn và bất tiện trong sinh hoạt, tôi quyết định bán nhà để chuyển lên chung cư. Đến giờ, mỗi ngày trôi qua đều khiến tôi khẳng định rằng mình đã lựa chọn đúng.

Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự an toàn và tiện nghi. Mỗi tầng ở chung cư tôi ở có 20 căn, chia thành ba khu thang máy với tổng cộng 15 thang, trong đó có thang hàng riêng. Nhờ vậy, tôi gần như chưa bao giờ phải chờ thang máy quá lâu. Hành lang rộng, bật điều hòa cả ngày, được vệ sinh nhiều lần mỗi ngày, nhân viên thu gom rác đúng giờ, sảnh lau dọn liên tục, vài ngày lại làm sạch bằng xà phòng, nên tôi thấy rất hài lòng với chất lượng sống.

Về phòng cháy chữa cháy, hệ thống trong tòa nhà được kiểm tra định kỳ. Một lần, tôi nấu ăn, lỡ chưng đường bị khét, quên bật hút mùi, cảm biến báo khói đã kích hoạt ngay và bảo vệ lập tức gõ cửa kiểm tra. Trong trường hợp có hỏa hoạn thật, trần nhà cũng được lắp vòi phun nước tự động; hành lang có ba trụ nước và vòi chữa cháy; lối thoát hiểm rõ ràng... Sống trong môi trường như vậy khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều so với khi ở nhà phố.

Không gian sinh hoạt chung cũng là điểm tôi đánh giá rất cao khi ở chung cư. Nội khu có hồ bơi lớn, sân chơi trẻ em, máy tập thể dục, sân tennis, khu bóng rổ. Buổi sáng hay chiều tối, người lớn tập thể dục, trẻ con nô đùa... tất cả đều an toàn vì không có xe lưu thông vào khu vực này. Tầng hai của tòa nhà còn có phòng gym, phòng bóng bàn, bể bơi bốn mùa, cư dân có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần đóng thêm phí, bởi tất cả đã nằm trong tiền dịch vụ hàng tháng (khoảng 15.000 đồng mỗi m2).

Một lợi thế khác mà những ai sống chung cư mới cảm nhận rõ, đó là sự yên tĩnh. Nhờ thiết kế tốt nên tôi chưa từng bị làm phiền bởi tiếng động từ căn hộ khác. Các phòng có cửa sổ lớn mở ra ngoài, không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên chan hòa - điều mà căn nhà hẻm trước đây của tôi không thể có.

Thực tế, nhiều người vẫn giữ định kiến rằng 'chung cư chật chội, ồn ào, bất tiện'... nhưng trải nghiệm của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Ở đây, vấn đề không phải 'sống chung cư là tốt hay không?', mà là bạn có chọn đúng chung cư có an ninh tốt, bảo trì thường xuyên, dân trí ổn và quản lý chuyên nghiệp?

Đó là chia sẻ của độc giả Thanhtam về sự lựa chọn loại hình nhà ở của mình. Thời gian qua, câu chuyện "ở chung cư hay nhà mặt đất?" trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất, phản ánh rất rõ sự phân hóa trong lựa chọn nơi ở của người Việt hiện nay. Có người thích nhà mặt đất vì sống tự do, không phụ thuộc ban quản lý và có khả năng tăng giá tốt hơn. Trong khi đó, nhóm ủng hộ chung cư lại đề cao sự an toàn, tiện nghi, môi trường sống văn minh và phù hợp với nhịp sống đô thị.

Bạn đọc Giangphuongkienanh nhận định: "Chung cư hay nhà đất đều có những mặt ưu và nhược điểm riêng, quan trọng là nó có phù hợp với điều kiện về tài chính, hay vị trí để thuận tiện đi làm, sinh hoạt của mỗi người hay không? Nếu nhà đất mà xung quanh môi trường sạch sẽ, dân cư văn hóa, đường đi rộng, không ngập lụt thì chẳng ai không muốn, dù có đi làm xa một chút. Còn nếu không thì chung cư sẽ tốt hơn rất nhiều. Nên tôi cho rằng chung cư tốt hơn nhà mặt đất hay không phụ thuộc vào điều kiện của mỗi người. Chẳng phải chung cư cứ làm ra bao nhiêu là có người ở bấy nhiêu hay sao? Thậm chí nguồn cung còn không có đủ để cung cấp cho nhu cầu hiện tại. Điều đó cũng như nhà mặt đất vậy thôi".

Đồng quan điểm, độc giả Thanhtam kết lại: "Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để khẳng định mọi chung cư đều hoàn hảo, càng không phải để phủ nhận những người thích nhà mặt đất là sai lầm. Mỗi người có điều kiện và nhu cầu riêng. Tôi chỉ muốn nói rằng, với những ai còn băn khoăn lựa chọn loại hình nhà ở, đừng vội gạt chung cư sang một bên chỉ vì định kiến.

Bảy năm qua ở chung cư, tôi sống an tâm, sạch sẽ, tiện nghi và thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây. Và đối với tôi, đó là minh chứng rõ nhất rằng quyết định chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư là lựa chọn đúng đắn".

Thành Lê tổng hợp