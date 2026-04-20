Tiền vệ Arsenal: 'Cuộc đua chưa kết thúc'

AnhTrao đổi với đội trưởng Martin Odegaard sau khi thua Man City, tiền vệ đội phó Declan Rice tỏ ra mạnh mẽ, tin rằng hy vọng chưa tắt với Arsenal ở Ngoại hạng Anh.

Sau trận đấu trên sân Etihad tối 19/4, Arsenal vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 70 điểm, nhiều hơn ba điểm nhưng cũng đá nhiều hơn một trận so với Man City. Ở trận đấu sớm vòng 34 ngày 22/4, nếu thắng Burnley cách biệt ít nhất hai bàn, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ chiếm được đỉnh bảng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Arsenal đã gục xuống sân tỏ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, khi đội trưởng Odegaard bước đến bắt tay động viên, Declan Rice đã phản ứng mạnh mẽ.

"Chưa kết thúc đâu", tiền vệ người Anh nói, lặp đi lặp lại hai lần với gương mặt đầy cương nghị. Anh dường như muốn thể hiện niềm tin rằng Arsenal vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vô địch.

Trận này, Arsenal nhập cuộc không tệ. Chưa đầy hai phút sau khi để thủng lưới từ pha độc diễn của Rayan Cherki, đội khách gỡ hòa 1-1 nhờ nỗ lực gây áp lực của Kai Havertz lên thủ thành Gianluigi Donnarumma. Sang hiệp hai, "Pháo thủ" có một vài cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng, và trả giá bằng pha dứt điểm trong cấm địa của Erling Haaland phút 65.

Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Arsenal ở giải quốc nội, sau khi thua Bournemouth 1-2 (vòng 32 Ngoại hạng Anh), Southampton 1-2 (tứ kết Cup FA) và Man City 0-2 (chung kết Cup Liên đoàn). Đây là lần đầu tiên họ trải qua chuỗi thua dài như vậy kể từ tháng 3/2018.

Thất bại 1-2 trước Man City cũng phản ánh dấu hiệu sa sút rõ rệt của Arsenal ở giai đoạn quyết định. Đội bóng thành London đã thua 7 trong 55 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhưng đáng chú ý là 4 thất bại đến chỉ trong 6 trận gần nhất, so với vỏn vẹn 3 trận thua ở 49 trận trước đó.

Odegaard đi bóng trong trận Arsenal thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026.

Theo Odegaard, những khoảnh khắc nhỏ đã định đoạt kết quả trên sân Etihad. Tiền vệ người Na Uy cho rằng đội bóng của anh đã chơi tốt trong hiệp hai, thể hiện bằng việc tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Man City, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Havertz lỡ một cơ hội đối mặt và một đánh đầu cận thành vọt xà, trong khi Eberechi Eze cứa lòng dội cột. Ngoài ra, trung vệ Gabriel Magalhaes còn đánh đầu chạm khung gỗ.

Sau cùng, Odegaard kêu gọi toàn đội giữ sự tập trung và tinh thần chiến đấu, đồng thời khẳng định cuộc đua vô địch vẫn rộng mở. "Đây là giai đoạn hay nhất mùa giải. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu này và trở lại mạnh mẽ hơn", tiền vệ 27 tuổi nói. "Cuộc đua sẽ kéo dài đến cuối mùa. Điều quan trọng là đứng dậy sau thất bại và hướng tới trận kế tiếp".

Dù thất bại, hãng thống kê Opta vẫn đánh giá Arsenal là ứng viên sáng giá hơn với 69% cơ hội vô địch, so với 31% của Man City. Lý do có thể là vì lịch đấu của Arsenal được đánh giá nhẹ hơn, giúp họ có cơ hội cải thiện hiệu số bàn thắng - yếu tố có thể quyết định ngôi vương nếu hai đội bằng điểm.

Trong 5 trận cuối, Arsenal lần lượt đấu Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Ở giai đoạn một, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta đánh bại cả năm đối thủ này. Trong khi đó, Man City còn gặp Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace và đặc biệt là Aston Villa - đội đang cạnh tranh suất dự Cup châu Âu.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Mancity.com)