Arsenal thua sốc ở Ngoại hạng Anh

AnhThua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, Arsenal lỡ cơ hội đào sâu hơn cách biệt 9 điểm, trong khi đá nhiều hơn hai trận so với Man City.

Arsenal bước vào trận đấu trên sân Emirates với cơ hội nới rộng cách biệt lên 12 điểm và gây áp lực lớn cho Man City - đội sẽ đại chiến với Chelsea tại Stamford Bridge ngày 12/4. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, "Pháo thủ" lại cúi đầu rời sân trong thất vọng. Họ tự đánh rơi lợi thế và nguy cơ bị đối thủ rút ngắn khoảng cách trước khi trực tiếp đụng độ nhau ở vòng tiếp theo.

Không chỉ gây thất vọng về kết quả, cách Arsenal thể hiện trên sân cũng để lại nhiều dấu hỏi. Lối chơi của đội bóng thành London rời rạc, thiếu kết nối và ý tưởng ở những thời điểm quyết định. Các pha triển khai tấn công thường rơi vào bế tắc, buộc họ phải tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt hoặc tình huống cố định - phương án thiếu đột biến và dường như đã bị bắt bài. Hình ảnh một Arsenal mạch lạc, giàu năng lượng hồi đầu mùa dường như đã nhạt phai, thay vào đó là sự nặng nề và thiếu sắc bén.

Điều đó được phản ánh rõ qua thống kê phong độ: sau khi chỉ thua ba trong 49 trận đầu mùa trên mọi đấu trường (thắng 37, hòa 9), Arsenal đã thua tới ba trong bốn trận gần nhất (thắng một). Đó là sự chững lại đáng báo động đúng vào giai đoạn quyết định.

HLV Mikel Arteta thất vọng ngoài đường biên, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Thất bại này cũng gợi lại vấn đề quen thuộc về bản lĩnh của Arsenal trong giai đoạn then chốt. Việc từng ba mùa liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh khiến áp lực tâm lý dường như vẫn đè nặng lên tập thể trẻ trung của họ, đặc biệt khi đứng trước cơ hội bứt phá để khẳng định vị thế.

Arsenal đã mất hai danh hiệu Cup Liên đoàn và Cup FA, và giờ chuẩn bị bước vào chuỗi trận có thể định đoạt cả mùa giải. Ngày 15/4, "Pháo thủ" tiếp Sporting ở lượt về tứ kết Champions League với lợi thế mong manh 1-0. Kế tiếp là chuyến làm khách tới Etihad ngày 19/4 gặp Man City - trận đấu được xem là "chung kết sớm" của Ngoại hạng Anh, đồng thời là thước đo rõ ràng nhất cho tham vọng và bản lĩnh thực sự của thầy trò Mikel Arteta.

Eli Junior Kroupi đệm vào lưới trống mở tỷ số. Ảnh: Reuters

Arsenal bước vào trận đấu với nỗi lo hiện hữu về chất lượng đội hình. Ở hàng thủ, việc Jurrien Timber chưa kịp bình phục buộc HLV Mikel Arteta phải tiếp tục đặt niềm tin vào Ben White - người nhiều lần mắc lỗi vị trí trong trận thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League hồi giữa tuần.

Kịch bản đáng lo ấy phần nào lặp lại khi Arsenal chạm trán Bournemouth. Phút 17, White hút bóng và bó sâu vào trung lộ, để lộ khoảng trống phía sau. Tận dụng cơ hội, Adrien Truffert thoải mái băng xuống trước khi căng ngang vào vòng cấm. Bóng chạm chân William Saliba đổi hướng, tìm đến cột xa để Eli Junior Kroupi đệm vào lưới trống mở tỷ số.

Không chỉ hàng thủ, nỗi lo còn lan sang mặt trận tấn công. Bukayo Saka, Martin Odegaard vắng mặt, còn Eberechi Eze mới bình phục chấn thương và chỉ dự bị, khiến lối chơi của Arsenal thiếu đột biến. Suốt hiệp một, "Pháo thủ" dứt điểm bốn lần và chỉ tạo ra thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 1,26.

Trong thế trận khó khăn, chủ nhà may mắn tìm được bàn gỡ. Phút 34, Gabriel Magalhaes dứt điểm chạm tay Ryan Christie trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11 mét, Viktor Gyokeres sút căng về góc trái, khiến thủ môn Dorde Petrovic đoán đúng hướng cũng không thể chạm tay vào bóng.

Đây là bàn thứ 18 của Gyokeres trên mọi đấu trường mùa này. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ mùa 1992-1993), chỉ hai tân binh Arsenal đạt thành tích tốt hơn trong mùa ra mắt CLB - là Thierry Henry mùa 1999-2000 với 26 bàn và Alexis Sanchez mùa 2014-2015 với 25 bàn.

Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi. Sang hiệp hai, không hài lòng với cả kết quả hòa lẫn lối chơi, Arteta thực hiện liền ba sự thay đổi nhằm làm mới hàng công, tung vào sân Leandro Trossard, Eberechi Eze và tài năng 16 tuổi Max Dowman. Dẫu vậy, Arsenal vẫn nhạt nhoà, thậm chí không thể triển khai bóng mạch lạc mà liên tục phải phất dài hướng tới Gyokeres. Lối chơi đơn điệu này không những thiếu hiệu quả mà còn khiến "Pháo thủ" trả giá. Phút 74, Gabriel Magalhaes phất bóng bị chặn, tạo điều kiện để Bournemouth tổ chức phản công. Từ đường chuyền của David Brooks, Evanilson làm tường để Alex Scott băng lên dứt điểm về góc trái, ngược hướng đổ người của Raya.

Trong quãng thời gian còn lại, Arsenal dồn lên tìm bàn gỡ nhưng rơi vào thế trận bế tắc quen thuộc. Những pha lên bóng thiếu ý tưởng, các đường chuyền rời rạc khiến chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Trossard liên tục xử lý lỗi, nhiều lần vấp bóng ở những tình huống tưởng chừng thuận lợi, trong khi Gyokeres bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi trong vòng cấm với cú dứt điểm chệch mục tiêu. Tất cả phản ánh rõ sự yếu đuối của "Pháo thủ", khép lại 90 phút thất vọng.

Hồng Duy