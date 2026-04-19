Vì sao Arsenal vẫn sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh?

Thất bại trước Bournemouth khiến Arsenal chững lại, nhưng thống kê và lịch đấu cho thấy họ vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Cú sảy chân trước Bournemouth và chiến thắng thuyết phục của Man City trước Chelsea khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bất ngờ nóng trở lại. Khoảng cách giữa Arsenal và Man City bị rút ngắn từ chín xuống còn sáu điểm, trong khi thầy trò Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu với Crystal Palace. Tuy nhiên, theo các dữ kiện và thống kê, đội bóng của Mikel Arteta vẫn nắm nhiều lợi thế để cán đích đầu tiên.

Trước hết, Man City cần thắng toàn bộ phần còn lại của mùa giải để có thể vượt qua Arsenal. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ xảy ra như nhiều nhận định. Trong hai mùa gần nhất, chuỗi thắng dài nhất của đội chủ sân Etihad chỉ dừng ở sáu trận, và phần lớn thời gian họ chỉ duy trì được mạch bốn trận thắng. So với hình ảnh "cỗ máy chiến thắng" gần như hoàn hảo cách đây hai mùa giải trở về trước, Man City hiện tại vẫn rất mạnh nhưng không còn ổn định tuyệt đối. Vì thế, nhận định họ thắng các trận còn lại mang tính cảm tính nhiều hơn thực tế.

Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đua với Man City. Ảnh: Reuters

Arsenal dĩ nhiên vẫn nắm quyền tự quyết. Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội trên sân Etihad ở vòng 33 có thể định đoạt cục diện. Nhưng khác với tâm lý e dè thường thấy trước đây, Arsenal bước vào cuộc đấu này với thành tích đối đầu tích cực. Họ bất bại trong năm lần gần nhất gặp Man City tại Ngoại hạng Anh, thắng hai và hòa ba. Đây là cải thiện đáng kể nếu so với chuỗi 12 thất bại liên tiếp trước đó.

Không chỉ riêng Man City, Arsenal dưới thời Arteta còn thể hiện bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Trong khoảng ba mùa rưỡi gần nhất, nếu chỉ tính các cuộc đối đầu giữa nhóm "Big 6", Arsenal thua ít nhất và giành nhiều điểm nhất. Họ thường mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thay vì gục ngã khi gặp những đội cạnh tranh trực tiếp. Điều này giúp người hâm mộ có cơ sở để tin rằng chuyến làm khách tại Etihad là cơ hội để "Pháo Thủ" duy trì, thậm chí nới rộng cách biệt.

Arsenal vẫn áp đảo trong các trận đấu với Big 6.

Một yếu tố khác nghiêng về Arsenal là lịch đấu. Theo chỉ số sức mạnh của Opta, các đối thủ còn lại của Arsenal có mức độ khó trung bình thấp hơn so với Man City. Cụ thể, chỉ số trung bình của các đối thủ Arsenal là 90,4, trong khi con số này của Man City là 92,0. Xét toàn giải, Arsenal có lịch đấu dễ thứ tư trong giai đoạn còn lại. Nếu tránh được thất bại trước Man City, họ hoàn toàn có thể duy trì lợi thế đến cuối mùa, đặc biệt là ba trong năm trận cuối được chơi trên sân nhà.

Phong độ gần đây của Arsenal gây lo ngại, khi chỉ thắng một trong năm trận gần nhất và bị loại khỏi cả hai Cup quốc nội. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên môn của Arsenal vẫn rất tích cực. Họ tiếp tục có hàng thủ tốt nhất giải. Từ đầu năm 2026, Arsenal là đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh phải nhận trung bình dưới một bàn thua kỳ vọng mỗi trận (0,76 xG). Ngay cả trong giai đoạn sa sút, họ cũng hiếm khi để đối phương tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Trong tấn công, Arsenal vẫn tạo ra đủ cơ hội để thắng trong phần lớn trận đấu. Họ thắng cuộc chiến xG ở 11 trong 13 trận gần nhất tại giải. Trận thua Bournemouth là ví dụ điển hình. Dù chỉ tạo ra 0,19 xG từ bóng sống, tổng xG của Arsenal vẫn lên tới 2,32, phần lớn từ các tình huống cố định. Khả năng tận dụng bóng chết trở thành vũ khí quan trọng với thầy trò Arteta.

Điểm tựa khác cho niềm tin của Arsenal đến từ các mô hình dự đoán. Theo siêu máy tính của Opta, sau 10.000 lần mô phỏng, Arsenal vô địch trong 87% kịch bản. Con số này cao gần gấp bảy lần so với Man City. Các nhà cái cũng giữ Arsenal ở vị trí ứng viên số một. Những dự báo này dựa trên sức mạnh đội hình, phong độ, lịch đấu và xác suất kết quả.

Xác suất vô địch của Arsenal và Man City qua mùa giải 2025-2026, theo Opta.

Tất nhiên, những cảnh báo dành cho Arsenal là có thật. Thất bại trước Bournemouth và trận thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn cho thấy dấu hiệu tâm lý khi chịu áp lực. Tháng Tư cũng không phải giai đoạn Arteta thường đạt thành tích tốt. Nhưng khác với những mùa giải trước, Arsenal đang có nền tảng đủ vững để vượt qua biến động.

Cuộc đua vô địch vì thế vẫn mở. Man City đang có đà hưng phấn, và chỉ cần một cú sảy chân của đối thủ, họ có thể tận dụng ngay. Nhưng Arsenal chưa đánh mất lợi thế. Nếu nhìn vào dữ kiện thay vì cảm xúc, CLB thành London vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương.

Phần còn lại của mùa giải sẽ kiểm chứng bản lĩnh của họ. Và nếu duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ, cùng hiệu quả từ các tình huống cố định, Arsenal có đủ cơ sở để tin vào chức vô địch đầu tiên sau 22 năm.

Hoàng An (theo Guardian)