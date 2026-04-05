Arsenal bị loại sốc ở Cup FA

AnhArsenal thủng lưới ở phút 85 và thua CLB hạng dưới Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA.

Arsenal từng đứng trước cơ hội giành cú "ăn bốn" mùa này, nhưng hai thất bại liên tiếp khiến giấc mộng tan vỡ. Sau khi thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn, họ tiếp tục gục ngã trên sân Southampton - CLB đang thi đấu ở Championship - tại tứ kết Cup FA, đẩy mùa giải đầy hứa hẹn vào khó khăn.

Hai trận thua này không chỉ khiến hai danh hiệu vuột khỏi tay Arsenal, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tâm lý và bản lĩnh của các cầu thủ trước những thời khắc then chốt.

Sức ép càng gia tăng với Mikel Arteta, khi ông mới giúp Arsenal giành một danh hiệu lớn là Cup FA. Thành tích này rõ ràng không tương xứng với hơn số tiền hơn 1 tỷ USD mà CLB đã chi cho 42 tân binh trong hơn 6 năm qua, dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Trước mắt Arsenal sẽ là những trận đấu có thể định đoạt cơ hội của họ ở hai đấu trường còn lại. Đoàn quân dưới trướng Arteta sẽ gặp Sporting ở hai lượt tứ kết Champions League ngày 7/4 và 15/4, xen giữa là cuộc đấu Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Kế tiếp là chuyến hành quân tới sân Etihad của Man City ngày 19/4 - trận đấu được xem là "chung kết sớm" của Ngoại hạng Anh và là thước đo thực sự cho sức mạnh và bản lĩnh của "Pháo thủ".

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau trận thua Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA trên sân St Mary's, Southampton, Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Reuters

Trên sân St Mary's tối 4/4, Arteta không sử dụng đội hình mạnh nhất, do nhiều trụ cột gặp vấn đề thể trạng. Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber hay Leandro Troussard không được đăng ký thi đấu, trong khi Willian Saliba, Martin Zubimendi ngồi ghế dự bị. Điều này khiến đội khách nhập cuộc rời rạc, để Southampton có phần làm chủ cuộc chơi. Phút 18, nếu trung vệ Cristhian Mosquera không theo đuổi quyết liệt, Leo Scienza có thể đã mở tỷ số sau khi xâm nhập vòng cấm và đẩy bóng dài vượt qua thủ thành Kepa Arrizabalaga - người tiếp tục được bắt chính dù mắc lỗi trong trận chung kết Cup Liên đoàn hai tuần trước.

Từ sau phút 20, Arsenal mới giành lại thế trận, đáp trả bằng những cú sút của Martin Odegaard và tài năng 16 tuổi Max Dowman, nhưng đều đi trúng vị trí mà thủ thành Daniel Peretz chọn sẵn.

Bất ngờ đến ở phút 35. Odegaard đánh gót hỏng, tạo điều kiện cho Southampton phản công. Sau đó, đến lượt Ben White phán đoán sai điểm rơi một cách căn bản, đánh đầu phá bóng hụt từ quả tạt của James Bree. Đứng ngay phía sau, Ross Stewart thoải mái khống chế rồi sút chéo góc hạ gục Kepa.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục bế tắc, buộc Arteta phải tung Viktor Gyokeres, Nomi Madueke và Riccardo Calafiori vào sân. Tuy nhiên, Southampton mới là đội chơi lấn lướt và suýt nhân đôi cách biệt. Tom Fellows dứt điểm chệch khung thành, rồi Leo Scienza cứa lòng dội xà.

Trong thế trận khó khăn, Arsenal tìm được bàn gỡ từ tình huống phối hợp ăn ý hiếm hoi. Phút 68, Gabriel Magalhaes dâng cao, chọc khe cho Kai Havertz thoát xuống đáy biên rồi chuyền ngược lên cho Gyokeres đệm vào chân phải lưới trống.

Các cầu thủ Southampton mừng bàn ấn định chiến thắng của Shea Charles. Ảnh: AP

Sau khi gỡ hòa 1-1, Arsenal không tận dụng lợi thế tâm lý để dồn ép đối phương, mà thi đấu cầm chừng. Lối chơi này khiến họ trả giá. Phút 85, Tom Fellows đi bóng từ cánh phải cắt vào trung lộ rồi kiến tạo cho cầu thủ vào sân thay người Shea Charles sút chìm về góc xa ấn định chiến thắng 2-1 và làm bùng nổ các khán đài sân St Mary's.

Southampton trở thành CLB hạng dưới duy nhất vào bán kết Cup FA, bên cạnh hai "ông lớn" Ngoại hạng Anh là Man City và Chelsea. Tấm vé còn lại sẽ được xác định sau trận tứ kết cuối cùng giữa Leeds và West Ham hôm nay.

Hồng Duy