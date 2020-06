Tiền điện tăng 4 lần và kinh nghiệm xài máy lạnh

Bài học từ lần tôi phải trả gần 350 nghìn đồng tiền điện cho một máy lạnh.

Chủ đề về tiền điện luôn nóng trong thời gian qua, tôi xin nói đến những điều mình biết và thực tế sử dụng điện của mình.

Trước tiên nói về đồng hồ điện tử, rất nhiều người không biết coi các chỉ số trên đó, nhờ anh ghi điện tôi biết được coi chỉ số điện. Sáng nay, sau khi đọc thêm một số bài viết liên quan, tôi xem lại thì thấy đồng hồ chạy xen kẽ 6 chỉ số: Hiệu điện thế, ampe, công suất điện đang sử dụng – khi nào góc trên bên trái hiện số 1.7.0 thì bên phải phía dưới đó là công suất điện đang sử dụng, bên trái phía trên hiện số 1.8.0 thì bên phải phía dưới hiện chỉ số điện, hai chỉ số khác tôi chưa tìm hiểu.

Giờ thì nói đến hóa đơn điện gấp 4 lần tiền điện tôi phải trả khoảng 10 năm trước, rất ấn tượng nên nhớ. Năm 2010, hai vợ chồng đi làm có một con nhỏ, có một tủ lạnh 180 lít không inverter, một máy lạnh một ngựa hiệu T (Nhật) không inverter - không sử dụng, bếp ga, nồi cơm điện, có máy tính bàn, rất ít coi tivi, đèn, quạt. Tiền điện 150 nghìn mỗi tháng.

Sau đó, tôi đón bé thứ hai lên thành phố, bé này không có máy lạnh ngủ không yên, phòng mát do nằm giữa nhà, 12m2, trần cao khoảng 3,5m, bật 27 độ, quạt của máy lạnh tối đa, khi nào ngủ tôi giảm quạt của máy lạnh bớt, thời gian sử dụng 10h mỗi tối, tiền điện là 750 nghìn mỗi tháng khiến tôi choáng. Tôi tìm hiểu về máy lạnh, sau đó đổi sang hiệu D, có inverter. Tiền điện phải trả 450 nghìn đồng mỗi tháng. Đó là phòng mát tôi để nhiệt độ khoảng 27, nếu phòng nóng – có ánh nắng chiếu vào ban ngày sẽ nóng tường, nhiệt độ thấp còn trả nhiều tiền hơn.

Sau đó tôi còn ở hai nhà khác, người trong nhà ít đi, hai nhà kia phòng nhỏ cũng xài hiệu này thấy ổn, mùa hè lúc nào điện cũng tăng chút.

Giờ trở lại căn nhà nói đầu tiên, sửa nhà, diện tích phòng 16m2, trần cao khoảng 3,2m, đúng ra mua máy lạnh tính là tính thể tích phòng nhưng tôi ghi vậy cho dễ hình dung, rộng 2,1m - cửa sổ, hướng tây, dài 8m, do mảng nóng ít 2,1m, tối lại nhanh nguội nên coi như phòng mát, tôi mua máy hiệu T, 1,5 ngựa, cục lạnh công suất khoảng 40w, cục nóng 1,05kw (1050w), hiệu này có loại 1,5 ngựa cục nóng 1,3kw – rẻ tiền hơn chút.

Máy chạy một ngày khoảng 10h, buổi tối, ít thất thoát nhiệt do ít mở cửa, ngủ là chính, cài đặt 27 độ, tốn khoảng 2-3kwh/ngày, trời nóng gần 4kwh. Cục nóng là hao điện nhất, các bạn có thể thử bật 27 độ, quạt máy lạnh tối đa, phòng thấy lạnh nhưng cục nóng vẫn chạy, tăng lên 28, 29, nhất là 30 độ C cục nóng sẽ ngưng chạy. Vì vậy, có lời khuyên bật thêm quạt điện sẽ tiết kiệm điện nhưng ở trong phòng lạnh bật thêm quạt tôi thấy khó chịu, cảm thấy lạnh quá, nhức tay, chân. Ai chịu được thì tốt.

Nếu được mọi người có thể dùng thêm máy tạo độ ẩm, phòng máy lạnh thường khô, dễ khô họng, mũi, tôi đã từng đo bằng ẩm kế. Tôi để thêm một chậu nước trong phòng, hồi trước có dùng tạo độ ẩm trong máy lọc không khí.

Cùng là một loại máy inverter, nếu nhiệt độ ngoài trời, thể tích phòng, nhiệt độ ban đầu của phòng, nhiệt độ cài đặt cho máy, độ thất thoát hơi lạnh, cách lắp đặt cả cục nóng lẫn cục lạnh, máy mới cũ, độ sạch sẽ của máy, cách sử dụng khác nhau thì sẽ tốn điện khác nhau.

Lưu ý mọi người lắp đặt mới nên có yêu cầu hút chân không, vì nghe nói nếu không có cái máy hút chân không thợ sẽ dùng một chút ga để đuổi không khí ra khỏi ống, máy sẽ bị hụt một chút ga.

Thông thường tôi trả gần 350 nghìn tiền điện một tháng cho một máy lạnh như trên. Có thêm một tủ lạnh inverter 255 lít, nhà tôi có hai đồng hồ điện nên nhìn được riêng cái tủ lạnh này lúc hao 50w, lúc hao 10w, nhà sản xuất ghi một năm khoảng 243kw. Máy giặt cửa trước cũng inverter, đèn led, không tivi, thi thoảng máy tính, quạt bàn tôi đã từng dùng bếp từ đôi hồng ngoại của Nhật có inverter.

Khu nhà tôi chốt số ngày 4, hồi tháng ba (tức tháng hai xài), tháng hai có 29 ngày, lại về quê mấy ngày tiền điện còn 170 nghìn, cũng ngạc nhiên. Qua tháng tư (đóng tiền tháng ba), vừa nóng vừa tránh dịch lên 505 nghìn, sau đó tôi chỉnh khung nhựa điều chỉnh luồng gió máy lạnh về hướng người một chút-do phòng dài em để máy một phía, sau khi phòng đủ lạnh, tăng lên 28 độ, tháng năm tiền điện giảm xuống.

Tóm lại, tiền điện nhiều so với thu nhập của mỗi nhà, còn ai có điều kiện thì không cần quá nghĩ đến. Do có người sẽ nói thích mở máy thật lạnh, trùm mền ngủ đã, người nói lo quá khỏi sử dụng nhưng nó nhiều tiền so với thu nhập thì phải tiết kiệm thôi.

Núi Cao