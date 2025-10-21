'Thuê căn hộ Sài Gòn 10 triệu có lợi hơn về Bình Dương mua nhà'

Một căn nhà rẻ hơn Sài Gòn một tỷ nhưng lấy đi mỗi ngày 4 tiếng di chuyển, sức khỏe hao mòn... liệu còn là món hời?

Tôi năm nay 36 tuổi, đang sống và làm việc ở TP HCM. Những năm đầu, tôi phải thuê nhà ở trọ, đổi chỗ liên tục. Đến khi lập gia đình, tôi bắt đầu nghĩ về chuyện ổn định, muốn mua một căn nhà để có chỗ "an cư lạc nghiệp". Lúc ấy, giá nhà trong trung tâm thành phố đã vượt xa khả năng của vợ chồng tôi.

Một căn hộ tầm trung 60–70 m2 ở quận Bình Thạnh, Tân Bình hay Thủ Đức bây giờ có giá khoảng 3–4 tỷ đồng. Dù ngân hàng hỗ trợ vay 70%, thì với mức thu nhập của vợ chồng tôi khoảng 40 triệu mỗi tháng, tiền trả góp hàng tháng cũng lên đến 18–22 triệu, chưa kể chi phí sinh hoạt, nuôi con, gửi xe, học phí... Thế là, như nhiều người khác, tôi bắt đầu mở rộng vùng tìm kiếm về khu vực xa hơn như Bình Dương, Đồng Nai (cũ) – nơi được quảng cáo rầm rộ những dự án "chỉ từ 1 tỷ đồng mỗi căn, sổ hồng riêng, trả góp 20 năm".

Thoạt nghe thì có vẻ rất hấp dẫn, nên mỗi cuối tuần, tôi lại xuống tận nơi xem nhà mẫu, nghe nhân viên môi giới bất động sản miêu tả cuộc sống "xanh, yên bình, tiện nghi, kết nối nhanh về trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng 30 phút". Tôi gần như bị thuyết phục và suýt nữa đã xuống tiền mua nhà.

Nhưng rồi, một người bạn đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác. Bạn mua căn hộ ở Dĩ An, Bình Dương với giá rẻ hơn ở TP HCM gần một nửa. Nhưng bù lại, mỗi sáng, bạn phải rời nhà từ lúc 6h sáng để đi làm, và trở về khi đồng hồ đã điểm 8h tối. Vợ bạn làm gần nhà nên đỡ hơn, còn bạn thì lúc nào cũng mệt mỏi. Dần dần, căn hộ ở Bình Dương trở thành nơi để ngủ, chứ không phải là "tổ ấm".

>> Hụt hơi mua nhà TP HCM 80 triệu đồng một m2

Nghe chuyện của bạn, tôi nhận ra, đôi khi rẻ hay đắt không nằm ở giá tiền, mà ở cách chúng ta định giá cuộc sống. Một căn nhà rẻ hơn một tỷ nhưng lấy đi mỗi ngày 4 tiếng di chuyển, sức khỏe hao mòn, thời gian bên gia đình bị cắt giảm... liệu có còn là món hời? Chúng ta đi làm để có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để trả giá bằng chính quỹ thời gian và tinh thần của mình.

Với tôi, "làm ở đâu, mua nhà ở đó" không phải là khẩu hiệu sang chảnh, mà là lựa chọn thực tế. Khi chưa có đủ lực để mua nhà trung tâm Sài Gòn, tôi chọn thuê một căn hộ nhỏ gần công ty, gần trường của con, gần bệnh viện và bạn bè. Mỗi sáng, tôi có thể thong thả uống ly cà phê trước khi vào làm. Giá thuê nhà gần 10 triệu mỗi tháng, bằng nửa tiền trả góp một căn nhà xa, nhưng đổi lại, chúng tôi có thêm hai, ba tiếng mỗi ngày cho con, cho bản thân, và cho cuộc sống.

Mỗi tối, tôi còn đủ thời gian đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ. Đúng là tôi chưa có nhà riêng, nhưng cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đáng sống hơn nhiều so với việc sở hữu một căn nhà rẻ ở xa thành phố. Nhiều người bạn đồng trang lứa của tôi cũng chọn mua nhà xa, với lý do "đầu tư cho tương lai". Nhưng thực tế, sau vài năm, họ bắt đầu cho thuê lại nhà, quay về thành phố thuê căn hộ nhỏ để sống.

Khi bước vào độ tuổi này, suy nghĩ chín chắn hơn, tôi tin sở hữu nhà không quan trọng bằng việc có thời gian và năng lượng cho cuộc sống của mình. Một căn nhà là tài sản, nhưng thời gian, sức khỏe, sự bình yên mới là vốn quý thật sự. Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc giữa việc mua nhà xa để "thoát kiếp ở thuê" hay tiếp tục thuê nhà gần chỗ làm, tôi nghĩ câu trả lời nằm ở việc: Bạn muốn có một căn nhà để ở, hay chỉ là một căn nhà để có trốn đi về?

Phúc Bùi