Hụt hơi mua nhà TP HCM 80 triệu đồng một m2 dù thu nhập 70 triệu

Tôi đi xem vài dự án mới mở bán, nhưng môi giới hầu như không nói gì về tiện ích sống, mà chỉ tập trung vào 'tiềm năng tăng giá'.

Tôi và vợ đang làm việc, sinh sống ở TP HCM, tổng thu nhập của cả hai vào khoảng 70 triệu đồng một tháng – con số tưởng như không thấp nếu so với mặt bằng chung. Thế nhưng, khi bước vào hành trình tìm mua một căn hộ để "an cư lạc nghiệp", tôi mới thấm thía rằng: ở TP HCM hiện nay, mua nhà đã trở thành một bài toán bất khả thi đối với phần lớn người lao động.

Thực tế, giá căn hộ nội thành hiện nay dao động từ 80–120 triệu đồng/m² (theo CBRE). Một căn hộ 70 m2, vửa đủ cho gia đình nhỏ, nhưng có giá ít nhất 6–8 tỷ đồng. Nếu vay ngân hàng 70% (khoảng 5 tỷ đồng), với lãi suất trung bình 10% một năm, rôi sẽ phải trả nợ hơn 60 triệu đồng mỗi tháng trong suốt 20 năm. Nói cách khác, một hộ gia đình phải có thu nhập ít nhất 150–200 triệu đồng một tháng mới có thể gọi là "an toàn" gánh khoản vay này. Trong khi đó, con số này vượt xa khả năng của chúng tôi và đa số người đi làm tại đô thị lớn.

Theo một báo cáo gần đây, 80% lượng căn hộ chào bán có giá trên 80 triệu đồng một m2. Ở chiều ngược lại, nhu cầu tìm kiếm nhà từ người mua để ở chủ yếu với ngân sách trung bình chỉ 2–4 tỷ đồng. Khoảng cách này nói lên tất cả: thị trường đang vận hành theo hướng phục vụ giới đầu tư, chứ không còn hướng đến nhu cầu ở thật.

Tôi từng đi xem vài dự án mới mở bán ở khu Đông và Nam thành phố. Nhân viên môi giới hầu như không nói gì về tiện ích sống, môi trường, trường học, bệnh viện... mà chỉ tập trung vào "tiềm năng tăng giá", "cam kết lợi nhuận cho thuê", "dòng tiền đầu tư ổn định"... Tất cả những từ khóa đó đều hướng đến giới đầu tư, chứ không phải người đi tìm một mái nhà để an cư.

Tôi nhớ câu nói của một chuyên gia kinh tế: "Một đô thị hạnh phúc là nơi người có thu nhập trung bình có thể mua hoặc thuê được căn hộ trong 12–20 năm". Nhưng ở TP HCM hiện nay, ngay cả khi dành 40% thu nhập để trả nợ, người có mức lương 50–70 triệu một tháng như vợ chồng tôi cũng chỉ vay được khoảng 2–3 tỷ đồng, trong khi giá nhà rẻ nhất đã gấp đôi con số đó. Thực tế này khiến giấc mơ an cư của tầng lớp trung lưu ngày càng xa vời, chứ đừng nói đến người lao động phổ thông.

Tôi không phản đối việc đầu tư bất động sản bởi đó là một phần tất yếu của nền kinh tế. Nhưng khi 90% nguồn cung mới đều thuộc phân khúc cao cấp, còn nhà ở bình dân biến mất suốt 3 năm qua, thì rõ ràng thị trường đang mất cân bằng nghiêm trọng. Nhà ở, vốn là nhu cầu thiết yếu, lại đang trở thành công cụ đầu cơ, tạo ra một vòng luẩn quẩn: giá tăng vì đầu tư, và đầu tư lại càng mạnh vì giá không ngừng tăng.

Tôi nghĩ, đã đến lúc Nhà nước cần có những chính sách mạnh mẽ hơn để đưa thị trường quay về đúng bản chất – phục vụ nhu cầu an cư của số đông người dân. Cụ thể, chúng ta có thể nghiên cứu đánh thuế cao với căn nhà thứ hai trở lên, khuyến khích phát triển nhà ở vừa túi tiền, đơn giản hóa thủ tục cho các dự án nhà ở xã hội... Đó không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn là cách để giữ lại cơ hội mưu cầu hạnh phúc của người lao động ở đô thị.

Với tôi, ước mơ sở hữu một căn hộ nhỏ ở TP HCM dường như ngày càng xa. Nhưng tôi vẫn hy vọng, đến một ngày nào đó, "an cư" không còn là đặc quyền của giới đầu tư, mà là quyền cơ bản của những người làm việc chăm chỉ để xây dựng chính đô thị này.

