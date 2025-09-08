Tôi chia thừa kế, mua ôtô cho con để con không tay trắng vào đời

Thay vì giữ tài sản đến cuối đời, tôi hỗ trợ con ngay khi trưởng thành: mua ôtô, mua nhà riêng, không phải lao lực tích lũy cả chục năm.

Đọc bài viết "Tôi vào đời với cơn giận cha mẹ giữ khư khư 3 tỷ thừa kế", tôi lại có quan điểm khác với tác giả: "Bản thân mình đã cày cuốc vất vả cả đời vì không có thừa kế thì phải giúp con cái đỡ cực khổ phần nào, chứ không thể chấp nhận vòng lặp ấy cứ kéo dài mãi".

Tôi năm nay 47 tuổi, đã có nhà để ở, nhà cho thuê và chút tài sản dưỡng già. Với điều kiện đó, tôi xác định sẽ hỗ trợ con ngay khi con trưởng thành. Ví dụ, khi con ra trường đi làm, tôi sẽ mua cho con một chiếc ôtô nhỏ. Bởi chính tôi chọn ôtô để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân mình thì không thể để con tiếp tục mạo hiểm với xe máy.

Nhiều gia đình có điều kiện nhưng bố mẹ vẫn giữ khư khư tài sản, không dám cho con sớm. Tất cả chỉ vì cha mẹ chưa nhìn vấn đề một cách nghiêm túc: chia tài sản thừa kế thế nào cho công bằng, làm sao để vừa bảo đảm năng lực tài chính tuổi già của mình, vừa giúp con cái an toàn, tái tạo sức lao động, bảo vệ sức khỏe và phát triển được tài sản cha mẹ gây dựng? Họ cứ lo giữ của mà không biết cách quản lý, nên phần lớn con cái họ vẫn nghèo. Trong khi những gia đình giàu có, trí thức lại hành xử khác hẳn.

Khi con lập gia đình, tôi cũng sẽ cho con một căn nhà riêng, hoặc ít nhất là hỗ trợ tiền thuê nhà. Như vậy, con cháu tôi sẽ thoải mái hơn, vợ chồng tôi cũng bớt đi nhiều lo âu, bởi tôi không thích cảnh sống chung nhiều thế hệ. Đồng thời, con tôi cũng không phải lao lực tích lũy cả chục năm để mua nhà, rồi gánh nợ dài hạn, trong khi cha mẹ chúng đủ sức giúp đỡ.

>> Tôi hụt hơi vì cha mẹ cố giữ 10 tỷ thừa kế đến cuối đời

Tất nhiên, tôi vẫn phải giữ lại một phần an toàn cho chính mình, để có thể sống độc lập, tự do trong tuổi già. Tôi cũng dặn con: "Cha mẹ có tiền sẽ không để con quá vất vả, nhưng những gì được cho thì con phải biết giữ gìn và phát triển. Nếu thất bại, con phải tự rút kinh nghiệm, tự đứng dậy, không được phép động vào phần tài sản cha mẹ dành cho tuổi già, trừ khi cha mẹ qua đời".

Nhiều người thường viện dẫn quan niệm ở các nước phương Tây rằng cha mẹ để con cái tự lập. Nhưng điều đó xuất phát từ việc họ có hệ thống an sinh xã hội tốt. Còn ở Việt Nam, truyền thống gia đình hoàn toàn khác biệt: cha mẹ thường dành dụm vàng bạc, nhà cửa, của hồi môn cho con khi lập gia đình. Chính vì vậy, nhiều gia đình có con trai phải lo sốt vó chuyện tiền mua nhà trước khi cưới vợ.

Ngay cả ở phương Tây, những gia đình giàu có vẫn có di chúc rõ ràng để quản lý và phân chia tài sản một cách khoa học. Con cái họ được đào tạo kỹ năng kinh doanh từ sớm để học hỏi từng bước; ai không thích kinh doanh thì có công ty chuyên nghiệp quản lý tài sản giúp. Vậy nên, theo tôi, đừng cực đoan: cha mẹ có điều kiện thì nên hỗ trợ con cái, miễn sao vẫn giữ được sự độc lập cho chính mình.

Fan Bayern