Tôi vào đời với cơn giận cha mẹ giữ khư khư 3 tỷ thừa kế

'Người ta ra trường là có sẵn vốn làm ăn, còn con chỉ hai bàn tay trắng, như vậy sao khá lên nổi?', tôi trách móc ba mẹ.

Ngày còn trẻ, tôi từng nhiều lần trách ba mẹ vì chuyện thừa kế. Thậm chí, có những hôm ngồi uống bia với bạn bè, nghe họ kể được cha mẹ chia đất, sang tên sổ đỏ từ năm mới ngoài đôi mươi, tôi lại thấy tủi thân. Bạn bè có vốn mở cửa hàng, có tiền hùn hạp làm ăn, còn tôi chỉ biết tự đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng. Trong lòng tôi khi đó, ba mẹ thật "khó tính", giữ khư khư tài sản cho đến tận cuối đời, chẳng chịu để con cái sớm có vốn liếng như người ta (khi đó tôi biết ba mẹ đang có một mảnh đất trị giá 3 tỷ).

Tôi từng nói với họ: "Ba mẹ chẳng tin con. Người ta ra trường là có sẵn vốn làm ăn, còn con chỉ có hai bàn tay trắng. Như vậy sao con khá lên nổi?". Lúc đó, ba mẹ chỉ im lặng. Ngày ấy, tôi chỉ thấy bực bội, trong đầu chỉ nghĩ: "Đúng là suy nghĩ cổ hủ".

Nhưng rồi cuộc đời bắt tôi đi một con đường khác. Tôi ra trường, xin việc ở một công ty nhỏ. Lương ba triệu một tháng, chỉ đủ để tôi ăn uống dè sẻn. Muốn mua cái xe máy mới, tôi cũng phải để dành cả năm. Có lần, công ty làm ăn thua lỗ, nửa năm không trả lương, tôi phải đi chạy bàn ở quán cà phê để sống qua ngày. Nhiều đêm, tôi mệt đến mức thầm nghĩ: "Giá như lúc này mình có vài trăm triệu từ ba mẹ, chắc đã mở được cửa hàng gì đó, khỏi phải khổ thế này".

Nhưng chính những tháng ngày chật vật ấy lại rèn cho tôi bản lĩnh. Tôi học cách xoay xở, tìm cơ hội, trau dồi kỹ năng. Lúc được nhận vào công ty thiết kế lớn hơn, tôi đã biết cách thương lượng lương, khẳng định giá trị của mình. Lúc tự mở dịch vụ riêng, tôi cũng không còn mơ hồ, vì tôi đã từng trải qua cảnh không có gì trong tay.

Rồi từng bước, tôi mua được căn nhà nhỏ đầu tiên bằng chính tiền mình kiếm ra. Sau đó không lâu, tôi mua được chiếc xe hơi không cần vay mượn. Mở rộng công việc kinh doanh, tôi từng bước có nhân viên làm cùng. Cái cảm giác cầm chìa khóa căn nhà do chính mồ hôi nước mắt mình tạo ra, nó sung sướng gấp nhiều lần so với việc được "cho không" từ đầu.

Khi ba mẹ mất, tài sản để lại cuối cùng tôi cũng được nhận, giá trị nhà, đất đã tăng gấp hai, ba lần. Lúc cầm giấy tờ nhà đất thừa kế, tôi bật khóc. Không phải vì sung sướng khi có thêm tài sản, mà vì tôi hiểu: suốt bao năm, cha mẹ kiên quyết không chia sớm không phải vì ích kỷ. Họ chỉ muốn tôi tự đứng lên, muốn tôi học cách vững vàng. Và quả thật, phần thừa kế đó, với tôi lúc này, chẳng quyết định thành bại gì cả. Cuộc sống tôi vốn đã ổn định, dư dả. Nhưng nó giống như một món quà, một lời nhắn gửi sau cùng: "Ba mẹ tin con, con đã làm được rồi".

Nếu ngày xưa ba mẹ cho tôi nhà, đất sớm, có lẽ tôi đã ỷ lại, tiêu xài hoang phí, và không học được cách kiên cường. Có khi đến giờ tài sản ấy đã mất sạch. Nhờ cha mẹ giữ lại đến cuối cùng, nên giờ tôi mới biết trân trọng từng đồng tiền mình làm ra, biết thế nào là giá trị lao động, biết tự hào khi nói: "Tôi có được hôm nay là nhờ chính đôi bàn tay mình".

Giờ đây, khi nghĩ lại, tôi không còn trách móc mà chỉ còn biết ơn. Biết ơn vì cha mẹ đã không chiều theo sự sốt ruột, nông nổi của tôi. Biết ơn vì đã để tôi tự trưởng thành, tự làm giàu, để đến khi nhận thừa kế, tôi không coi đó là phao cứu sinh, mà là phần thưởng ấm áp của tình thương. Với tôi, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại không phải đất đai, không phải nhà cửa, mà là bài học: tự mình làm nên cuộc đời. Và đó là thứ mà không vàng bạc nào mua được.

Ho Van Duy