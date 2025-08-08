Tuổi 44 mang hết nhà, đất chia thừa kế cho con cái

Việc phân bổ tài sản từ sớm giúp gia đình tôi giảm áp lực, tránh được xung đột sau này và chủ động trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Năm 2009, khi cha mẹ tôi đã ngoài 58 tuổi, ông bà quyết định dồn hết vốn liếng tích cóp để mua 4 nền đất (diện tích 150 m2 mỗi nền) tại phường Dĩ An, TP HCM. Đến năm 2013, bố mẹ tặng lại cho ba anh em chúng tôi mỗi người một nền đất thông qua hợp đồng cho tặng tài sản. Ai sử dụng thế nào – ở, bán, hay đầu tư – là tùy điều kiện và lựa chọn của từng người. Nhờ vậy, cả ba anh em tôi đều có thêm cơ sở để phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Riêng vợ chồng tôi kết hôn năm 2007. Nhờ công việc thuận lợi, tiết kiệm từ sớm, có sự hỗ trợ từ hai bên nội – ngoại (trong đó có phần tài sản thừa kế) và một chút may mắn, hiện nay chúng tôi sở hữu: 3 căn nhà tại phường Dĩ An (một căn đang ở, hai căn còn lại là nhà mặt tiền có tổng cộng bảy phòng trọ cho thuê, thu nhập khoảng 25 triệu đồng một tháng); một mảnh đất vườn tại phường Kim Long, TP HCM diện tích 2.000 m2 (trong đó có 100 m2 thổ cư), cùng căn nhà cấp bốn diện tích 100 m2.

Tôi năm nay 44 tuổi, đang trực tiếp phụng dưỡng mẹ già 66 tuổi. Trong tương lai, khi tuổi cao sức yếu hoặc khi không còn làm việc được nữa, vợ chồng tôi dự định sẽ về sống tại mảnh đất vườn ở Kim Long – nơi yên tĩnh, phù hợp để nghỉ ngơi tuổi già. Mảnh đất này cũng đủ điều kiện để xây dựng thêm hoặc cải tạo tùy nhu cầu.

>> Tuổi 70 đi ở thuê sau khi chia hết nhà, đất thừa kế cho con cái

Về việc phân chia tài sản cho các con, chúng tôi đã lên kế hoạch rõ ràng: Mỗi con sẽ được tặng một căn nhà tại Dĩ An để làm nơi ở, lập gia đình và phát triển sự nghiệp. Một căn nhà còn lại (gồm kiốt và 7 phòng trọ) tôi sẽ giữ lại để cho thuê, làm nguồn thu nhập ổn định khi về hưu, bên cạnh lương hưu và bảo hiểm. Như vậy, chúng tôi có thể chủ động tài chính, không phụ thuộc vào con cái.

Về lâu dài, khi không còn đủ sức quản lý tài sản, chúng tôi sẽ trao lại căn nhà cho thuê này cho một người con, và đứa còn lại sẽ nhận mảnh đất ở Kim Long. Hiện cả hai tài sản này có giá trị tương đương, khoảng 8 tỷ đồng. Với cách bố trí này, chúng tôi tin rằng con cái đều sẽ có nơi ở ổn định, đồng thời vẫn giữ được tính công bằng tương đối về tài sản.

Việc sinh sống ở ngoại thành cũng không phải trở ngại lớn, bởi thời gian di chuyển về trung tâm chỉ khoảng 60–90 phút bằng ôtô. Ngược lại, con cháu về thăm chúng tôi cũng thuận tiện.

Việc lập kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản từ sớm giúp gia đình tôi giảm áp lực, tránh được xung đột sau này và chủ động được trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Tất nhiên, mỗi gia đình sẽ có điều kiện khác nhau, nhưng tôi tin rằng: nếu có tư duy tích lũy dài hạn, biết cân đối giữa hiện tại và tương lai, thì giấc mơ "an cư lạc nghiệp" không phải là điều quá xa vời.

Mr Ngọc