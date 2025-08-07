Tuổi 70 đi ở thuê sau khi chia hết nhà, đất thừa kế cho con cái

Lúc chia thừa kế sớm, tôi nghĩ đơn giản 'sống bao lâu nữa mà giữ của, cứ cho sớm để con cái có chỗ làm ăn, rồi mình ở ké'.

Tôi năm nay đã gần 70 tuổi. Một độ tuổi mà lẽ ra tôi nên được an nhàn bên con cháu, uống trà sáng, chăm cây cảnh, đọc báo rồi đi ngủ sớm. Thế nhưng, hiện tại tôi lại đang sống trong một căn phòng trọ nhỏ, thuê ở ngoại ô thành phố, mỗi tháng tằn tiện từng đồng lương hưu ít ỏi để trả tiền nhà và thuốc men. Nỗi buồn lớn nhất không phải là cảnh thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác cô đơn và hụt hẫng khi nghĩ đến quá khứ, khi tôi đã quá vội vàng chia hết tài sản cho các con.

Tôi làm công chức nhà nước gần 40 năm. Vợ mất sớm, tôi ở vậy nuôi ba đứa con trai khôn lớn. Không phải gia đình giàu có gì, nhưng nhờ tiết kiệm, tích góp từng đồng và giữ gìn mảnh đất ông bà để lại, tôi cũng có trong tay một căn nhà mặt tiền ở quận ven thành phố, một mảnh đất vườn ở quê và một lô đất nhỏ mua hồi nghỉ hưu. Với tôi, đó không chỉ là tài sản, mà còn là cả một đời người tằn tiện, chắt chiu.

Khi các con lớn lên, mỗi đứa lập gia đình, tôi nghĩ "của cha mẹ cũng là của con", nên dần chuyển nhượng hết tài sản cho từng đứa. Tôi chia đều: nhà mặt tiền cho đứa con cả để tiện buôn bán, mảnh đất vườn cho đứa giữa về quê sinh sống, lô đất còn lại tôi để cho con út.

Khi đó, tôi nghĩ đơn giản: "Cha mẹ sống bao lâu nữa đâu mà giữ làm gì, cứ để tụi nó có chỗ làm ăn, xây dựng cuộc sống". Tôi còn nói vui với các con: "Già rồi, ba sống ké với tụi con là vui rồi, khỏi phải lo toan gì nữa".

Lúc đầu, tôi ở với đứa con cả. Nhà mặt tiền khang trang, nhưng vợ chồng con bận rộn làm ăn, hai đứa cháu thì học hành cả ngày, tôi cảm thấy mình như người thừa. Mỗi bữa, tôi tự nấu ăn phần mình. Sau vài tháng, con dâu bắt đầu tỏ thái độ. Dù không nói thẳng, nhưng tôi đủ tuổi để hiểu những cái nhìn lạnh nhạt, những lời nói bóng gió như "nhà chật quá", "ba hay mở TV to làm cháu học không được", hay "ba về quê sống vài tháng cho đổi gió đi"...

>> Bố mẹ không chia nhà thừa kế 12 tỷ cho tôi vì sợ con dâu 'đào mỏ'

Tôi lặng lẽ thu dọn đồ, về quê sống với con trai thứ. Nhưng mảnh đất vườn hoang hóa, con tôi lại chưa ổn định việc làm. Hai cha con sống tạm trong căn nhà tôn dựng lên vội. Con tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game, không hề đoái hoài gì đến bố. Tôi buồn, lại gói ghém đồ đạc lên thành phố, xin ở nhờ con út một thời gian.

Tôi nghĩ con út thương mình nhất, vì nó học hành thành tài, từng nói sẽ chăm sóc tôi lúc già. Nhưng giờ con sống cùng vợ, trong một căn hộ cao cấp, cuộc sống khá giả. Vợ con từ chối khéo: "Chỗ con nhỏ quá, ba ở không tiện. Ba thuê phòng gần đây đi, cuối tuần tụi con ghé thăm". Và tôi đành đi thuê trọ để tự lo liệu cuộc sống.

Tôi hiểu, mỗi đứa con đều có cuộc sống riêng, khó khăn riêng, và tôi không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng nữa. Cái sai vì tôi đã quá tin tưởng, không giữ lại cho mình một chỗ ở, một điểm tựa cuối đời. Tôi biết nhiều người cha, người mẹ cũng giống tôi – thương con, nghĩ cho con trước cả bản thân mình. Nhưng xin hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chia tài sản. Hãy giữ lại phần cho mình, không phải vì ích kỷ, mà để con cái cũng hiểu rằng cha mẹ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời chúng. Và để đến lúc cuối đời, ta không phải sống trong tủi hờn và hối tiếc như tôi bây giờ.

HT