Thú vui làm bánh, cắm hoa của Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết thích tự vào bếp nấu ăn, làm bánh và cắm hoa vừa thư giãn vừa vun vén cuộc sống hôn nhân.

Gần hai tháng sau lễ cưới, Đỗ Thị Hà chưa quay lại hoạt động showbiz, chủ yếu dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ với doanh nhân Viết Vương. Cô cho biết mê vào bếp chế biến các món tự làm như chè mochi sắn dẻo, bánh tiramisu đãi chồng.

Đỗ Thị Hà chế biến chè mochi sắn dẻo Video vào bếp của Đỗ Thị Hà hút gần 10 triệu lượt xem.

Sở thích nấu ăn, làm bánh của hoa hậu được hình thành từ những ngày cô còn là học sinh, sau kết hôn cô càng có dịp phát huy. Khi còn độc thân, vào những ngày lễ hoặc Tết khi về quê, Đỗ Hà thường giúp bố mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng, dọn dẹp nhà cửa. "Nhờ đó, tôi thấy tự tin hơn với cuộc sống hôn nhân", hoa hậu nói.

Thói quen vào bếp của Hoa hậu Đỗ Thị Hà Thói quen vào bếp của Đỗ Hà trước khi lấy chồng.

Hoa hậu còn có thêm sở thích cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa, chơi pickleball. Mỗi sáng khi không bận bịu, cô đi chợ mua hoa về trang trí khắp các phòng. Mỹ nhân thích các loại hoa như sen, ly, mao lương, cúc họa mi.

Đỗ Thị Hà thích cắm hoa Sở thích cắm hoa của Đỗ Thị Hà.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà hướng đến cuộc sống nhẹ nhàng. Sau đám cưới, họ sống chủ yếu sống tại nhà riêng ở Hà Nội, thỉnh thoảng về thăm hỏi sức khỏe bố mẹ hai bên. Cuối tháng 11, cô và Viết Vương tham gia một số chuyến thiện nguyện, trao quà cho người vùng lũ tại Khánh Hòa, Đăk Lăk.

Người đẹp lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương hôm 22/10. Nhà trai dựng rạp cưới 2.300 m2 bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Trị, đón gần 1.000 khách mời. Loạt khoảnh khắc trong lễ cưới của mỹ nhân gây bão trên nền tảng số. Cô dâu, chú rể còn tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội hôm 9/11, đón bạn bè showbiz chung vui.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Cô sau đó tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Ông xã của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Viết Vương - con trai của ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp