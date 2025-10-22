Hoa hậu Đỗ Thị Hà về nhà chồng

Thanh HóaDoanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng đoàn xe hoa rước cô dâu - Hoa hậu Việt Nam - Đỗ Thị Hà về Quảng Trị tại buổi lễ, sáng 22/10.

Khoảng 6h30, đoàn nhà trai gồm doanh nhân Viết Vương dẫn đầu, cùng bố và nhiều người thân có mặt tại gia đình Đỗ Thị Hà thực hiện nghi thức xin dâu. Một người thân trong gia đình cho biết doanh nhân Viết Vương liên tục dùng khăn giấy để lau những giọt nước mắt cho vợ.

Dự kiến, đoàn rước dâu mất khoảng năm tiếng để về nhà chú rể ở Quảng Trị.

Người thân cho biết Đỗ Thị Hà dậy từ sáng sớm để trang điểm, hồi hộp chờ chú rể đến rước dâu, cũng như chuẩn bị từng chi tiết cho bộ váy cưới. Tối 21/10, gia đình Đỗ Thị Hà đón nhiều bà con thôn Cầu đến chung vui trước ngày con gái về nhà chồng. "Mọi người ca hát, nhảy múa đến gần khuya, tạo không khí tươi vui", người này cho biết.

Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tối 22/10, dự kiến có nhiều sao Việt tham dự chúc mừng. Vào khoảng 16h, cô dâu - chú rể sẽ có buổi tổng duyệt chương trình trước khi đón khách.

Nhà trai ở Quảng Trị chuẩn bị cho đám cưới từ nhiều ngày qua. Gia đình Viết Vương dựng rạp bên bờ sông Nhật Lệ gồm hệ thống mái vòm, trang trí nhiều hoa tươi, đèn LED. Không gian tiệc cưới được chia thành nhiều khu vực riêng biệt gồm sân khấu trung tâm, khu vực đón khách, chụp hình.

Tại nhà riêng của chú rể, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Không gian được êkíp trang trí với sắc xanh - trắng chủ đạo, gợi cảm giác ấm áp. Các phụ kiện như chữ Hỷ, đèn lồng sử dụng chất liệu mây tre đan, gỗ tạo sự gần gũi.

Hôm 16/10, gia đình Viết Vương mang sính lễ đến hỏi cưới Đỗ Thị Hà. Sự kiện hút sự quan tâm của công chúng bởi lần đầu hoa hậu công khai hình ảnh chồng sau nhiều năm quen biết. Không khí sự kiện diễn ra theo phong cách truyền thống, gắn kết tình cảm gia đình hai bên. Hoa hậu khóc khi nghe những lời dặn dò của bố mẹ, nhận các món quà cưới.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng. Trong thời gian yêu nhau, cả hai không nhắc về mối quan hệ vì muốn có sự riêng tư. Thỉnh thoảng, khán giả bắt gặp họ đi mua sắm, du lịch.

