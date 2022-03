Đỗ Thị Hà dừng chân ở top 13 Miss World

Puerto RicoHoa hậu Đỗ Thị Hà vào top 13 Miss World 2021 nhờ fan bình chọn, tại chung kết Miss World, tối 16/3.

Là thí sinh đầu tiên được gọi tên, cô xúc động nói: "Thật kỳ diệu, tôi không thể tin rằng mình đi tiếp. Tôi rất biết ơn khi được đại diện quê hương". Trước khi lên đường trở lại Puerto Rico, Đỗ Thị Hà đặt mục tiêu vào top 12. Ban tổ chức dự định chọn 12 người đi tiếp, nhưng do có hai hoa hậu bằng điểm nhau, họ quyết định công bố top 13.

Đỗ Thị Hà vào top 13 Đỗ Thị Hà được xướng tên vào top 13. Video: MW

Đỗ Thị Hà tự tin xuất hiện trên sân khấu chung kết. Cô tham gia trình diễn váy dạ hội, đồng diễn với váy cocktail. Khi chờ xướng tên vào top 13, cô mặc đầm đen ôm sát, kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn là phần voan nhẹ ở vai - thiết kế cô mượn thí sinh Puerto Rico. Đỗ Thị Hà cho biết ban tổ chức bất ngờ yêu cầu mặc đầm đen trước đêm chung kết, khiến nhiều người đẹp không chuẩn bị kịp. Đỗ Thị Hà không mang theo trang phục, may mắn được bạn thi giúp đỡ. Trong phần Dances of the world do ban tổ chức ghi hình từ trước, cô diện váy cảm hứng Bà Triệu, thể hiện động tác múa dứt khoát.

Đỗ Thị Hà trình diễn váy dạ hội Đỗ Thị Hà trình diễn váy dạ hội. Video: MW

Người đẹp Việt trở lại Puerto Rico hôm 11/3 sau gần ba tháng hoãn cuộc thi do dịch. Sau 30 tiếng bay, cô nghỉ ngơi chờ lịch trình từ ban tổ chức, được xếp ở chung phòng với thí sinh Sharon Obara từ Kenya. Những ngày qua, cô đã hội ngộ mọi người, chụp nhiều bức ảnh dạo phố. Hoa hậu còn mang tặng các người đẹp thạch rau má - sản phẩm của quê hương Thanh Hóa. Người đẹp giữ nguyên trang phục dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long từng công bố trước đó để xuất hiện trong đêm thi quan trọng. Mỹ nhân đặt mục tiêu vào top 12.

Đỗ Thị Hà chuẩn bị lên đường Đỗ Thị Hà nói về mục tiêu ở Miss World. Video: Công Khang, Tâm Giao

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m.

Cô lần đầu sang Puerto Rico thi Miss World hồi tháng 11 năm ngoái, ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, như: vào top 13 phần thi Siêu mẫu, top 16 vòng Thử thách đối đầu, top 27 vòng Tài năng. Một số chuyên trang nhan sắc như Angelopedia, Missosology từng dự đoán cô góp mặt trong top 10. Sau khi chung kết cuộc thi bị hủy, cô đến Mỹ du lịch, phát hiện mắc Covid-19, khỏi bệnh hôm 6/1 và đã khỏi bệnh.

Hà Thu